Ложные обвинения: чем закончилась независимая проверка Freedom Holding

История со включением Freedom в отчет известных в США «шортистов» из Hindenburg Research прогремела в августе прошлого года. Довольно быстро она и завершилась — акции не только не упали по итогам атаки «медведей», но и обновляли свои максимумы. Все потому, что компания сразу ответила на обвинения, а всего через 1,5 месяца ее доводы подкрепило агентство S&P Global Ratings, подтвердив рейтинги компании, ее дочек и выведя рейтинг из списка CreditWatch.

Суть обвинений

Freedom Holding попал под прицел хедж-фонда Hindenburg Research, который специализируется на анализе компаний и выявлении финансовых махинаций. В итоге после отчетов часто акции компаний обрушиваются, а Hindenburg зарабатывает на «шортах» (заранее покупая в «шорт» бумаги бизнеса, о котором планирует выпустить расследование, и позже откупая их по более низкой цене).

Hindenburg Research выпустил 15 августа отчет о Freedom Finance, которую обвинил якобы в тесных связях с Россией, недостоверных финансовых показателях и обходе санкций (плохой проверке своих клиентов).

Во Freedom сразу заявили, что считают расследование Hindenburg спекуляцией. Оказалось, что в годовом отчете компании, который вышел за пару недель до атаки «медведей» и опубликован на сайте SEC, был независимый анализ аудитора (компания Deloitte), дающий ответы на обвинения Hindenburg.

Если коротко, то российские активы глава холдинга Тимур Турлов продал и разорвал связи с РФ, сделка была одобрена ЦБ РФ. Также аудитор очень скрупулезно проверял сделки, клиентов и процедуры проверки, которые во всех компаниях Freedom применяются к клиентам и их капиталам (комплаенс-проверка). Именно правилам KYC (Know Your Customer — знай своего клиента) и AML (Anti-Money Laundering — антиотмывочные процедуры) была посвящена в большей степени проверка аудитора, по итогам которой был выпущен чистый отчет: никакие санкционные нарушения не найдены, а процедуры проверки во Freedom своих клиентов были признаны высоко профессиональными. Баланс и все финансы компании, включая выручку, также проверены и подтверждены.

На новостях о выходе этого расследования котировки Freedom Holding (тикер FRHC) упали на 8%, но в течение того же дня отыграли падение. А в течение следующей недели и вовсе поднялись к $101 за акцию. Объем торгов по бумагам холдинга в день достигал больше $100 млн. Freedom вышел победителем.

Независимая проверка

Зачем директора затеяли еще одну проверку, если аудитор компании и так все показал в годовом отчете?

«Для широкой публики, по сути, было их слово (Hindenburg) против нашего слова. И кто-то, вероятно, решил, что «наверняка что-то там было». Единственное, чем можно отвечать на подобные атаки, — это открытостью и прозрачностью. Репутация — это главный актив. Мы проделали огромную работу, мы сильно выросли, мы действительно сейчас можем гордиться своими процедурами и процессами, — прокомментировал CEO холдинга Тимур Турлов. — В итоге аудит показал, что мы «чисты», настолько, насколько это возможно. Какие-то обвинения Hindenburg были технически некорректны, какие-то неправильно истолкованы, какие-то не соответствовали действительности».

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Независимый аудит выполнялся примерно 4 месяца, эксперты изучали документы, проверили офисы компании, анализировали данные, проводили интервью со многими руководителями и сотрудниками холдинга, консультантами и контрагентами. Проверка была сосредоточена на основных дочерних компаниях холдинга (Казахстан, Кипр), а также Freedom Securities Trading, Inc. (FST Belize).

К каким выводам пришли эксперты?

Независимая проверка показала, что рост компании в последние годы был обусловлен в основном органическими причинами (включая увеличение числа клиентов и объема торгов), приобретениями, а также прибылью и доходами от торговли ценными бумагами, как описано в отчетах Freedom Holding, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), и как указано в его аудированной финансовой отчетности. Рост не был результатом манипулятивных и иных незаконных или ненадлежащих методов ведения бизнеса.

Также независимые эксперты пришли к выводу, что в компании действуют надежные глобальные и местные процедуры, средства контроля и политика по борьбе с санкциями и отмыванием денег (AML), которые реализуются через ее бизнес и персонал, отвечающий за соблюдение нормативных требований.

Кроме того, не было выявлено никаких доказательств уклонения от санкций или работы с олигархами, находящимися под санкциями.

Это самое главное. Также не было обнаружено никаких доказательств того, что холдинг занимался манипулированием собственными акциями или облигациями Казахстанского фонда устойчивого развития. Плюс доказано соблюдение процедур и контроля в отношении деловых операций между своим кипрским филиалом, Freedom Finance Europe Limited, и FST Belize, в том числе в отношении соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и соблюдения санкций.

Краткое резюме детального отчета опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC), как и положено для публичной компании, коей Freedom является после размещения своих акций осенью 2019 года на бирже NASDAQ.

«Все «расследования» строятся на заявлениях анонимных источников, а цель очень простая — создавать постоянный негативный информационный фон вокруг компании. По такому же принципу было построено и расследование Hindenburg против холдинга. Самое главное — у них не получилось посеять панику среди наших клиентов и акционеров, так как многие их заявления выглядели голословными, особенно после публикации нашего годового отчета и чистого заключения от аудитора Deloitte», — говорил ранее Турлов. А теперь компания добавила к своей репутации еще и открытое независимое расследование.

Сейчас холдинг предоставляет финансовые услуги в 19 странах мира, обслуживает более 370 тыс. клиентов, капитализация составляет около $5 млрд. Штаб-квартира находится в Казахстане, где у компании создана целая экосистема сервисов (цифровой банк, два брокера, платежная система, страховые компании и тд).

Отметим, что компания не только растет как банковско-финансовый холдинг, но и является ответственны агентом общественного развития в Казахстане. Так, в конце 2023 года Freedom Holding опубликовал еще и свой первый отчет об устойчивом развитии за 2023 финансовый год. Уже год компания реализует комплексную ESG-трансформацию бизнеса (ESG, environmental, social, governance — «природа, общество, управление»).

ESG-принципы включают в себя заботу об экологии, ответственное отношение к сотрудникам и клиентам, прозрачную работу компании и участие в благотворительных инициативах. Так, за год компания на социальные инициативы выделила 349,8 млн тенге, на экологические проекты — 61,7 млн тенге поддержки, замеряет объем выбросов парниковых газов (9,2 тыс. т СО2 экв.) и следит за потреблением воды ( 48,8 мегалитра), направлена на уменьшение отходов от бизнеса (с помощью цифровизации услуг и т.д.).

В рамках продвижения принципов «зеленой» экономики в 2023–2027 годах Freedom планирует инвестировать 200 млрд тенге в устойчивые финансовые инструменты и проекты, соответствующие принципам ESG, включая вклад в людей и сообщества, улучшение корпоративного управления, выпуск ESG-облигации для поддержки «зеленых» и социальных бизнесов.