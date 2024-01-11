Доллар и евро упали на 2%. Как долго будет укрепляться рубль в 2024 году?

В январе-апреле 2024 года курс рубля будет крепким благодаря сезонному снижению спроса на доллары и евро, а также обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров, которая действует до 30 апреля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал Васильев.
«С начала года к утру 11 января рубль укрепился к основным валютам на 2%. Цены на энергоносители в ближайшие месяцы, вероятно, останутся недалеко от текущих (достаточно высоких) уровней на фоне зимнего отопительного сезона. В начале года обычно низкая деловая активность из-за длинных новогодних праздников. Валюту меньше покупают импортеры, население — для зарубежных туристических поездок, государство — для выплат по внешнему долгу. Кроме того, бюджетные расходы в начале года также могут снизиться. Все это окажет поддержку рублю», — пояснил аналитик.
Еще один фактор в пользу российской валюты — продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций. По оценке Васильева, в ближайшие месяцы Банк России будет продавать юани на 7–9 млрд рублей в день (по сравнению с 0,8 млрд рублей в декабре).
Наконец, укреплению отечественной валюты способствуют высокие рублевые процентные ставки после повышения ключевой ставки в декабре до 16%. Банки и брокеры фиксируют приток средств на рублевые депозиты и в рублевые облигации под 14-18% годовых. Когда увеличивается спрос на рубли, курс растет.
«Дно» доллара и евро
Васильев допустил, что в первом квартале курс доллара может упасть максимум до 85 рублей, евро — до 93 рублей. В среднем в январе-марте доллар будет стоить 87 рублей, евро — 96 рублей.
Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько уверен, что тренд на укрепление курса рубля к доллару и евро будет сохраняться до середины 2024 года. «Дном» для доллара он также назвал уровень 85 рублей, а для евро — 93 рубля.
«Согласно техническому анализу, предел укрепления курса рубля составляет 83,5 рубля за один доллар и 92,5 рубля за евро.
Валютные спекулянты могут укрепить рубль еще больше — доллар может опуститься ниже 83,5 рубля», — считает кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
Риски для рубля
По словам Васильева, период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для курса рубля из-за сезонных факторов:
«После 30 апреля возможно отменят обязательную продажу валютной выручки. С мая возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок. Поэтому в середине года доллар может стоить 95 рублей, евро — 105 рублей».
Сдерживающими факторами для нацвалюты могут также выступать геополитические и санкционные риски, мягкая бюджетная политика, высокая инфляция, возможная отмена обязательной продажи валютной выручки.
«Вторая половина года обычно менее благоприятная для сырьевых цен. В этом году мы ожидаем замедление мировой экономики из-за высоких процентных ставок в США и Европе, а также из-за геополитических противоречий. В свои прогнозы мы закладываем снижение нефтяных цен Brent с $82 за баррель в начале 2024 года до $75 за баррель к концу года. Во второй половине года мы ожидаем начала цикла снижения ключевой ставки с целью 12% на конец года. Уменьшение рублевых процентных ставок будет снижать поддержку рубля», — уточнил Васильев.
Нужна ли валюта?
Васильев считает разумным держать часть сбережений в валютных активах для страховки от ослабления курса рубля. По его словам,
можно рассмотреть замещающие облигации крупных российских компаний, которые сейчас дают доходность 6-9% годовых в долларах и евро, а часть накоплений вложить в юани и золото.
Перепелица рекомендует покупать доллары и евро, когда они достигнут минимумов и только для зарубежных поездок.
«Смысла открывать вклады в этих валютах не стоит, так как доход по ним минимален, а риски блокировки счетов в результате применения санкций достаточно велики. Государство не отвечает по обязательствам банков по валютным вкладам», — уточнил экономист.
Сбережения в валюте стоит ограничить необходимым объемом для диверсификации рисков на случай резких шоков рублевого курса, добавил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.