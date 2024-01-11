Доллар и евро упали на 2%. Как долго будет укрепляться рубль в 2024 году? Экономист Перепелица допустил снижение курса доллара до 83 рублей

Курс доллара на Мосбирже 11 января опускался до 88,5 рубля. Евро тоже подешевел. По оценке аналитика Михаила Васильева, за неполные две недели года курс рубля укрепился к этим иностранным валютам уже на 2%. Каким будет «дно» доллара и евро и что сейчас делать с рублями — в материале «Газеты.Ru».

В январе-апреле 2024 года курс рубля будет крепким благодаря сезонному снижению спроса на доллары и евро, а также обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров, которая действует до 30 апреля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал Васильев.

«С начала года к утру 11 января рубль укрепился к основным валютам на 2%. Цены на энергоносители в ближайшие месяцы, вероятно, останутся недалеко от текущих (достаточно высоких) уровней на фоне зимнего отопительного сезона. В начале года обычно низкая деловая активность из-за длинных новогодних праздников. Валюту меньше покупают импортеры, население — для зарубежных туристических поездок, государство — для выплат по внешнему долгу. Кроме того, бюджетные расходы в начале года также могут снизиться. Все это окажет поддержку рублю», — пояснил аналитик.

Еще один фактор в пользу российской валюты — продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций. По оценке Васильева, в ближайшие месяцы Банк России будет продавать юани на 7–9 млрд рублей в день (по сравнению с 0,8 млрд рублей в декабре).

Наконец, укреплению отечественной валюты способствуют высокие рублевые процентные ставки после повышения ключевой ставки в декабре до 16%. Банки и брокеры фиксируют приток средств на рублевые депозиты и в рублевые облигации под 14-18% годовых. Когда увеличивается спрос на рубли, курс растет.

«Дно» доллара и евро

Васильев допустил, что в первом квартале курс доллара может упасть максимум до 85 рублей, евро — до 93 рублей. В среднем в январе-марте доллар будет стоить 87 рублей, евро — 96 рублей.

Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько уверен, что тренд на укрепление курса рубля к доллару и евро будет сохраняться до середины 2024 года. «Дном» для доллара он также назвал уровень 85 рублей, а для евро — 93 рубля.

«Согласно техническому анализу, предел укрепления курса рубля составляет 83,5 рубля за один доллар и 92,5 рубля за евро.

Валютные спекулянты могут укрепить рубль еще больше — доллар может опуститься ниже 83,5 рубля», — считает кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Риски для рубля

По словам Васильева, период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для курса рубля из-за сезонных факторов:

«После 30 апреля возможно отменят обязательную продажу валютной выручки. С мая возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок. Поэтому в середине года доллар может стоить 95 рублей, евро — 105 рублей».

Сдерживающими факторами для нацвалюты могут также выступать геополитические и санкционные риски, мягкая бюджетная политика, высокая инфляция, возможная отмена обязательной продажи валютной выручки.

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«Вторая половина года обычно менее благоприятная для сырьевых цен. В этом году мы ожидаем замедление мировой экономики из-за высоких процентных ставок в США и Европе, а также из-за геополитических противоречий. В свои прогнозы мы закладываем снижение нефтяных цен Brent с $82 за баррель в начале 2024 года до $75 за баррель к концу года. Во второй половине года мы ожидаем начала цикла снижения ключевой ставки с целью 12% на конец года. Уменьшение рублевых процентных ставок будет снижать поддержку рубля», — уточнил Васильев.

Нужна ли валюта?

Васильев считает разумным держать часть сбережений в валютных активах для страховки от ослабления курса рубля. По его словам,

можно рассмотреть замещающие облигации крупных российских компаний, которые сейчас дают доходность 6-9% годовых в долларах и евро, а часть накоплений вложить в юани и золото.

Перепелица рекомендует покупать доллары и евро, когда они достигнут минимумов и только для зарубежных поездок.

«Смысла открывать вклады в этих валютах не стоит, так как доход по ним минимален, а риски блокировки счетов в результате применения санкций достаточно велики. Государство не отвечает по обязательствам банков по валютным вкладам», — уточнил экономист.

Сбережения в валюте стоит ограничить необходимым объемом для диверсификации рисков на случай резких шоков рублевого курса, добавил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.