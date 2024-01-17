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«Будет отклоняться каждая вторая заявка». ЦБ дадут право ограничивать выдачу ипотеки в РФ

Аксаков: законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки примут весной

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Евгений Биятов/РИА Новости
Законопроект, который наделяет ЦБ правом ограничивать банкам выдачу ипотеки в России с 1 июля 2024 года, может пройти первое чтение в феврале-марте, рассказал «Газете.Ru» его автор, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В ЦБ поддержали нововведение. Кому станет сложнее получить ипотеку — в нашем материале.

Почему сократится объем выдачи ипотеки

«Принятие законопроекта планируется в весеннюю сессию. Примерно в феврале-марте, если поступит отзыв правительства РФ, может пройти первое чтение, второе-третье чтения весной.  Учитывая, что закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года, время есть», — сказал «Газете.Ru» Аксаков.

Парламентарий отметил, что до 1 июля 2024 года действуют льготные программы ипотечного кредитования для граждан. Если после этого они не будут продлены и при этом сохранится высокая ключевая ставка (сейчас 16%. — «Газета.Ru»), количество выдаваемой ипотеки может автоматически сократиться.

Отвечая на вопрос, насколько активно ЦБ будет пользоваться новым правом, Аксаков сказал, что скорее всего ЦБ будет действовать по ситуации:

«Совет директоров ЦБ принимает решение об установлении макропруденциального лимита с учетом факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков–физических лиц, поэтому сейчас трудно определить, какой лимит к лету может стать оптимальным».

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что ЦБ РФ, вероятно, будет сначала осторожно пользоваться правом на ограничение выдачи жилищных кредитов.

«Я поддерживаю законопроект, он направлен на решение проблем с перегревом на рынке ипотеки и ростом доли кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Ситуации, когда люди понабрали жилищных кредитов, и им нечем их гасить, быть не должно. ЦБ будет устанавливать лимиты, опираясь на макроэкономические показатели, в том числе инфляцию, принимая во внимание ситуацию на рынке», — сказал Cавченко.

В пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что регулятор считает актуальным предоставление ему полномочий по установлению макропруденциальных лимитов по ипотечным кредитам:

«Ожидаем, что такой инструмент у нас появится в этом году, и мы будем его использовать. Как и макропруденциальные надбавки, макропруденциальные лимиты могут зависеть от размера первоначального взноса, а также показателя долговой нагрузки заемщика».

Какие ограничения могут ввести

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко напомнила, что россияне в 2023 году получили кредиты на сумму 16,8 трлн рублей и почти 50% выданных займов — ипотечные. По ее словам, это повлекло просрочки платежей и по ипотечным продуктам.

«Эффект в случае принятия законопроекта стоит ждать как минимум три–четыре месяца, но опять же, если для льготных категорий сохранится выдача», — сказала экономист.

По ее оценке, снижения выдач ипотеки в России стоит ждать через шесть месяцев после принятия закона.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода допустил, что доля «плохих» ипотечных займов в России к концу 2025 года может сократиться до 2–3% от общего объема выдачи ипотечных кредитов, как это было в докризисные времена.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева не исключила, что число рискованных заемщиков по ипотеке начнет сокращаться еще до принятия и вступления законопроекта в силу, потому что банки чувствительны к рекомендациям ЦБ.

По ее мнению, доля ипотечных кредитов под залог жилья заемщикам, которые отдают на погашение от 80% своего ежемесячного дохода, в общем портфеле банка не должна превышать 30%, в противном случае будут высокие риски для финорганизации. Руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов рекомендовал ограничить долю таких ипотечных кредитов 5% от общего объема жилищных займов.

Кому будет сложнее взять ипотеку

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что с момента появления этой законодательной инициативы ассоциация предлагала не спешить с наделением ЦБ такими полномочиями:

«Мы выступали за то, чтобы сначала оценить эффективность мер, принятых ранее, для ограничения рисков ипотечного кредитования в 2024 году. Однако эта инициатива вошла в повестку Банка России и уже с прошлого года содержится в Основных направлениях финансового рынка на 2024-2026 годы. Но здесь важнее то, какие нормативные акты, и какие лимиты примет Банк России в рамках исполнения внесенного законопроекта».

Он выразил надежду на то, что ЦБ, прежде чем приступит к реализации новых полномочий, обсудит их с банковским сообществом.

«По итогам этой дискуссии станет понятно — сократится ли доля рискованных заемщиков или просто ипотека станет менее доступна для всех граждан. На сегодня ипотеку смогли себе позволить менее 10 млн человек. При этом более 20 млн семей в России остро нуждаются в улучшении жилищных условий», — подчеркнул банкир.

В целом Войлуков не видит смысла в установлении макропруденциальных лимитов по залоговым кредитам.

«Статистика дефолтов там достаточно низкая, а для предотвращения рисков уже эффективно работает механизм связки первоначального взноса и надбавок на капитал. С точки зрения целей денежно-кредитной политики, на сокращение кредитования уже эффективно влияют высокая ключевая ставка и новые параметры госпрограмм», — пояснил он.

Лобода уточнил, что после отмены льготной ипотеки такие кредиты станет труднее получать многим россиянам:

«В настоящее время в эту категорию попала значительная часть среднего класса. То есть ипотеку станет сложнее получить подавляющему большинству заемщиков. Сегодня банки не одобряют от 15% до 40% поданных заявок на кредит. С принятием данного закона, вероятнее всего, крупными банками будет отклоняться каждая вторая заявка. Люди начнут чаще обращаться в микрофинансовые организации. Или, возможно, будут брать ипотеку под поручительство другого, более обеспеченного лица».

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