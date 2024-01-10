Ипотека как венец безбрачия

Газета «Аргументы и факты» опубликовала в каникулы статью про горькую долю женщин с ипотеками. Оказывается, ипотека — это серьезное препятствие для брака: невест с обременением не хотят замуж брать. Печальный тренд подтвердили в статье разные эксперты: адвокаты, психологи, потенциальные женихи. Но гораздо более любопытными стали комментарии читателей в соцсетях. Просто невероятно, какие статья вскрыла в народе страхи, насколько самоотверженно люди бросились сочинять страшилки про коварных ипотечниц. Вот что это? Отсутствие критического мышления и непонимание юридических аспектов брака? Или глубинная народная правда и тогда ипотека — это действительно какой-то злобный монстр, разрушающий институт семьи и подрывающий демографию?

Справедливости ради, стоит отметить, что нежелательными кандидатами в супруги для обывателя стали не только ипотечницы, но и ипотечники. Очень многие женщины признаются, что тоже не хотят связывать свою жизнь с мужчиной, имеющим долг в несколько миллионов. Если своего жилья у избранника нет, то считается, что лучше уже в браке взять совместный кредит. Юридическая норма, по которой все ипотечные платежи, выплаченные в браке, считаются совместными, независимо от того, когда был взят кредит, и при разводе могут быть разделены, мнительных женщин не утешает. Как и мужчин, собственно. Эта норма, кажется, вообще как-то проходит мимо сознания наших граждан, что выражается в комментариях типа: «Ага, плати с ним (с ней) вместе, а потом квартира только его (ее) и тебя после погашения кредита просто выкинут как котенка».

Но есть кое-что еще. Такой аспект, который делает женщин с ипотекой в глазах боязливого обывателя все же страшнее, чем рыцарей с тем же ровно набором. Речь идет о возможном декрете.

Тут страхи потенциальных женихов раздуваются просто в каких-то немыслимых масштабах. Причем страхи эти диаметрально противоположные. Одни боятся, что женщина с жилищным кредитом вообще не родит, пока этот свой кредит не выплатит — оставит, понимаете ли, несчастного чадолюбивого Васю без наследников. Другие трясутся, что новоиспеченная супруга начнет рожать как из пушки — и мало того, что всю эту ораву придется кормить, так еще и чужой долг как дурак выплачивай.

Читаешь такое и не перестаешь изумляться. И в голове все множатся вопросы. Как вообще у людей мысли закручиваются в такие затейливые комбинации? Кто они сами, эти странные люди, и что у них есть, если они как от огня готовы бежать от тех, кто не испугался взять ответственность за самостоятельное решение жилищного вопроса? Кого же эти перепуганные товарищи тогда ищут и что сами могут они предложить своим возможным половинам?

Казалось бы, жизнь всегда предлагает множество вариантов. Казалось бы, варианты эти всегда зависят от множества условий. Но вот поди ж ты, в массовом сознании жизнь с ипотекой — это все еще тупик всех тупиков, проклятие проклятий, и никаких шансов выскочить. Внезапно.

Казалось бы, вот встретил мужчина женщину. Вот платит она кредит. Как-то вот извернулась, подсуетилась в жизни, накопила на первоначальный взнос, обеспечила себе заработок, с которого может себе позволить отдавать определенную часть банку, ремонт еще, может, сделала. Молодец же, нет? Она до встречи с любовью сама платила по всем счетам, вероятно и после никаких форс-мажоров с ней не случится. Если этот форс-мажор внезапно не сам избранник. Какая такая беда в ее ипотеке? А тут, кажется, все зависит от собственных планов и возможностей жениха. Где он с женщиной сам-то собирался жить и добра наживать, вести, так сказать, общее хозяйство?

Допустим, у жениха своя квартира. Отлично! Ничто не мешает ему пригласить жену к себе, прямо как традиции велят. А ее ипотечную квартиру можно просто сдать, тогда аренда сама будет гасить кредит. Да, скорее всего, поступления от квартирантов перекроют обязательства перед банком. Наши женщины в большинстве своем — существа очень осторожные, они лучше на 30 лет кредит оформят, но с минимальным платежом. А уж если ипотека была взята три-пять лет назад по хорошим ставкам, до очередного подорожания недвижимости и роста инфляции, выплаты уже сделались по нынешним временам ну очень подъемными. И, кстати, вариант со сдачей квартиры снимает вопросы, связанные с декретом. В плане размножения в ипотеке можно даже увидеть преимущества. Вот есть у женщины студия, которая ничем никому не мешает, сама себя выкупает, и рано или поздно она-таки выкупится, станет собственностью — будет потом что детям оставить.

Другое дело, если у жениха своего жилья нет. Но тоже, знаете, возможны варианты. Не будем же мы заявлять, что тот, кто без квартиры, — это плохой кандидат в мужья. Но мужчине, конечно, нужно будет до избранницы немного подтянуться, уравнять их положение. Да, это не она «неликвид с долгами», это он гол как сокол. Женщина-то, напомним, уже кое-чего добилась, а мужчина еще себя ни в чем не проявил. Так пусть тоже возьмет ипотеку — в чем проблема? Дальше опять-таки возможны варианты. Либо молодые уходят опять же на территорию мужчины, пусть и ипотечную, а квартира женщины снова сдается, либо, если это удобнее, живут у женщины, а сдают уже жилье мужчины. Если у пары все хорошо, со временем оба кредита закроются, вторая квартира опять же детям перейдет. Если семейная жизнь не заладится, каждый просто останется при своем.

Как ни крути, но пространство для страданий остается только в одном случае: если у мужчины ничего нет и не предвидится. Может, кредитная история у него в хлам испорчена, и ни в одном банке ему ничего не светит, может, у него убеждения, и он еще двадцать лет назад клятву дал, что кредитное рабство не для него, что уж на нем клятые капиталисты не заработают ни копейки. Такому сказочному персонажу самостоятельная женщина с ипотекой действительно не подходит. Такому надо искать скромную невесту, согласную заехать в его с мамой двушку в 42 квадратных метра. Детей там делать тоже, конечно, неудобно, но известное же дело, люди и в коммуналках жили, а с милым и в шалаше рай. Можно, понятно, еще помечтать о наследнице просторной сталинки в историческом центре. Но разве что помечтать, потому что зачем обладательнице хорошей квартиры такое голоштанное сокровище, решительно непонятно.

Других схем тут, честно говоря, не просматривается. Начинать семейную жизнь в съемной квартире для жениха с ограниченными возможностями, а главное, ограниченным мышлением — тоже так себе идея. Если банкиров кормить больно, то каково кормить буржуев-спекулянтов, накупивших инвестиционных квартир, чтоб наживаться на других? Да и как смириться с мыслью, что арендованное жилье, сколько за него ни плати, твоим, в отличие от ипотечного, так и не станет?

В общем, как-то уж так выходит, что не ипотека подрывает институт брака и не дает расцвести всяким демографическим делам. Губят все косность мышления, иррациональные страхи, общее недоверие к миру, жизни и людям. Экономическая составляющая еще, конечно, сильна — пресловутая бедность населения. Но опять же бедность часто замешана на психологии. Не то чтобы первое вытекает из второго, скорее, речь о явлениях взаимообусловленных и замкнутых в порочный круг.

Известный феномен: одни люди и со скромными доходами, но имеющие терпение, доверие друг к другу и веру в собственные силы, создают семьи, объединяют вместо капиталов и активов потенциалы и стремления и добиваются в конце концов все же прочного положения в этой жизни, реального благополучия, а другие даже тех возможностей, что сами в руки идут, либо не видят, либо еще и отталкивают как ужас ужасный.

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