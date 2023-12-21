Найти и удержать. Как клиенты мотивировали банки перейти в онлайн и вернуться обратно Газпромбанк нашел новые подходы к работе с людьми

«Времена меняются» — расхожая фраза, которую принято произносить, когда что-то привычное предстает в новом качестве или уходит в прошлое. Современный мир продолжает с такой скоростью диктовать обновленные требования практически ко всему, что нас окружает, что изменения затрагивают даже сферы жизни, казавшиеся константой. Трансформироваться начали, например, банковские отделения, постепенно превращающиеся из знакомого каждому пространства с занятыми операционистами, кипами бумаг и скучающими гражданами в удобные и уютные офисы, куда приятно зайти по поводу и без.

Эра новых технологий

В течение последних лет количество банковских отделений в России регулярно уменьшалось, следует из статистики Центробанка. Так, за первые девять месяцев 2023 года физических отделений банков стало меньше на 356 — эту тенденцию регулятор объяснял ростом популярности цифровых сервисов и желанием кредитных организаций сократить издержки.

«В финансовой системе происходят тектонические сдвиги, потому что сейчас становится важным для конкуренции не только финансовая устойчивость банков, финансовых институтов, но и то, насколько они высокотехнологичные, насколько они живут в цифровом мире», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» в начале ноября.

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Но цифровизация — это не обязательно полный уход в виртуальную реальность. Банки стремятся совместить преимущества физического и цифрового офисов, переосмысливая свои отделения и предлагая клиентам новые варианты обслуживания. Эксперты отмечают, что цифровые офисы появились как ответ на запрос клиентов, и поэтому сейчас являются способом привлечь новую аудиторию.

По словам директора по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлии Вдовиной, которую цитирует «Коммерсантъ», переход на цифровые офисы требует от банка перестройки внутренней работы, пересмотра бизнес-процессов и обеспечения новыми технологиями, «причем инновационные технологии должны вписываться в процесс незаметно, эргономично для клиента».

Таким образом, речь идет не только об удобных офисах, но и, например, о внедрении электронного документооборота, позволяющего освободить пространство от сейфов с бумагами, применении искусственного интеллекта и других цифровых новинок, делающих жизнь проще.

По этому пути идут многие банки, отдавшие предпочтение новому формату офисов как более востребованному и перспективному. Например, масштабную трансформацию офисной сети начал Газпромбанк — в 2024 году финансовая организация планирует открыть 30 флагманских отделений нового формата в 14 городах, а также более 50 отделений микроформата по всей России. Увидеть отличия обновленных отделений от старых уже можно в Москве, где 11 декабря был торжественно открыт офис нового формата на Русаковской улице.

close 100% Пресс-служба Газпромбанка

«Офис нового формата является логичным продолжением развития офлайн-обслуживания Газпромбанка. Мы уверены, что наступила эра новых технологий, где комфорт начинается с выбора. Создание комфортного пространства для обслуживания своих клиентов – это приоритет любой компании, стремящейся к развитию в конкурентной среде. Поэтому банки, будучи высококонкурентным и инновационным сектором бизнеса, нацелены на развитие клиентоориентированного подхода», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Основное и важнейшее новшество — переосмысление клиентского пространства, которое теперь занимает 70% площади, в том числе формируя безбарьерную среду для маломобильных групп граждан. Клиенты могут самостоятельно выбирать, где именно им хочется обсудить с сотрудниками банка необходимые им продукты или услуги, а для конфиденциальных встреч предусмотрены переговорные.

Дизайн офиса основан на концепции пяти органов чувств: в интерьере использованы яркие цвета и отделка из разных материалов, в офисе играет приятная музыка, также есть возможность выпить кофе. Кроме того пространство офиса наполнено интерьерными ароматами, выбранными специально для Газпромбанка.

Фокус на клиента

Физическое пространство офиса дополняют цифровые возможности — например, цифровая подпись или возможность заранее спланировать свой визит в мобильном приложении. Кроме того, в отделении банка доступны все сервисы группы Газпром и ее партнеров, позволяя приобрести любой продукт экосистемы.

«Офис нового формата станет неким символом безусловного консенсуса между тотальной цифровизацией и живым качественным обслуживанием клиентов. Мы убеждены, что тренд в области розничного бизнеса сейчас — исключительно клиентский опыт, скорость и качество обслуживания клиентов», — отметил первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

close 100% Пресс-служба Газпромбанка

Трансформация сети банка имеет принципиальное значение для розничных клиентов, считает эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота. По его словам, Газпромбанк исторически имел ярко выраженный корпоративный профиль: подавляющая доля кредитного и депозитного портфеля приходилась на крупных корпоративных клиентов.

«На текущем этапе банк очевидно решил диверсифицировать свою деятельность в розничных сегментах. Речь идет о кредитных картах, кредитах наличными, вкладах и накопительных счетах. Газпромбанк рассчитывает привлечь новых клиентов, а также повысить интенсивность взаимодействия с уже существующими за счет качественного офлайн формата. Нетрудно заметить, что в коммуникациях банка в последнее время преобладают оранжевые цвета, банк активно использует амбассадоров, отобранных выбранных по принципу личного и профессионального успеха. Мы видим продвижение платежной системы Gazprom Pay, что подчеркивает тесноту партнерства банка со структурами акционеров», — говорит Бархота.

Эксперт полагает, что Газпромбанк выбрал удачное время для трансформации отделений. Во-первых, многие банки двигаются в сторону цифрового контакта с клиентом, тогда как последний испытывает необходимость в физическом контакте, отмечает он. Во-вторых, продолжает эксперт, на банковском рынке РФ наблюдается отток розничных клиентов у крупнейших банков с капиталом нерезидентов.

«С новыми качественными офисами обслуживания и продаж Газпромбанк рассчитывает привлечь новых качественных клиентов, — заключил он.

Главный аналитик «РегБлок», кандидат экономических наук Анна Авакимян, также отметила, что новые отделения призваны привлечь в банк новую клиентуру.

«В сочетании с эффектной рекламной кампанией новый формат сети может способствовать достижению целей банка в области новых клиентов и соответствующих объемов бизнеса», — считает Авакимян. Ранее первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович заявлял, что банк планирует удвоить клиентскую базу в розничном бизнесе в течение ближайших трех лет.

Газпромбанк, таким образом, следует тренду, призванному объединить достижения передовых технологий с человеческим общением, остающимся важной частью формирования доверительных отношений с клиентом.