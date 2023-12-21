«Евро дойдет до 102 рублей». Когда покупать и продавать валюту Экономист Зельцер назвал две причины скачка евро выше 101 рубля

Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 101 рубль впервые с 20 октября. В моменте он достигал 101,7 рубля. Доллар тоже обновил рекорд на отметке 92,8 рубля впервые с 7 декабря. Почему так резко подорожали валюты, когда наиболее удачный момент для их продажи и что будет с курсами до конца 2023 года — в материале «Газеты.Ru».

По данным Мосбиржи на 14:23 мск 21 декабря, евро стоит 100,542 рубля, а доллар — 92,0691 рубля.

С начала недели курс рубля ослабился к доллару и евро на 2%. Как пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, в последние годы рубль дешевел к доллару в декабре в среднем на 2%. По его словам, к повышению курса валют в конце года приводит сезонный рост спроса на них для закупки импортных товаров и для зарубежного туризма.

«В декабре традиционно самые большие в году бюджетные расходы — в результате предложение рублей на рынке возрастает. Часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую идет на закупку валюты. Другие негативные факторы — ускорение инфляции, продолжение вывода денег гражданами и компаниями за рубеж. Вывод капитала нередко усиливается в конце года, когда идет выплата дивидендов и бонусов», — сказал Васильев.

Некоторые россияне поедут в отпуск за границу на новогодние праздники, что также приводит к спросу на валюту в декабре.

«Наконец, в конце года ряд участников финансового рынка может активизировать покупку валюты, чтобы пересидеть в ней длинные новогодние праздники», — заключил эксперт.

Частный инвестор Федор Сидоров объяснил взлет курсов доллара и евро резким сокращением поступлений валюты после завершения периода уплаты налогов российскими экспортерами в ноябре 2023 года, а также давлением, которое на рубль оказывает снижение цен на нефть. Так, баррель нефти эталонной североморской марки Brent стоит $79-80 на лондонской бирже ICE — такая цена объясняется проблемами с транспортировкой энергоресурсов через Красное море после атак йеменских хуситов на морские суда.

В свою очередь кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер связал скачок курсов евро и доллара со спекуляциями на фоне низкой предпраздничной ликвидности российского финансового рынка. Иначе говоря, на рынке сейчас крутится мало денег, так как население склонно выводить средства перед новогодними праздниками в наличные . В итоге снижаются обороты торгов, а спекулянты играют с курсами валют.

«Также спекулятивные движения характеры для дней экспирации (завершение обращения на бирже срочных контрактов — фьючерсов и опционов, — исполнение обязательств по срочным контрактам). Сегодня исполнение срочных контрактов, и динамика может быть не показательна в принципе. То есть возможна и чисто техническая торговая причина», — отметил Зельцер.

Когда подешевеют доллар и евро?

Экономист не исключил скорого возврата курса доллара к 90 рублям, а евро — к 98 рублям. При этом Васильев считает, до конца года доллар будет стоить 89-94 рубля, евро — 98-103 рубля.

«Возможно, евро дойдет до 102 рублей, но выше располагается сильный уровень сопротивления. Европейская валюта может подешеветь до конца 2023 года примерно до 96-98 рублей», — сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Сидоров предрек евро по 103 рубля и доллар по 98-99 рублей. Снижение их курсов может наступить не раньше окончания новогодних выходных, считает инвестор.

Лобода посоветовал россиянам покупать валюту, когда курсы пойдут вниз и евро будет стоить 96-97 рублей, а доллар — 89-90 рублей.

«Продавать доллары и евро сейчас, пока растут их курсы, можно. Чтобы купить, лучше дождаться коррекции вниз. Но инвестиции в токсичные валюты как средство сбережения по-прежнему сопряжены с риском и не рекомендуются. При необходимости выезда за рубеж, например, на отдых, стоит покупать валюты в оптимальном для поездки объеме», — пояснил Лобода.

Что укрепит рубль

По словам Васильева, поддержку российской валюте по-прежнему будут оказывать президентский указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров и повышение ключевой ставки.

15 декабря Центробанк на последнем в этом году заседании повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых. Увеличение ключевой ставки приводит к удорожанию кредитов, что снижает потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт, и уменьшает спрос на валюту. Кроме того, повышение ставок по вкладам и доходностей облигаций повышает привлекательность рублевых сбережений и спрос на российскую валюту, из-за чего курс рубля растет.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

На следующей же неделе поддержку российской валюте окажет декабрьский налоговый период.

«Все экспортеры будут продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. Российские компании обязаны до 28 декабря уплатить ряд налогов — НДПИ, НДС, НДФЛ и другие налоги», — заключил Васильев.