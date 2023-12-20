От рынка акций ждут 30% роста. Почему важно диверсифицировать активы Зампред БКС Новиков рассказал об итогах уходящего года и прогнозах на следующий

Инвестиции в ценные бумаги остаются востребованными у россиян несмотря на сложный санкционный фон и рост ставок в экономике. За 11 месяцев на Московскую биржу вышло свыше 6 млн новых частных инвесторов, их общее количество по итогам года может достичь 30 млн, а объем активов на брокерских счетах граждан превысил 9 трлн рублей. С чем связана высокая вовлеченность частных лиц в биржевые торги, какие новые возможности появились и куда лучше вкладывать перед праздниками, в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя правления холдинга «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков.

— Станислав, время подводить итоги 2023 года. Какие ключевые тренды в экономике и на фондовом рынке вы могли бы обозначить?

— Несмотря на сложную геополитику, уходящий год в целом можно считать благополучным для экономики и фондового рынка. Рост ВВП России по итогам года может превысить 3%. При этом заметно изменились макроэкономические условия: ключевая ставка выросла более чем в два раза — с 7,5% до 16%, а рубль ослабел к доллару на 30%.

Если жесткая монетарная политика сдерживала спрос на акции, то рублевая девальвация стала благодатной почвой для их подъема и прежде всего бумаг экспортеров, которых в индексе Мосбиржи больше половины. Индекс с января прибавил 40%, а отраслевой индекс нефти и газа — больше 50%. Заметно лучше рынка смотрелись и акции финансового сектора.

Экономика на подъеме, многие компании обнародовали сильные финансовые и операционные результаты. Немаловажно и то, что сами отчетности снова стали доступны инвесторам после почти полутора лет закрытости. Сведения о финансовом положении и прогнозы топ-менеджмента позволяют инвесторам более осознанно, обоснованно принимать торговые решения.

Многие эмитенты вернулись к выплатам дивидендов. Рынок улучшается с точки зрения корпоративного управления, повышается прозрачность, продолжается редомициляция — иначе говоря «переезд» — российского бизнеса на родину.

— Каким этот год выдался для БКС?

— Это был по-своему сложный, но в то же время очень активный и плодотворный год. К нам пришли сотни тысяч новых клиентов, многие из них сразу же заводят средства на брокерский счет и начинают инвестировать.

Приток клиентов и подъем торговой активности требует поддержания надежной устойчивости нашей инфраструктуры, стабильной работы клиентских сервисов и, конечно, повышенной отдачи всей нашей команды. На мой взгляд, мы отлично справились со всеми вызовами в уходящем году.

Радуют и другие тренды, которые мы видим. В первую очередь — повышается осознанность частных инвесторов, которые стали основной движущей силой рынка. Люди все более качественно и основательно подходят к выбору активов, полагаются не только на свои знания и опыт, но и на советы профессионалов — финансовых советников, персональных брокеров, управляющих активами. Яркое подтверждение тому — рост за 2023 год более чем на 50% объема средств клиентов под управлением УК группы БКС.

Конечно, продолжается тенденция цифровизации инвестиционного бизнеса, совершенствуются мобильные приложения и личные кабинеты. К примеру, приложение «БКС Мир инвестиций» за год было установлено пользователями более 1,5 млн раз.

— Насколько сложно в текущих условиях создавать финансовые продукты? Какие новые инструменты особенно востребованы?

— Мы создаем новые решения для инвесторов, невзирая на турбулентности, ограниченную доступность внешних рынков и непредсказуемый санкционный фон. Глубина экспертизы, огромный опыт наших специалистов и масштаб деятельности БКС позволяют создавать и предлагать эффективные и актуальные решения под запросы самых разных клиентов — от начинающих до состоятельных инвесторов.

Приведу примеры конкретных решений. В этом году мы запустили ПИФ «БКС Капитал» — первый в стране паевой фонд, где есть возможность получать регулярные выплаты на брокерский счет. Кроме того, на нашей площадке fintarget.ru появились более 60 новых стратегий автоследования, позволяющих автоматически повторять шаги профессионала.

Отдельно отмечу unit-стратегию «Лидеры рынка», выведенную на рынок «БКС Страхование жизни». Это вложения в наиболее перспективные отечественные бумаги, отобранные аналитиками нашего холдинга. Плюс дополнительные преимущества, включая юридическую защиту и адресную передачу средств. За первые четыре месяца с момента запуска доходность программы составила более 25%, что почти в два раза превышает рост индекса Мосбиржи за аналогичный период.

Рынок развивается, он уже не просто адаптируется, а эволюционирует в новых условиях. И чем больше инструментов появляется, тем шире у наших клиентов возможности для диверсификации своих сбережений.

— По вашим прогнозам, что ждет инвесторов в следующем году?

— Мы сохраняем позитивный взгляд на российский рынок, индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 4000 пунктов. Потенциал роста — 32% с учетом дивидендов. Переход российской экономики к росту должен стать фактором позитивной переоценки рынка, в то время как риски выглядят достаточно контролируемыми.

Кроме того, во втором квартале начнется дивидендный сезон, дивдоходность прогнозируется на уровне 11%. Значительная часть дивидендов может быть реинвестирована в рынок.

Также мы ждем снижения ключевой ставки с конца второго квартала следующего года. А к его концу ставка, по прогнозам наших аналитиков, может достигнуть уровня 10%. Это также должно поддержать российский рынок акций. Если оценивать рыночные риски, то они лежат в основном в плоскости цен на сырьевые товары.

— На какие инструменты вы советуете обратить внимание в преддверии Нового года?

— В целом в текущей ситуации можно рекомендовать придерживаться принципа максимальной диверсификации активов — насколько это возможно. Акцент разумно делать на российских акциях, особенно если у вас не короткий горизонт инвестиций.

Текущая ситуация на рынке, когда индекс Мосбиржи скорректировался к нижней границе диапазона 3000-3300 пунктов, крайне привлекательна для долгосрочных инвесторов. Многие бумаги сейчас выглядят интересно, об акциях с самым большим потенциалом роста и в целом об инвестиционной стратегии на весь будущий год можно почитать на нашем информационно-аналитическом сайте «БКС Экспресс».

Также интересным видится участие в новых IPO. Опрос, который мы не так давно провели, показал большой интерес инвесторов к новым размещениям. 9 из 10 респондентов планируют участвовать в будущих IPO. В 2024 году может быть 12-15 дебютантов на российском рынке акций.

Валютные риски можно снизить в замещающих облигациях. Эти бумаги позволяют сохранить средства от обесценивания и инвестировать рубли с привязкой к курсу доллара.

Если же у вас короткий горизонт или пока нужно просто «пересидеть» в каких-то инструментах новогодние каникулы, то полезными могут оказаться банковские накопительные продукты. Сейчас можно проанализировать рынок и найти вариант с неплохой ставкой. В БКС банке, безусловно, есть такие решения. Деньги можно заводить и выводить обратно, не теряя процентов – они начисляются на ежедневную сумму на счете.

— В заключении поговорим о состоятельных инвесторах. Какие запросы сегодня наиболее актуальны у вип-клиентов в отношении инвестиций?

— По понятным причинам у них усилился интерес к индивидуальному доверительному управлению. В рамках нашей услуги Advisory приток активов в БКС один из самых мощных — почти в два раза за неполный год! Это премиальный сервис, максимально кастомизированный под конкретного состоятельного клиента. Для него разрабатывается персональная стратегия инвестирования. И здесь важно, что инвестор с крупным капиталом получает возможность регулярно общаться со своим управляющим.

Не менее 90% состоятельных клиентов — это квалифицированные инвесторы. Помимо Advisory их привлекает направление структурных продуктов. Это инвестиционные решения, которые формируются индивидуально под запрос инвестора, отвечают на вопросы, когда будут производиться выплаты дохода, при каких условиях и на какие суммы. Мы помогаем формировать портфели в разных валютах и с прогнозируемым результатом.

К примеру, сейчас активным спросом у вип-клиентов пользуется структурный продукт «Валютное ралли» с гарантированным купоном. В качестве базового актива здесь выступают не ценные бумаги, а курс доллара США к рублю. Другими словами, есть возможность заработать как на изменении курса, так и на купонных выплатах.