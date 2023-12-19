С военной службы в предприниматели: как бизнес помогает социализироваться военнослужащим Академия ПСБ проводит курс о малом бизнесе для бывших военнослужащих и их семей

Социализация бывших военнослужащих является актуальным вопросом, особенно сейчас. Многим из них сложно найти работу после службы, а членам семей военных непросто построить карьерную траекторию в связи с частыми переездами. Чтобы помочь им решить эту проблему, в Академии ПСБ существует социальная программа «Курс малого бизнеса» (КМБ), которая помогает членам семей военнослужащих и демобилизованным гражданам узнать основы предпринимательства и открыть свое дело.

Адаптация бывших военнослужащих к гражданским профессиям — крайне важный и социально значимый вопрос. Так, например, в прошлом месяце состоялся итоговый форум Общественной палаты РФ «Сообщество», где представители НКО обсудили меры поддержки граждан, находящихся в зоне СВО, и тех, кто вернулся с фронта — им часто нужна помощь в социализации, траектории построения карьеры и профилировании. Эксперты пришли к выводу, что отвечать на вызовы времени во многом приходится некоммерческому сектору, однако постепенно бизнес тоже подключается к решению этой остросоциальной проблемы.

Одна из таких организаций - Академия ПСБ. Академия не только создает единую образовательную среду для укрепления кадрового суверенитета государства, осуществляя переподготовку кадров и обучая специалистов для предприятий промышленности, в том числе в контуре ОПК, но и разрабатывает и реализует программы социальной поддержки для бывших военнослужащих и членов семей военных.

Так с 2019 года Академия ПСБ проводит социальную образовательную программу «Курс малого бизнеса». Ее цель — всесторонняя поддержка членов семей военнослужащих и демобилизованных граждан на пути построения профессиональных траекторий через погружение в предпринимательскую деятельность. КМБ помогает учащимся в социальной и психологической адаптации, профориентации и самореализации: у бывших военнослужащих появляется возможность перепрофилирования и быстрого включения в социально-экономические отношения, а у членов семей военнослужащих – построения карьеры в нестандартных условиях.

Для переобучения бывших военных на гражданские профессии нужен качественный продукт, комфортно воспринимаемый этой аудиторией. Чтобы подготовить такой продукт, необходимо пройти определенный путь с корректировками, учитывать психологические особенности и механику подачи. На протяжении пяти лет команда КМБ внимательно слушала аудиторию, адаптировала, улучшала и видоизменяла программу под запросы и контекст слушателей. За это время траектория обучения выстроилась таким образом, что на выходе слушатели получают не только знания и инструменты для ведения своего дела, но и готовый к реализации бизнес-проект.

«Предпринимательство — это комфортное направление для самореализации наших слушателей, которое позволяет в короткие сроки видеть результаты, получать финансовую выгоду и перспективы. Ведь личные и профессиональные качества, необходимые для ведения бизнеса – высокий уровень дисциплины и самоорганизации, ответственность и смелость в принятии решений, четкое планирование, аналитика данных и взаимодействие в коллективе, адаптивность к частым изменениям – все это присуще и бывшим военным, и женам военнослужащих. И в более подвижной предпринимательской среде эти качества позволяют комфортно сочетать и применять предыдущий и новый опыт на практике», — отметила директор центра развития социальных проектов Алена Котова.

Знания, опыт и сообщество

Программа подходит не только тем, кто желает получить первые знания о предпринимательстве, но и помогает переосмыслить процессы тем, кто уже пробует вести предпринимательскую деятельность. На Курсе малого бизнеса можно как проработать свою уже существующую идею, так и собрать новую.

«Это абсолютно новое направление деятельности в моей жизни. Доступный формат и простота курса обучения полностью погрузили меня в новый мир и позволили узнать основы ведения бизнеса. Теперь мне намного проще понять качество и актуальность своих идей. Я могу спокойно применить к каждой ситуации полученные знания и положить свои идеи на инструменты, которые получил на КМБ», — поделился Ковалев Андрей, выпускник 2023 года.

Все материалы КМБ непрерывно актуализируются и собраны таким образом, что сложные вещи доносятся доступным языком, это позволяет применять полученные знания и инструменты за рамками обучения практически сразу. Слушатели курса изучают главные аспекты предпринимательства: разрабатывают бизнес-модели, узнают, как управлять финансами и строить финансовые модели, учатся управлять репутацией бренда и собирать команду проекта, занимаются построением системы клиентоориентированного сервиса. Более того, Курс малого бизнеса развивает важное направление - женское предпринимательство. За пять лет существования программы ее прошли около 1500 женщин, многие из которых сейчас имеют свой бизнес и активно его развивают.

«Программа дала старт, мое творчество перестало быть просто хобби. После обучения я перестала просто думать и мечтать и летом 2022 года уже начала развивать свое дело. Теперь могу с уверенностью сказать, что я — мастер плетения из бумажной лозы и владелец женской столярной мастерской», — рассказывает Жмыхова Элина, выпускница 2021 и 2023 годов.

При этом КМБ учитывает специфику ведения бизнеса во всех регионах России. Преподаватели КМБ — это действующие предприниматели, многие из них бывшие военные, которые делятся особенностями ведения бизнеса в разных уголках страны. А слушатели, прорабатывая проекты в практической части обучения, уже могут ориентироваться на фактический бизнес-климат конкретного региона.Таким образом, при необходимости переезда, у членов семей военнослужащих заранее есть представление о том, как строится бизнес в других городах от Владивостока до новых субъектов. А жителям регионов Новороссии программа помогает быстрее интегрироваться в бизнес-среду большой России.

«Во время обучения слушатели создают собственные бизнес-проекты, и от потока к потоку, понимая специфику и региональный спрос, идеи становятся более масштабными, уровень проектов растет. Например, среди выпускных работ есть досуговые центры и другие направления образовательных и бытовых услуг, предприятия легкой промышленности, большой популярностью пользуется туристическая сфера и общепит. А еще есть примеры, когда слушатели после обучения становятся бизнес-партнерами», — рассказала Алена Котова.

После окончания Курса каждый слушатель может присоединиться к сообществу выпускников, где царит не только профессиональная, но и дружеская атмосфера. Выпускники поддерживают друг друга, обмениваются опытом, полезными инструментами и контактами, делятся мнением и тестируют друг на друге пользовательский путь, а еще мотивируют на достижение новых целей. Некоторые слушатели повторно приходят на обучение, когда меняется идея или нужна доработка текущей, а также участвуют в мероприятиях для сообщества выпускников.

Реализуя задачу всесторонней образовательной поддержки и социализации аудитории, для выпускников проводятся акселерационные программы — «Мастерские КМБ». Мастерские — это адресная экспертная помощь в действующих бизнес-проектах в части управления, сервиса, продаж и маркетинга, которая делает проекты более устойчивыми. Так, например, в «Мастерской управления» можно проработать основные и вспомогательные бизнес-процессы — юридические аспекты, финансовую модель, кадровые вопросы, а также получить помощь в оптимизации работы и масштабировании. В «Мастерской продаж» выпускникам помогают проработать продуктовые линейки, провести проблемные и решенческие интервью, сделать анализ рынка, получить помощь в настройке воронок продаж и учете.

«Благодаря Мастерским КМБ сейчас я соединяю несколько своих направлений, перехожу на новый уровень — изготовление детских кукольных домиков и текстиля для них. При этом я не оставляю изготовление изделий из дерева и бумажной лозы для уюта в доме. Новое направление дополняет все то, чем я занимаюсь. И в планах открыть большую мастерскую в городе в следующем календарном году», — дополняет Жмыхова Элина, выпускница КМБ.

Таким образом, «Академия ПСБ» через Курс малого бизнеса помогает бывшим военнослужащим и членам их семей влиться в социально-экономический климат страны. Каждый слушатель может построить профессиональную траекторию, которая подходит именно ему, и начать заниматься своим делом. Курс помогает бывшим военнослужащим найти новое дело жизни и профессионально окрепнуть, а членам семей военных стать более решительными и уверенными, реализовывать свой потенциал в любых условиях.