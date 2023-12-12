«Удивительная устойчивость экономики». МВФ выделил Украине очередной транш МВФ: конфликт на Украине при негативном прогнозе закончится в конце 2025 года

Международный валютный фонд (МВФ) представил три сценария развития экономики Украины, в зависимости от того, когда на территории страны прекратятся боевые действия. Базовый сценарий предполагает окончание конфликта к концу 2024 года. Кроме того, в МВФ одобрили Украине транш на сумму, эквивалентную $900 млн и похвалили за «твердую приверженность реформам» на пути в Европейский союз. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

МВФ представил в своем докладе три сценария развития экономики Украины. Они зависят от того, сколько в стране будут длиться боевые действия.

Базовый сценарий предполагает прекращение боевых действий на территории страны к концу 2024 года. Тогда, считают специалисты МВФ, в следующем году ВВП страны вырастет на 3-4%, а в 2025-м — на 6,5%.

Негативный сценарий предполагает, что боевые действия продлятся до конца 2025 года. В этом случае ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, а в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения.

В позитивном сценарии срок окончания боевых действий не указан. Для его реализации необходим высокий уровень инвестиций, миграционный приток и рост производительности. В этом случае рост ВВП может составить до 10% в 2025-м.

12 декабря МВФ повысил свой прогноз по росту ВВП Украины в 2023 году до 4,5% (в октябре ожидалось 2%). В 2024-м рост ожидается на уровне 3-4% (в октябре ожидалось 2%). Об этом сообщил во время онлайн-конференции глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

При этом Грей заявил, что из-за продолжающегося конфликта «перспективы [развития украинской экономики] остаются исключительно неопределенными».

Украина получила $900 млн

Также в МВФ подтвердили выделение Украине очередного транша по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования.

«Совет исполнительных директоров МВФ сегодня завершил второй обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно $900 млн, которая будет направлена на бюджетную поддержку», — говорится в сообщении МВФ.

В фонде считают, что в сложных условиях украинцы смогли выполнить свои обязательства и достигнуть структурных ориентиров.

«Украинская экономика продолжает демонстрировать удивительную устойчивость, хотя ее перспективы по-прежнему подвержены исключительно высокой неопределенности, связанной с войной. Сохранение твердой приверженности реформам (в том числе мобилизации внутренней выручки в сочетании со своевременным и предсказуемым внешним финансированием) необходимы для сохранения макроэкономической стабильности (Украины), усиления институциональных реформ и поддержки усилий по реконструкции. Оно способствует восстановлению экономики на пути страны к вступлению в Европейский союз», — говорится в сообщении МВФ.

В комментарии директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским говорится, что «Украина смогла внедрить и поддерживать сильную экономическую политику». По ее мнению, власти страны демонстрируют умение решать «жизненно важные проблемы» модернизации госуправления и искоренения коррупции.

«Как неоднократно отмечал МВФ, своевременное и предсказуемое внешнее финансирование имеет решающее значение для поддержания с трудом завоеванных экономических выгод. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего взаимодействия с Украиной в деле сохранения макроэкономической и финансовой стабильности, реализации амбициозной программы реформ и дальнейшего создания основы для сильной экономики с устойчивым ростом и достижения цели вступления Украины в ЕС», — говорится в комментарии Георгиевой.

Без «подпитки» на Украине «все ляжет», считает Путин

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что украинская экономика не способна существовать без «подпитки извне».

Глава государства отметил, что внешне бюджет Украины сбалансирован и страна имеет «более или менее» выровненные макроэкономические показатели. Но сделано это за счет «вливаний» из других стран, подчеркнул Владимир Путин.

«Где-то 4-5 млрд ежемесячно по разным каналам — это кредиты всякие там, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет», — уверял президент на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.