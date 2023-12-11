«Зеленый» тренд: как революционные технологии «Русала» наносят удар по углеродному следу «Русал» начал использовать сырье с минимальным углеродным следом в производстве фольги

Компания «Русал», являющаяся одним из крупнейших производителей алюминия в мире, объявила о начале использования первичного алюминия с самым низким углеродным следом в мире Allow Inerta в производстве фольги Sayana. Ранее «Русал» стал первой компанией в мире, применившей инертный анод в производстве алюминия, что позволило добиться не только сокращения выбросов парниковых газов, но и значительно снизило себестоимость производства. О том, как внедрение передовых «зеленых» технологий меняет подходы в бизнесе и почему речь идет о настоящем прорыве в ESG-хозяйствовании «Русала», в материале «Газеты.Ru».

Повестка устойчивого развития продолжает оказывать влияние на бизнес-модели крупнейших российских компаний. Тема не отошла на второй план, несмотря на серьезные экономические вызовы. Для металлургов стремление к достижению экологичности своего продукта по всей цепочке остается важным экономически обоснованным вектором развития: новые передовые технологии способны изменить индустрию и заметно ограничить негативное влияние производства на окружающую среду.

Российский алюминиевый гигант — компания «Русал» — еще летом утвердила стратегию устойчивого развития бизнеса до 2035 года. В документе декларировалось, что неотъемлемым условием ведения бизнеса является бережное отношение к окружающей среде и последовательное сокращение экологического «следа» в деятельности компании.

Последние новости от «Русала» свидетельствуют о планомерной работе в этом направлении. Так, компания объявила о начале использования первичного алюминия с самым низким углеродным следом в мире Allow Inerta в производстве фольги Sayana. Первые 20 тонн алюминия Allow Inerta были отгружены с опытно-промышленной площадки Красноярского алюминиевого завода на фольгопрокатный завод «Саянал» для последующего использования в производстве фольги.

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«Русал» стал первой компанией в мире, применившей при промышленном производстве алюминия вместо карбоновых инертные аноды. По сути, это позволяет говорить о новой эре в алюминиевой отрасли, заметно приблизившейся к казалось недостижимой мечте — безуглеродному будущему. Стремительное развитие и поступательное внедрение «зеленых» технологий позволяет рассчитывать, что оно настанет раньше, чем предполагалось в самых смелых прогнозах.

Конкурентное преимущество

Мировая промышленность поступательно идет по пути углеродной нейтральности. Производители алюминия во всем мире борются за снижение углеродного следа, под

которым обычно понимаются не только выбросы окиси углерода, но и вообще парниковых газов. За рубежом повестка устойчивого развития является одним из ключевых трендов для металлургической отрасли, от успехов компаний в этом направлении могут зависеть их отношения с контрагентами и покупателями.

Когда потребители выдвигают все более высокие требования к чистоте не только первичного металла, но и конечной продукции, то более низкий углеродный след становится ощутимым конкурентным преимуществом, комментирует Алексей Калачев, аналитик финансовой группы «Финам».

По данным исследования компаний McKinsey и NielsenIQ, продажи продукции с указанием ESG-характеристик показали совокупный рост на 28% за последние пять лет, тогда как продажи товаров без такой маркировки или соответствующей коммуникации увеличились только на 20%.

Прорыв для отрасли

В «Русале» заявляют, что, несмотря на экономическую конъюнктуру и турбулентность рынков, видят потенциал в дальнейшем планомерном развитии «зеленых» технологий, которые помогают компании двигаться к своим целям ESG-трансформации.

Важным направлением работы в компании считают также популяризацию среди конечных потребителей материалов, оказывающих наименьшее влияние на окружающую среду.

Эксперты считают, что последние разработки «Русала» — серьезная заявка на успех. Особенно это касается использования инертных анодов вместо углеродных, что является настоящим прорывом для отрасли.

«Алюминий получают в процессе электролиза, это энергоемкое производство. Поэтому первым шагом на этом пути является переход от использования электроэнергии, полученной от угольной генерации на энергию из возобновляемых источников. В этом плане «Русал» и ранее имел преимущество и отличался низким углеродным следом, поскольку использует энергию гидроэлектростанций», — напоминает Алексей Калачев.

В этом опыт «Русала» заметно отличается, например, от Китая, который осуществляет переход на этот путь, но у него все еще очень большая доля угольной генерации.

«В этом смысле продукция «Саянала» и ранее имела достаточно низкий след, поскольку завод использует первичный металл Саяногорского алюминиевого завода, который, в свою очередь запитан энергией от Саяно-Шушенской ГЭС», — отмечает Алексей Калачев.

По его словам, больший интерес вызывает тот факт, что «Русал» больше всех конкурентов продвинулся в разработке технологии производства и использования инертных анодов, которая является глобальным прорывом в снижении выбросов и получении «зеленого» алюминия.

Оригинальные технологии

В «Русале» называют свой опыт развития технологии инертного анода уникальным. Уровень выбросов парниковых газов в процессе электролиза составляет всего 0,01 тонны CO2-экв. на тонну алюминия (по сравнению со среднеотраслевыми 12,5 тоннами CO2-экв.). То есть практически полностью исключается.

«Эти аноды работают долго, не выгорают, и в процессе производства вместо окиси углерода и других парниковых газов выделяют кислород. То есть переход на инертные аноды дает даже двойной эффект. Алюминий, полученный таким образом, и продукция из такого алюминия будет иметь конкурентное преимущество на рынках, имеющих высокие требования к экологичности товаров», — объясняет Алексей Калачев.

«Русал» давно занимается разработкой и тестированием собственной оригинальной технологии инертных анодов, а теперь фактически первым в мире переходит на ее промышленное использование.



«В принципе, многие производители и научные институты в мире сейчас озабочены получением применимых в промышленных масштабах инертных анодов. Этим активно занимается, например, американская Alcoa, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с Rio Tinto. Ведет поиск в этом направлении и норвежская Hydro. Но до промышленного применения, насколько мне известно, кроме «Русала», пока еще никто не дошел», — отмечает аналитик ФГ «Финам».