«Обходили санкции США». Банки Кипра прекращают обслуживать всех клиентов из России Politis: на Кипре запретили банкам проводить операции с российским рублем

Власти Кипра предписали банкам прекратить все операции с рублем и разорвать отношения с клиентами из России. Таким образом страна пытается восстановить свою репутацию после отчета о кипрских фирмах, которые помогали российским предпринимателям обходить санкции. Ранее крупнейший банк республики Bank Of Cyprus сообщил, что закроет около четырех тысяч счетов граждан РФ. Юристы считают, что банк принял такое решение, испугавшись санкций от США и Великобритании. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Власти Кипра предписали местным банкам прекратить все операции в рублях и ограничить отношения с клиентами из России, сообщила газета Politis. В стране также начали проверять юридические фирмы, которые оказывали бухгалтерские услуги, помогали россиянам получить вид на жительство, предоставляли налоговые льготы, а также помогали ускоренно регистрировать бизнес.

По данным издания, такие меры были приняты на фоне того, что США направила на Кипр специальную группу из сотрудников ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen). Они вместе с властями республики будут детально рассматривать 29 дел, которые связаны с обходом антироссийских санкций.

Cyprus Confidential

Правительство Кипра, как пишет «Лента.ру», решило запретить операции с рублем, чтобы восстановить деловую репутацию страны. Ударом по ней стал отчет Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) под названием Cyprus Confidential, опубликованный в ноябре 2023 года. Он основан на утечке более 3,6 млн документов кипрских фирм. В файлах журналисты нашли данные о компаниях, которые помогали российским предпринимателям управлять своими активами, в том числе в обход санкций.

По данным ICIJ, услугами этих фирм пользовалось большинство российских миллиардеров из списка Forbes. А 650 трастов и вовсе были зарегистрированы или контролировались непосредственно россиянами, которые попали под санкции еще в 2014 году.

Газета Cyprus Mail со ссылкой на документы из отчета ICIJ также писала, что сотрудники кипрского отделения PricewaterhouseCoopers причастны к обходу антироссийских санкций. Они, как утверждается, помогли генеральному директору холдинга «Севергрупп» Алексею Мордашову перевести €1,4 млрд на счет доверенного лица.

Кроме Мордашова, в отчете фигурировали имена Романа Абрамовича и его партнеров — Александра Абрамова и Александра Фролова, а также бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена.

Закрытие счетов

Еще до публикации отчета Cyprus Confidential самый крупный банк Кипра Bank Of Cyprus разослал своим российским клиентам уведомления о том, что их счета будут закрыты, сообщал Forbes. Заблокировать счета обещали в течение двух месяцев. Поводом для закрытия могло стать налоговое резидентство России, наличие дохода от подсанкционного бизнеса, а также «неправильный» тип ВНЖ, сообщила в своем Telegram-канале юридическая компания Main Trust Partne.

По мнению компании, такое решение банк мог принять из-за опасений по поводу британских и американских санкций.

В самом Bank Of Cyprus сообщили Forbes, что закрыть счета россиян решили в связи с приостановкой членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

Банк также подтвердил, что решение о блокировке коснется примерно четырех тысяч россиян, которые не являлись резидентами Евросоюза.

12 апреля США и Великобритания расширили санкционные списки. В них в том числе попали 23 владельца кипрских паспортов, из которых только 10 родились на острове. Новым фигурантам приписывали попытки обхода западных санкций. В обновленном списке также оказались компании, которые называют «финансовыми посредниками» российских бизнесменов, сообщала газета Cyprus Mail.

После этого президент Кипра созвал экстренное совещание с участием генпрокурора, министра финансов, главы МИД и представителя ЦБ республики. В итоговом заявлении после встречи говорилось, что вопрос включения в санкционные списки кипрских граждан и компаний президент считает особенно серьезным.

Финансовый аналитик Йоргос Георгиу, комментируя закрытие счетов,заявил порталу Alphanews, что экономика республики находится в конце «золотой эры» индустрии услуг, ориентированных на Россию.