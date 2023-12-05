«Обходили санкции США». Банки Кипра прекращают обслуживать всех клиентов из России

Власти Кипра предписали местным банкам прекратить все операции в рублях и ограничить отношения с клиентами из России, сообщила газета Politis. В стране также начали проверять юридические фирмы, которые оказывали бухгалтерские услуги, помогали россиянам получить вид на жительство, предоставляли налоговые льготы, а также помогали ускоренно регистрировать бизнес.
По данным издания, такие меры были приняты на фоне того, что США направила на Кипр специальную группу из сотрудников ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen). Они вместе с властями республики будут детально рассматривать 29 дел, которые связаны с обходом антироссийских санкций.
Cyprus Confidential
Правительство Кипра, как пишет «Лента.ру», решило запретить операции с рублем, чтобы восстановить деловую репутацию страны. Ударом по ней стал отчет Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) под названием Cyprus Confidential, опубликованный в ноябре 2023 года. Он основан на утечке более 3,6 млн документов кипрских фирм. В файлах журналисты нашли данные о компаниях, которые помогали российским предпринимателям управлять своими активами, в том числе в обход санкций.
По данным ICIJ, услугами этих фирм пользовалось большинство российских миллиардеров из списка Forbes. А 650 трастов и вовсе были зарегистрированы или контролировались непосредственно россиянами, которые попали под санкции еще в 2014 году.
Газета Cyprus Mail со ссылкой на документы из отчета ICIJ также писала, что сотрудники кипрского отделения PricewaterhouseCoopers причастны к обходу антироссийских санкций. Они, как утверждается, помогли генеральному директору холдинга «Севергрупп» Алексею Мордашову перевести €1,4 млрд на счет доверенного лица.
Кроме Мордашова, в отчете фигурировали имена Романа Абрамовича и его партнеров — Александра Абрамова и Александра Фролова, а также бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена.
Закрытие счетов
Еще до публикации отчета Cyprus Confidential самый крупный банк Кипра Bank Of Cyprus разослал своим российским клиентам уведомления о том, что их счета будут закрыты, сообщал Forbes. Заблокировать счета обещали в течение двух месяцев. Поводом для закрытия могло стать налоговое резидентство России, наличие дохода от подсанкционного бизнеса, а также «неправильный» тип ВНЖ, сообщила в своем Telegram-канале юридическая компания Main Trust Partne.
По мнению компании, такое решение банк мог принять из-за опасений по поводу британских и американских санкций.
В самом Bank Of Cyprus сообщили Forbes, что закрыть счета россиян решили в связи с приостановкой членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).
Банк также подтвердил, что решение о блокировке коснется примерно четырех тысяч россиян, которые не являлись резидентами Евросоюза.
12 апреля США и Великобритания расширили санкционные списки. В них в том числе попали 23 владельца кипрских паспортов, из которых только 10 родились на острове. Новым фигурантам приписывали попытки обхода западных санкций. В обновленном списке также оказались компании, которые называют «финансовыми посредниками» российских бизнесменов, сообщала газета Cyprus Mail.
После этого президент Кипра созвал экстренное совещание с участием генпрокурора, министра финансов, главы МИД и представителя ЦБ республики. В итоговом заявлении после встречи говорилось, что вопрос включения в санкционные списки кипрских граждан и компаний президент считает особенно серьезным.
Финансовый аналитик Йоргос Георгиу, комментируя закрытие счетов,заявил порталу Alphanews, что экономика республики находится в конце «золотой эры» индустрии услуг, ориентированных на Россию.