Первоначальный взнос – 30%. Льготную ипотеку хотят ужесточить

Минфин хочет изменить условия льготной ипотеки. В числе предложений — повышение первоначального взноса до 30% и снижение максимального размера кредита для жителей Москвы и Петербурга до 6 млн рублей.

Министерство финансов России предлагает изменить условия льготной ипотеки, проект постановления уже передан в кабинет министров, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Программа предоставления льготной ипотеки россиянам действительна до 1 июня 2024 года, она распространяется только на новостройки. По текущим условиям, россияне могут взять кредит под 8% годовых в размере 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. Для жителей других регионов размер займа ограничен 6 млн рублей. Семьи с двумя несовершеннолетними детьми могут взять ипотеку под 6% с теми же ограничениями.

Минфин предлагает снизить максимальный размер кредита для жителей Москвы, Петербурга и их областей до 6 млн. Минимальный первоначальный взнос при этом могут увеличить до 30%. Также на 0,5 процентного пункта снизят предельную величину субсидий для банков, выдающих льготные ипотеки.

Кроме того, Минфин предложил выдавать заемщикам только один льготный кредит и только по одной программе. При этом планируют ввести минимальный уровень дохода заемщика, а его общая кредитная нагрузка не должна превышать 50%.

«Мы сейчас обсуждаем внесение изменений в несколько аспектов льготной ипотеки с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля <...>. У нас слишком быстрый рост портфеля пошел, и одновременно ухудшение его качества. <...> Проект постановления Минфин уже внес в правительство», — сказал заместитель министра финансов Иван Чебесков в беседе с «Интерфаксом».

В чем проблема?

Процент, под который банк выдает ипотеки, постоянно меняется, он зависит в том числе от ключевой ставки. При этом льготные категории граждан платят фиксированный процент, на который не влияют внешние факторы — разницу банкам компенсирует государство. При повышении Центробанком ключевой ставки расходы на обеспечение ипотечных программ возрастают.

Как заявил Чебесков в разговоре с газетой «Известия», сейчас льготные программы покрывают 80–90% всего первичного рынка ипотеки. По его словам, уровень субсидирования необходимо снижать: он должен составлять максимум 50%.

«Под нож уже пошла сельская ипотека. Очевидно, что и льготную ипотеку летом 2024 года продлевать не будут. Остальные программы бюджет будет тянуть, если круг заемщиков будет сужен. Это позволит не убивать сам смысл льготных госпрограмм, которые не могут быть рассчитаны на широкий круг населения. Например, по семейной ипотеке можно выдавать кредиты только многодетным семьям», — предположил главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко, пишет Forbes.

Ранее правительство уже предпринимало меры для борьбы с повышенным спросом на льготную ипотеку. Так, в сентябре первоначальный взнос на жилье увеличился с 15 до 20%. Несмотря на это, льготная ипотека стала привлекательнее для россиян из-за удорожания рыночных программ на фоне резкого роста ключевой ставки, отмечает «Интерфакс».

В сентябре по программе льготной ипотеки выдали кредиты на рекордные 649 млрд рублей. В октябре показатель снизился до 541 млрд рублей за счет сокращения выдачи «Семейной ипотеки» на 19% (235 млрд рублей) и «Льготной ипотеки» на 17% (241 млрд рублей).

2 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал повышение первоначального взноса по льготной и семейной ипотеке, а в конце ноября Центральный банк РФ рекомендовал постепенно повышать процентные ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня, чтобы снизить разницу цен на недвижимость на первичном и вторичном рынках жилья.