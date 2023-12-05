«Мы находимся на пороге революции». Почему ИИ стали чаще применять в медицине Директор Центра индустрии здоровья Сбербанка рассказал о пользе ИИ для врачей и пациентов

Индустрия здоровья Сбера активно развивается, разрабатывая и внедряя новые, востребованные решения для сферы здравоохранения. Растет количество цифровых сервисов для врачей и медицинских услуг. Какие возможности они открывают, в рамках AIJ-2023 рассказал Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка.

— Как в отечественной медицине сегодня применяется искусственный интеллект?

— Если раньше врачебное сообщество относилось к идее использования искусственного интеллекта (ИИ) с сомнением, то сейчас уже большинство понимает, что это прорывная технология, которую необходимо использовать и внедрять как можно шире. Отношение к искусственному интеллекту в медицинской среде меняется очень быстро.

Два года назад он воспринимался каким-то чудом, никто не знал, как его применять и для чего это нужно. Сейчас около 35,6% врачей знакомы с ИИ и 89% считают, что врачи должны участвовать в разработке ИИ с целью дальнейшего его использования.

Первые опыты по применению ИИ в отечественной медицине начались еще в 2019 году. Сегодня в нашей стране ведется активная работа по внедрению медицинских решений с использованием технологий ИИ в здравоохранении.

Стремительно развиваются разработки цифровых медицинских сервисов. ИИ активно применяется для анализа информации электронных медицинских карт, визуальных исследований, в системе помощи принятия врачебных решений, а также в диагностике.

В российском здравоохранении сложилась максимально благоприятная ситуация для пилотирования и внедрения сервисов на базе искусственного интеллекта. Мы активно сотрудничаем с врачебным сообществом и организаторами здравоохранения, создаем и совершенствуем продукты в тесном взаимодействии с врачами-экспертами.

— Расскажите о высокотехнологичных решениях Сбера для здравоохранения? Какие из них наиболее востребованы?

— Цифровые медицинские решения, разработанные Сбером и компаниями-партнерами, делятся на два блока: для специалистов-врачей и для человека, для нас с вами. И во всех цифровых решениях используются модели ИИ.

Сбер разработал для здравоохранения AI-сервисы для расшифровки медицинских изображений, таких как компьютерная томография, рентген, маммография, для помощи в постановке диагнозов, автоматического заполнения врачебной документации голосом, для диагностики заболеваний.

Например, многие врачи сегодня используют сервис нашего партнера ― группы компаний ЦРТ ― Voice2Med. Решение преобразует голос врача в текст, позволяет надиктовывать описание исследования и экономить время врачей. В московских поликлиниках и стационарах с помощью технологии распознавания речи заполнено более 210 тыс. медицинских протоколов лучевых исследований. Уже разработаны словари для врачей девяти специальностей, голосовой ввод используется в 69 регионах страны.

Прекрасный отклик по нему у врачей старшей возрастной категории. Я думаю, что в будущем все медицинские AI-решения будут основаны на голосовом управлении и мы практически уйдем от клавиатуры.

Одно из медицинских AI-решений Сбера — это цифровой помощник врача «ТОП-3» с использованием ИИ для постановки предварительных диагнозов на основании жалоб пациентов. Модель предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Конечное решение по дообследованию и дальнейшему лечению всегда остается за врачом. Сервис разработан совместно правительством Москвы, Лабораторией искусственного интеллекта Сбера и СберМедИИ. Он с 2020 года используется во всех взрослых поликлиниках столицы. За это время московские врачи поставили более 12 млн предварительных диагнозов, используя помощника.

Мы пошли дальше и также с правительством Москвы начали анализировать данные электронных медкарт за последние два года и создали модель цифрового помощника, который помогает ставить заключительный диагноз. Задача сервиса — дополнительно «подстраховать» врача, предоставив ему независимое второе мнение, если есть подозрение на один из 95 наиболее встречающихся и значимых диагнозов, требующих диспансерного наблюдения. Окончательное решение всегда принимает врач.

В перспективе мы планируем расширить базу вариантов диагнозов, чтобы с помощью цифрового помощника можно было закрывать 98% первичных обращений взрослых москвичей в амбулаторное звено. Все наши решения и разработки начинают пилотироваться и использоваться в регионах страны.

Еще один драйвер цифровизации здравоохранения ― телемедицина. Сервис реализуется медицинской компанией СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера).

С его помощью можно за несколько минут получить онлайн-консультацию дежурного терапевта или педиатра и понять, что делать, если возникла та или иная проблема.

В России наша компания СберЗдоровье стала одним из лидеров в сфере дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как артериальная гипертензия и сахарный диабет. Более чем в 60 российских регионах на базе различных медицинских организаций успешно проводятся проекты по мониторингу. Для этого используются роботизированный обзвон и умные устройства.

Мы запустили услугу «Умный мониторинг». Он включает тонометр под брендом СберЗдоровья и удаленное наблюдение врачом-кардиологом. Устройство снимает показания артериального давления и передает врачу. Если показания отклоняются от нормы, ему сразу звонит врач, корректирует назначенное ему лечение или рекомендует вызвать скорую медицинскую помощь. Эта технология показала очень хорошие результаты.

У 76% пациентов, подключенных к мониторингу с проблемой высокого давления, через 30 дней нормализуется состояние здоровья. Своевременно оказанная им помощь позволила сократить количество вызовов скорой и госпитализаций на 70%. Смертность среди наблюдаемых снизилась на 30%.

За 3,5 года в дистанционном мониторинге приняло участие свыше 285 000 человек. Решения СберЗдоровья помогают в реализации нацпроекта «Здравоохранение», снижать смертность от болезней системы кровообращения.

Всего лишь регулярное измерение давления утром и вечером и выполнение рекомендаций врача позволяет приводить в норму показатели давления и спасать людям жизни.

«Умная камера здоровья»: Сбер делает следующий шаг в развитии онлайн-медицины. Теперь дистанционная консультация становится более информативной для врача и еще более удобной и результативной для пациента.

В преддверии нашего традиционного мероприятия «Дни здоровья Сбера» мы запустили еще одну новую услугу. По статистике СберЗдоровья, больше половины онлайн-обращений к врачам связано с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и их осложнениями на ЛОР-органы. Чтобы помочь пациентам и сделать удалённую консультацию врача более эффективной, теперь можно использовать «Умную камеру здоровья». При помощи нее можно сделать фотографии или видеозапись органов дыхания — горла и носа, а также ушей и кожных покровов. Устройство синхронизируется с мобильным приложением СберЗдоровья в смартфоне и передаёт фото и видео врачу для оценки состояния и дальнейших рекомендаций.

Удаленная консультация с использованием «Умной камеры» дает пользователям возможность не выходя из дома, в удобное для себя время и без лишних поездок быстро получить помощь и рекомендации при острых состояниях. Решение также может способствовать снижению нагрузки на первичное звено поликлиник и минимизировать распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях.

Еще один из MedTech-сервисов Сбера решает проблему нерегулярного приема лекарств, прописанных врачом. По статистике, только 30% проходит курс лечения в соответствии с рекомендациями врача, остальные пропускают прием лекарств или просто перестают их принимать. Поэтому мы добавили в приложение СБЕР ЕАПТЕКА новую функцию — «Таблетница». С ее помощью, отсканировав QR-код препарата, можно создать напоминание, которое будет присылать уведомление, что пора принять лекарство. А если упаковка заканчивается, есть еще одна полезная функция — «Аптечка», — которая своевременно напомнит о необходимости заказать новую.

Сейчас у нас в разработке несколько десятков AI-решений для здравоохранения.

— Сбер представил в своём приложении единое онлайн-пространство, где собраны все сервисы, связанные со здоровьем. Расскажите поподробнее, что это такое.

— Сейчас это одно из самых интересных и креативных направлений. «Комнатой здоровья» можно воспользоваться в мобильном приложении СберБанк Онлайн или через умные устройства Sber, используя виртуального ассистента Салют. Впоследствии это может быть полноценный AI-помощник человека для любых потребностей, связанных со здоровьем.

В «Комнате здоровья» можно круглосуточно записываться на прием к врачу и медицинские исследования, а также покупать лекарства и товары для здоровья. Если пользователь не знает, к какому врачу обратиться, сервис «Анализ симптомов» с помощью технологий искусственного интеллекта по указанным человеком симптомам подберёт до трех врачей разных специальностей и поможет сразу к ним записаться. Кроме того, в «Комнате здоровья» есть сервисы для проведения тренировок и медитаций, прослушивания подкастов о здоровье, красоте и медицине.

Мы активно развиваем этот проект, добавляем функционал, и сегодня уже десятки тысяч наших клиентов пользуются сервисом.

— Каковы ваши прогнозы по развитию сервисов и практическому применению ИИ в России в ближайшие 5–10 лет?

— Сегодня искусственный интеллект уже выступает в роли помощника врача: подсказывает возможные варианты диагнозов. Но итоговое решение всегда остается за врачом.

Еще одно направление развития искусственного интеллекта связано с решениями, благодаря которым человек лучше понимает свой организм и может контролировать свое состояние. Это устройства, улавливающие изменения в организме с помощью фоточувствительных элементов, — фитнес-браслеты и другие умные девайсы с функциями измерения артериального давления, пульса, уровня кислорода, физической активности.

Основное направление взаимодействие с искусственным интеллектом в медицине идет по пути создания AI-помощника

Он будет омниканальным, способным работать в разных форматах: в голосовом, в текстовом. AI-помощник будет настраиваться на конкретного врача, запоминать его направление деятельности и сферу интересов.

Это будет абсолютно новая технология, ничего подобного сейчас в медицине не существует. Мы находимся на пороге революции в медицине, которую произведет искусственный интеллект, еще не до конца осознавая, какие возможности он открывает. Медицина стремительно цифровизируется.

Раньше люди просто говорили, что плохо себя чувствуют, потом научились делать анализы крови, измерять давление, а дальше мы сможем контролировать состояние своего организма круглосуточно благодаря умным устройствам, что позволит значительно повысить уровень продолжительности жизни.

Новая форма использования искусственного интеллекта в медицине, которая сейчас рождается, — это большая языковая модель или AI-помощник, к которому подключены дополнительные модели, отвечающие на запросы человека, связанные со здоровьем. Причем в будущем это будет взаимодействие в проактивном режиме, когда AI-помощник, исходя из анализа поступающих данных, будет давать советы по укреплению здоровья, рекомендации по медицинской диагностике и консультации.