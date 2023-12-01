Иностранцы потеряли право управлять аэропортом Пулково

Правительство России создает создает ООО «Холдинг Воздушные ворота Северной столицы» для управления петербургским аэропортом Пулково, забрав это право у компании, принадлежащей кипрскому офшору «Талита трейдинг лимитед». Соответствующая мера содержится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет аэропортом Пулково с 2010 года), принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством РФ», — говорится в документе.
Правительство России не будет учредителем компании. Однако в указе прописано его право назначать единоличный исполнительный орган общества и утверждать устав.
Российские акционеры сохранят право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет. Часть голосов иностранных владельцев перешла ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и самой управляющей компании аэропорта.
Уставной капитал ООО «Холдинг ВВСС» составит 169 млрд рублей.
«Передача участникам общества «Холдинг ВВСС» долей в его уставном капитале осуществляется в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей в уставном капитале иностранной холдинговой компании, а также в качестве компенсации убытков ее участников и их аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа», — говорится в указе.
В целом меры предпринимаются, как сказано в указе, «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ», которая возникла в результате нарушения некоторыми иностранными компаниями своих обязательств.
Немцы все еще выходят из бизнеса
В сентябре глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что Fraport AG намерен продать свою долю в компании (ранее в самой компании утверждали, что сделать это до 2025 года невозможно).
«Они долго не хотели это делать, но приходится», — сообщил Костин.
По словам главы ВТБ, долей Fraport AG в ООО «ВВСС» интересовались «все, кто имеет аэропорты в России».
Международный аэропорт Пулково открыли 24 июня 1932 года. Его пассажиропоток — 19,6 млн человек в год, а общая площадь – 1350 гектаров. Базовым перевозчиком Пулково является авиакомпания «Россия».