Иностранцы потеряли право управлять аэропортом Пулково

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать новое юрлицо для управления петербургским аэропортом Пулково, забрав это право у компании, принадлежащей кипрскому офшору. Российские акционеры сохраняют право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет. Правительство РФ не будет учредителем компании, но оно оставило право назначать единоличный исполнительный орган общества и утверждать устав.

Правительство России создает создает ООО «Холдинг Воздушные ворота Северной столицы» для управления петербургским аэропортом Пулково, забрав это право у компании, принадлежащей кипрскому офшору «Талита трейдинг лимитед». Соответствующая мера содержится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет аэропортом Пулково с 2010 года), принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством РФ», — говорится в документе.

Правительство России не будет учредителем компании. Однако в указе прописано его право назначать единоличный исполнительный орган общества и утверждать устав.

Российские акционеры сохранят право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет. Часть голосов иностранных владельцев перешла ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и самой управляющей компании аэропорта.

Уставной капитал ООО «Холдинг ВВСС» составит 169 млрд рублей.

Кто будет владеть новым холдингом Компании-совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли:



25% — немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG;



24,99% — катарский F3 Holding LLC;



16,79% — «Бизнес-финанс»;



8,22% — ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг;



7,99% — эмиратская Thirty Seventh Investment Company;



7,48% — кипрская Nomeliar Ltd;



3,5% — Ayar International Investment Company;



2,33% — ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7»;



1,26% — Bahrain Mumtalakat Holding Company;



1,05% — Felmen ventures limited;



1,04% — Zamoralo holdings limited;



0,16% — Co-investment partnership V;



0,02% — Mevelida LTD.

«Передача участникам общества «Холдинг ВВСС» долей в его уставном капитале осуществляется в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей в уставном капитале иностранной холдинговой компании, а также в качестве компенсации убытков ее участников и их аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа», — говорится в указе.

В целом меры предпринимаются, как сказано в указе, «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ», которая возникла в результате нарушения некоторыми иностранными компаниями своих обязательств.

Немцы все еще выходят из бизнеса

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что Fraport AG намерен продать свою долю в компании (ранее в самой компании утверждали, что сделать это до 2025 года невозможно).

«Они долго не хотели это делать, но приходится», — сообщил Костин.

По словам главы ВТБ, долей Fraport AG в ООО «ВВСС» интересовались «все, кто имеет аэропорты в России».

Международный аэропорт Пулково открыли 24 июня 1932 года. Его пассажиропоток — 19,6 млн человек в год, а общая площадь – 1350 гектаров. Базовым перевозчиком Пулково является авиакомпания «Россия».