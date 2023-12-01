СберСеллер идет в Telegram

Компания CберСеллер, сфокусированная на реализации рекламных форматов компаний и партнеров группы Сбер и внешних клиентов, начала продажи рекламы через Telegram Ads. Платформа позволяет публиковать короткие рекламные текстовые сообщения внутри каналов. О сотрудничестве с digital-агентством Magnetto.pro, которое выступает официальным партнером Telegram, сообщила гендиректор СберСеллера Наталья Дмитриева.

Российский рынок рекламы живет в последние несколько лет под влиянием разнонаправленных факторов. Главным вызовом стал уход иностранных компаний различных отраслей, на которые приходилось до трети продаж всех рекламных площадей. Сильнее всего на себе почувствовало влияние этого фактора телевидение, где западные бренды выкупали до 50% рекламы, наименее чувствительна оказалась наружная реклама. Тем не менее, участникам индустрии пришлось приложить заметные усилия, чтобы стабилизировать бизнес и нащупать новые точки опоры.

В СберСеллере отмечают, что состояние трансформации, в котором оказалась индустрия, потребовало новых решений. Из-за серьезного перераспределения бюджетов рекламодателей произошло серьезное изменение медиаландшафта. Тем не менее, бизнес смог адаптироваться к текущим реалиям и вновь готов инвестировать в новые проекты и рекламу. В условиях падения предложения рекламного инвентаря поиск новых точек соприкосновения с аудиторией и создание инструментов для проведения экспертизы выходят на первый план. Сотрудничество с Magnetto.pro, по словам Н.Дмитриевой, вызвано необходимостью создания новых возможностей для компаний и партнеров группы Сбер, а также внешних клиентов СберСеллера.

«Telegram Ads — это комплексная альтернатива ушедшим платформам. Реклама в Telegram, благодаря разнообразной и масштабной аудитории, обеспечивающей поток трафика и охват для брендов за кратчайший промежуток времени, стала неотъемлемым элементом маркетинговых стратегий», — отметила Наталья Дмитриева.

Борьба за охваты

Сервис позволяет маркетологам отслеживать статистику по всем текущим проектам с интегрированным разделением по кабинетам, креативам и объектам, объединенным в одном интуитивно понятном интерфейсе.

Работу с площадкой СберСеллер начал с тестирования ее возможностей с точки зрения широких и узких таргетингов. «Среди широких таргетингов выбраны тематики и интересы. Узкий таргетинг был выстроен по подборкам каналов и дробным подборкам (по вовлеченности и охватам)», — пояснила Дмитриева.

Всего СберСеллер отобрал 100 каналов. Тестирование позволило выполнить задачу и привлечь аудиторию Telegram в официальное приложения клиента. «Выбранная стратегия и предварительные тесты до старта кампании позволили получить конверсию 30% из установки приложения в покупку», — отметила Наталья Дмитриева. По ее оценкам, данный инструмент будет востребован.

В целом, прогнозы 2023 года для рекламного рынка выглядят оптимистично. Так, по оценкам Group4Media, Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), суммарный объем рекламы в средствах ее распространения в первом полугодии 2023 года превысил 315 млрд руб., что на 27% больше, чем в аналогичный период предыдущего года, и на 19%, чем в первом полугодии 2021 года. Эти цифры дают основания полагать, что по всем основным показателям отрасль преодолела кризис.