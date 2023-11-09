«Наша цель — убить этот проект»: США объяснили санкции против российского «Арктик СПГ 2»

США заявили о стремлении «убить» российский проект «Арктик СПГ 2» и рассказали о «двух механизмах» по снижению доходов РФ от экспорта нефти и газа. В начале ноября Вашингтон ввел санкции против проекта, которые глава реализующей его компании «Новатэк» Леонид Михельсон назвал «оценкой профессионализма», а Bloomberg счел ограничения угрозой для безопасности Японии.

Соединенные Штаты хотят прекратить существование российского проекта «Арктик СПГ 2», сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт в ходе выступления в комитете сената по иностранным делам.

«Наша цель — убить этот проект. И мы делаем это вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7», — сказал он.

По словам Пайетта, Вашингтон стремится сократить получаемые Россией доходы от поставок нефти и газа. Он пояснил, что для достижения этой цели США применяют два механизма: поощряют энергетический переход внутри страны и в мире для снижения зависимости от ископаемого топлива, а также систематически работают над снижением будущей прибыли РФ от экспорта.

Помощник госсекретаря напомнил, что Соединенные Штаты ввели санкции против «Арктик СПГ 2», который должен способствовать «развитию России как крупнейшего экспортера СПГ в мире».

«Арктик СПГ 2» «Арктик СПГ 2» — крупный проект компании «Новатэк» по экспорту СПГ, предполагающий строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн тонн каждая. Президент России Владимир Путин запустил первую очередь в июле 2023 года. Запуски второй и третьей линий запланированы на 2024 и 2026 год соответственно.

Он добавил, что Вашингтон также работает со странами, которые «исторически зависимы» от российского топлива. По оценке Пайетта, такая работа «весьма успешно» ведется в Европе и США стоит сосредоточиться на «азиатском фронте».

Кроме того, помощник госсекретаря счел успешным введение потолка цен на энергоресурсы: это мера снижает доходы РФ от экспорта, при этом сохраняя российское топливо на рынке, что позволяет избежать его дестабилизации.

Санкции против «Арктик СПГ 2»

2 ноября Минфин США расширил санкции против России, под ограничения попали около 40 физических и десятки юридических лиц, в том числе пять банков, СПБ Биржа и ООО «Арктик СПГ 2».

Глава реализующей проект «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк» Леонид Михельсон назвал американские санкции «оценкой профессионализма». Он в шутку предположил, что причиной ограничений стали высокие цены на СПГ в 2022 году.

«Понравилось $30-35 [за 1 млн BTU - British Thermal Unit, британская тепловая единица]. Хотелось бы, чтобы осталось. Чем меньше проектов будет, тем выше будут цены», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции создают для страны «дополнительные проблемы», однако РФ «научилась их преодолевать» и адаптировалась к ограничениям. Он подчеркнул, что сейчас все крупные российские компании вне зависимости от сферы деятельности защищают вложения от возможных рисков.

Представитель Кремля добавил, что санкционное давление на Россию будет продолжаться, но страна пытается извлекать из этого выгоду и «в чем-то это получается».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что Запад, вводя санкции, ожидал, что «бизнес взвоет, отвернется от власти, в стране будут протесты, экономика встанет», однако этого не произошло.

Депутат сравнил санкции со «снежным комом, который давит разные страны», и выразил мнение, что «под гнетом санкционных войн» больше страдает сам Запад, чем Россия.

Япония под угрозой

После введения санкций США против «Арктик СПГ 2» агентство Bloomberg сообщило, что ограничения могут привести к проблемам в энергетическом секторе Японии и ухудшению ее отношений с западными союзниками.

Страна считает российский СПГ необходимым для удовлетворения своих энергетических потребностей, говорится в материале. По данным Bloomberg, природный газ в стране используется для производства около трети электроэнергии и отопления домов.

Как сообщило агентство, консорциум японской энергокомпании Mitsui и организации по обеспечению безопасности поставок металлов и энергоресурсов Jogmec владеет 10% акций «Арктик СПГ 2», Япония должна получать с российского завода 2 млн тонн СПГ в год.

В Mitsui заявили, что внимательно изучат последствия санкций против проекта и примут необходимые меры.

«Мы будем соблюдать законы и постановления, включая принимаемые международным сообществом санкционные меры», — подчеркнули в компании.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура также сообщил о планах правительства «тщательно изучить этот вопрос». Он признал, что ограничения против «Арктик СПГ 2» будут иметь «определенный эффект» и добавил, что Токио планирует взаимодействовать со странами G7 «для недопущения нарушений стабильных поставок энергии».