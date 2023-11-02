Больше никаких девятков яиц: в России установили нормы фасовки

Производителей масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и других продовольственных товаров первой необходимости, желающих заявить об их соответствии ГОСТу, обязали не менять объемы фасовки. Соответствующих изменений добилась Генпрокуратура России, чтобы таким образом бороться с «уловками» поставщиков. Как это отразится на уровне цен и зачем вообще нужно — в материале «Газеты.Ru».

Нормы фасовки

Минсельхоз России уже проинформировал отраслевые союзы о принятой поправке в межгосударственный стандарт о фиксированных объемах фасовки социально значимых видов продуктов.

«Структурным подразделением Минсельхоза России проинформированы отраслевые союзы о принятой поправке в межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза России.

Новые требования коснутся только тех производителей, которые заявляют о соответствии упаковки выпускаемой продукции стандарту ГОСТ.

Гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.

«Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», — объясняют необходимость нововведения в ГП.

Органы прокуратуры организуют мониторинг соблюдения новых правил фасовки.

Перечень социально значимых продуктов выглядит следующим образом: говядина, свинина и баранина, кроме бескостного мяса, кура, кроме окорочков, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахар, соль, черный чай, мука, хлеб ржаной и пшеничный, шлифованный рис, гречка, пшено, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.

Миллилитровые хитрости

Производители нередко идут на уловки с фасовкой на фоне экономических кризисов и роста цен. Чтобы удерживать ценники прежними, они уменьшают объем и вес товаров. Например, разливают молоко не в литровые, а в 900-миллиграммовые тары. Пиво продают в банке, которая смотрится как 0,5 л, но в ней всего 450 мл. Кроме того, часто на упаковках могут указывать не объем, а вес.

«Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами: большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр», — отмечал в разговоре с РБК председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

В магазинах также можно нередко встретить девяток яиц вместо десятка. Зимой 2019 года депутат Госдумы Михаил Дегтярев даже подавал соответствующее обращение в Минпромторг. В ответе ведомства говорилось, что требования к пищевой продукции установлены техническими регламентами Таможенного союза. В них сказано, что маркировка на этикетке должна быть достоверной, понятной и легко читаемой. О фиксированном объеме или количестве единиц продукта в упаковке в регламенте указаний нет.

В ФАС тогда заявили, что «девятки яиц» могут нарушать нормы законодательства РФ о защите прав потребителей, но антимонопольное законодательство не нарушают.

Также на полках встречаются «похудевшие» шоколадки по 80 г вместо привычных 100 г и пачки чипсов, сохранившие прежнюю форму, но уменьшенные в диаметре.

В чем плюсы

Новые нормы окажут положительное влияние на потребителей, «особенно тех, которые не привыкли читать состав и объем или вес товара, например, пенсионеры», уверена профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. В то же время эксперт предупредила, что из-за изменившихся правил покупателям может показаться, что цены в магазинах выросли.

С Сорокиной согласен член Ассоциации юристов России Евгений Пантазия. Увеличение объема может повлечь за собой пропорциональное увеличение стоимости продукции, говорит он. Тем не менее, строгие нормы фасовки зададут порядки производства, что в дальнейшем может оказать положительное влияние, добавляет Пантазия.

«Даунсайзинг — это ответ производителей на снижающуюся покупательскую способность. Сегодня нет однозначно высокого спроса на «ровную» упаковку, скорее выбор смещается в сторону меньших объемов»,

— заявили «Фонтанке» в одной из федеральных продуктовых сетей.

Эксперт по ретейлу Михаил Лачугин полагает, что, несмотря на новые нормативы, продукция с нестандартным объемом и весом никуда не исчезнет. Он указывает на имеющуюся в законодательстве лазейку: продукт может быть произведен по ГОСТу, но расфасован по ТУ (технические условия — требования к конкретным видам продукции, которые, в отличие от ГОСТа, являются обязательными).

Совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский добавляет, что ГОСТ сейчас остается не более чем «чисто маркетинговым инструментом». Это не всегда знак качества, заключает он.