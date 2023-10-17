«Прискорбное и несправедливое решение». Почему Россия запретила ввоз рыбы из Японии

Российские власти с 16 октября ограничили импорт рыбы и морепродуктов из Японии, где начали сбрасывать воду с АЭС «Фукусима-1». В Токио уверяют, что предоставили международному сообществу подробные разъяснения о безопасности сбрасываемой в океан воды и технологиях ее обработки. Ранее Россия не разрешила японцам рыбачить у Южных Курил, припомнив масштабные антироссийские санкции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россельхознадзор объявил, что Россия вслед за Китаем временно ограничивает импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Решение принято на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС «Фукусима».

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — говорится на сайте ведомства.

Как указали в Россельхознадзоре, Токио должен предоставить партнерам исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продукции. Только в этом случае ограничения могут быть сняты.

«Несправедливое решение»

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии назвало решение Россельхознадзора несправедливым и потребовало отменить его, передает Kyodo. Позже с аналогичным призывом выступил японский МИД.

«Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идет вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву», — говорится в сообщении дипведомства.

В Токио подчеркнули, что ранее предоставили международному сообществу подробные разъяснения о безопасности воды, сброшенной с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан, и технологиях ее обработки, а также безопасности морепродуктов и рыбы.

«Даже когда российская сторона 10 октября внезапно запросила информацию и в одностороннем порядке установила срок предоставления материалов до 16 октября, мы ответили честно и корректно, исходя из интересов российской стороны», — добавили в японском МИДе.

Сброс воды с АЭС

Японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в океан 24 августа. Всего в резервуарах АЭС скопилось свыше 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения поврежденного в марте 2011 года в результате цунами реактора станции. Процесс выпуска жидкости займет 30 лет, МАГАТЭ план сброса воды одобрило.

Практически сразу Китай ввел ограничения на ввоз морепродуктов из всех префектур Японии. Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля рыбной продукции из Японии, но полностью ограничивать поставки не стал.

Роспотребнадзор ранее не выявил никаких изменений содержания радиоактивных веществ в воде Тихого океана, в том числе не нашел и превышения норм трития. Глава ведомства Анна Попова в то же время предупредила, что «стоит помнить об эффекте накопления».

«Накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем (сбрасываемой воды. — «Газета.Ru») будет увеличиваться», — отметила она.

Рыбалка у Курил

В начале октября Россия отказалась предоставить японским рыбакам разрешения на рыбалку у южных Курильских островов. Под угрозой сейчас находится и вылов осьминогов, который обычно начинается в середине месяца.

Ранее МИД РФ не стал согласовывать консультации по рыбному промыслу «в условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой cоглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства». В Москве заявили, что Токио «бежит впереди паровоза», опережая санкционные инициативы западных союзников.