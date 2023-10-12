«Отжимание денег у покупателей»: Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и MasterCard

Российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел новую комиссию. Теперь за покупки, за которые расплатились с помощью Visa и MasterCard, нужно дополнительно платить 3% от стоимости товара. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал нововведение грабежом. Теперь представителей Wildberries вызвали в прокуратуру. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании Wildberries, сообщает, что ведущий российский маркетплейс ввел новую комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и Mastercard. Нововведение действует с 9 октября. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников подтвердил изданию эту информацию. Он утверждает, что это комиссия за эквайринг — обработку банком безналичного платежа.

Колесников заявил, что сейчас Wildberries не может напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, которые были выпущены в России. При этом клиенты могут оплатить свой заказ с помощью карты «Мир», через Систему быстрых платежей (СПБ) или SberPay без дополнительной комиссии. Причем в последнем случае и держатели карт Visa и Mastercard смогут купить товар без наценки в 3%.

Такие комиссии незаконны

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко в беседе с «Ведомостями» назвал подобное объяснение крайне сомнительным. По его словам, в России безналичные расчеты проходят по Национальной системе платежных карт (НСПК), то есть нет никакой разницы между «Миром», Visa и Mastercard. По мнению Пархоменко, маркетплейс пытается переложить расходы за эквайринг на потребителей. Он уточнил, что даже если заявление представителя Wildberries — правда, введение комиссии незаконно. Компанию могут привлечь к административной ответственности, ей может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Кроме этого, покупатели вправе требовать вернуть им уплаченную комиссию.

В беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что у Wildberries нет законных оснований вводить подобную комиссию.

«Я думаю, что Wildberries говорит об эквайринге. Действительно, за обработку платежей по картам банки берут процент. Здесь речь идет не о Visa и Mastercard, не очень понятно, почему это не распространяется на карты UnionPay. Как я могу предположить, и судя по скандалам, Wildberries просто привык развиваться за счет грабежа своих деловых партнеров, за счет ужесточения условий для тех, кто продает товары, и тех, кто организует пункты выдачи заказов. Доведя своих партнеров до забастовки весной этого года, Wildberries понял, что он уперся в некоторое сопротивление и дальше наращивать давление по этой линии нельзя. И теперь Wildberries решил перейти в другую сферу. Wildberries решил перейти к отжиманию денег у покупателей», — сказал Делягин.

Депутат считает, что введение комиссии — это предлог повысить цены.

«Эта комиссия появилась 9 октября? Нет, она была всегда. Так же, как в магазине: мы с вами платим за товар, в цену этого товара зашита комиссия. Но Wildberries обнаружил, что он продает товары дешевле, чем другие маркетплейсы. Это было его конкурентным преимуществом. Это конкурентное преимущество очень долго было сопряжено с тем, что риск купить товар ненадлежащего качества, с моей точки зрения, на Wildberries значительно выше, судя по отзывам людей, чем на других маркетплейсах. Но это компенсируется в глазах покупателя низкой ценой. Теперь Wildberries повышает цену на эти самые 3%», — подчеркнул политик.

Делягин добавил, что Visa и Mastercard уже давно локализованы, поэтому переводить покупателей на «патриотичную» систему «Мир» нет смысла.

«Wildberries подтвердил для меня свою репутацию, которую он создал в моих глазах. Этот акт монопольного произвола еще одно подтверждение того, что необходим закон о жестком регулировании деятельности маркетплейсов. Так называемый «Закон Бакальчук», по имени владельца и создательницы Wildberries, которая определенной корпоративной культурой доказала всем, что закон абсолютно необходим, потому что договориться нельзя практически ни о чем», — заключил Делягин.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что представителей маркетплейса и банков вызвали в Генпрокуратуру. Совещание по этому поводу пройдет сегодня, 12 октября, в 17:00.

Wildberries уже заставлял держателей Visa и Mastercard платить больше

В августе 2021 года маркетплейс ввел подобную комиссию в размере 2% от стоимости. Именно столько тогда стоил эквайринг. Однако в то время нововведение распространялось также на карты Maestro и оплату картой «Мир» через Apple Pay. Роспотребнадзор тогда посчитал, что маркетплейс не нарушил права потребителей.

В то время гендиректор Mastercard в России Алексей Малиновский пояснил, что сама платежная система не взымает комиссий ни с потребителя, ни с продавца. По словам представителя Федеральной антимонопольной службы, Wildberries не мог понести ответственность в соответствии с законом о защите конкуренции, поскольку он содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов.