Ставка на Азию: казахстанская компания с русскими корнями выбрала новую стратегию и не прогадала

Упор на развитие

Бизнес холдинга продолжает расти двузначными темпами. Так, выручка за период апрель-июнь 2023-го выросла на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $316,2 млн. Примечательно, что большая часть из этой суммы, а именно $282,8 млн, пришлась на центральноазиатский сегмент Freedom (Узбекистан и Казахстан).

Казахстан считается домашним рынком для компании, где CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов развивает целую экосистему услуг. Недавно было объявлено о создании новой компании Freedom Telecom, которая занимается развитием широкополосного доступа к сети интернет и технологичной 5G мобильной связи.

Выручка казахстанского сегмента распределилась следующим образом: Freedom Bank заработал $115,8 млн, Freedom Finance Global — $48,3 млн, АО Фридом Финанс — $26,5 млн, страховые компании сгенерировали — $69,6 млн.

В целом сегмент Центральной Азии за отчетный период вырос на впечатляющие 184,6%.

В качестве основного драйвера роста выручки холдинга можно отметить повышение процентных доходов на 207,5%, до $149,3 млн. Это связано с увеличением собственного портфеля ценных бумаг и количества выданных банковских кредитов.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. в отчетном периоде также показала рост на 57,5%, до $67,9 млн.

Многие считали, что Freedom сильно потеряет из-за продажи российских активов, ведь Россия была одним из основных рынков. Тем не менее, как видно из отчетности, холдинг быстро смог перестроиться и диверсифицировать свои источники дохода.

Новые возможности в запасе

Холдинг не стоит на месте и постоянно ищет новые возможности для расширения не только предлагаемых услуг, но и рынков присутствия. Несмотря на то, что Казахстан является пока ключевым для компании, холдинг активно развивает и другие направления. Всего Freedom представлен в 16 странах, включая США, Европу и СНГ, а общее количество клиентских счетов холдинга достигло 400 тыс.

Американское подразделение компании занимается инвестиционно-банковской деятельностью. Иными словами, выступает в качестве андеррайтера при первичных публичных размещениях (IPO). Такую лицензию на осуществление андеррайтенговой деятельности от американских регуляторов получить достаточно сложно. Freedom Holding уже в этом году провел несколько IPO и SPO (вторичное размещение акций) американских компаний. Это уникальное достижение для казахстанской компании.

Freedom намерен и дальше развивать это направление. Последние крупные покупки тому свидетельство: в феврале холдинг купил американский инвестиционный банк Maxim Group, а в марте — сервис по организации конференц-коллов LDMicro. Эти приобретения позволят расширить линейку предлагаемых сервисов корпоративным клиентам и частным инвесторам.

Успех не бывает без зависти

Неудивительно, что стремительное развитие небольшой по американским меркам компании вызвало сильный интерес со стороны конкурентов. В последнее время активизировались «черные пиарщики», которые устраивают настоящие информационные войны.

Среди последнего и громкого — расследование Hindenburg Research, построенное на заявлениях анонимных источников. Казалось бы, известные «медведи» с Уолл-стрит должны проводить качественный фактчекинг перед публикацией разоблачающего материала, но в случае с Freedom Holding они сильно ошиблись. Все их обвинения не нашли своего подтверждения, Тимур Турлов, глава компании, обосновал их несостоятельность. К тому же, годовая отчетность холдинга, проверенная аудитором из «большой четверки» Deloitte, говорит сама за себя. В результате Hindenburg потеряли, по оценкам экспертов, около $30 млн.

Еще одна показательная информационная атака — публикация в CNBC, которая в целом повторяет тезисы материала Hindenburg. С одним только громким дополнением, что против холдинга начались проверки американских регуляторов. Тем не менее новости о расследовании деятельности холдинга кажутся притянутыми за уши. Волне логично, что главный финансовый регулятор США — SEC — должен отреагировать на публичные обвинения компании, которая торгуется на бирже. В этом нет ничего удивительного — это обязанность регулирующего органа. А удивительно то, что CNBC пишет и о проверках Минюста США (DOJ). Однако, как заявили представители Freedom Holding, у них нет информации о расследовании DOJ.

А вот те, кто внимательно читал материал CNBC, мог заметить, что в статье есть приписка: «Подобные расследования могут длиться годами и не приводить к предъявлению уголовных или гражданских обвинений. Пока официальных обвинений или заявлений о правонарушениях не поступало». Видимо, громкий заголовок нужен был для устрашения и очередной манипуляции рынком, что в очередной раз не получилось.

В целом Freedom Holding не в первый раз находится под прицелом черного пиара и информационных атак, так что регулятор периодически задает вопросы. Американская команда юристов холдинга активно сотрудничает со всеми регулирующими органами и за все время деятельности холдинга серьезный обвинений никто не предъявлял. Все-таки регуляторы принимают решение на основании реальных фактов, а не громких «расследований» или доносов.