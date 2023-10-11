Ошибки и «черные» схемы. Как можно «потерять» пенсионный трудовой стаж

Не всегда расчет пенсии оправдывает ожидания. Самой распространенной проблемой становится расчет стажа, который нужен для определения суммы выплат. Его могут «потерять» из-за технических ошибок, по вине работодателя или в случае тех или иных форс-мажоров – например, пожара. В ряде случаев достаточно обращения в Социальный фонд России, но могут понадобиться и свидетельские показания бывших коллег. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как формируется стаж для пенсии

«Если до конца 2001 года осуществлялся подсчет только трудового стажа, и именно от его величины зависел размер назначаемой пенсии, то после 1 января 2002 года из-за пенсионной реформы большее значение приобрел страховой страж», — рассказала «Газете.Ru» эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Она объяснила разницу между этими видами стажа.

Общий трудовой стаж – это количество отработанных лет (период трудозанятости) и некоторые нетрудовые периоды (например, отпуск по уходу за ребенком, служба в армии и ряд других).

Страховой стаж – это период, в течение которого на индивидуальный лицевой счет (ИЛС) человека работодатель или сам застрахованный (в рамках добровольных правоотношений) перечислял страховые взносы. Сумма, которая направляется в Пенсионный фонд России (теперь Социальный фонд России — СФР), конвертируется в пенсионные баллы, которые влияют на размер назначаемой пенсии. Речь идет об ИПК – индивидуальных пенсионных коэффициентах. Чем больше ИПК, тем больше пенсия.

Как правило, ИЛС открывается пенсионным органом автоматически — сведения от работодателя после трудоустройства поступают в формате электронного документооборота и, если до этого у человека не было ИЛС, он открывается. Счет может быть открыт по личному заявлению человека, а также при поступлении информации от других госорганов (например, из миграционной службы). Индивидуальный лицевой счет может быть открыт не только гражданину России, но и проживающему или работающему здесь иностранцу, лицу без гражданства.

Сведения о сформированных пенсионных правах можно увидеть в выписке из ИЛС, рассказала Дайнеко. Быстрее всего ее можно получить через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте Социального фонда России. Это занимает несколько минут. Также выписка предоставляется при личном обращении в СФР или в МФЦ.

Как начисляются пенсионные баллы

«Отслеживать состояние своего лицевого счета нужно регулярно (хотя бы раз в год), чтобы иметь возможность направлять усилия на исправление возможных ошибок «по горячим следам». С течением времени свою правоту доказывать часто сложнее, поэтому нужно выявлять все неточности как можно раньше, чтобы в дальнейшем это не помешало получить заработанное при оформлении пенсии», — сказала Дайнеко.

Это может произойти, если не учтены часть трудового стажа или «социальные» нетрудовые периоды, за которые, даже в отсутствие отчислений, формируются пенсионные баллы.

В список таких периодов входят: отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет или нетрудоспособным инвалидом и престарелым от 80 лет, служба по призыву, период мобилизации или участие в военных действиях в составе добровольческих формирований. Также в перечне — период невозможности трудоустройства супруги военнослужащего, нахождения на больничном, время учета по безработице в службе занятости и ряд других.

Дайнеко привела пример — начисление баллов за один календарный год отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет производится так. 1,8 балла человек получает, если находится в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом или за первым ребенком до полуторалетнего возраста. 3,6 балла начисляется за период отпуска по уходу за вторым ребенком до возраста 1,5 лет. А 5,4 балла – за период отпуска по уходу за третьим или четвертым ребенком до возраста 1,5 лет.

«Данные периоды засчитываются в страховой стаж только одному из родителей, но этот период не может превышать шести лет и не более, чем за четверых детей. Кроме того, период отпуска по уходу за ребенком будет засчитан в страховой стаж при условии, что отпуску по уходу предшествовал и/или после него следовал период работы с уплатой страховых взносов», — уточнила Дайнеко.

Если родитель в период отпуска по уходу за ребенком работал, у него есть право выбрать, какие именно пенсионные баллы использовать при расчете своей пенсии — за период работы или за отпуск по уходу, сказала эксперт. Суммировать периоды не получится — придется выбрать один вариант из двух, но СФР учитывает прежде всего тот период, который дает большую величину пенсионного коэффициента для расчета страховой пенсии, отметила Дайнеко.

Важно, что указанный нетрудовой период не включается в расчет длительного стажа для досрочного выхода на пенсию, где стаж для женщин — 37 лет, а мужчин — 42 года, пояснила она.

Дайнеко привела еще пример. Служба в армии (как по призыву, так и по контракту) засчитывается в соотношении 1:1 (день за день, один год — 1,8 пенсионных балла). А период участия в специальной военной операции (во время прохождения службы или участия в добровольческом формировании) засчитывается в страховой стаж в двойном размере (формирует 3,6 пенсионных балла за год). Мобилизация не будет прерывать спецстаж (например, работников Крайнего Севера или вредных производств) для досрочной пенсии, отметила она.

Как стаж «теряют»

По словам Дайнеко, иногда стаж могут рассчитать неверно.

«Прежде всего – из-за технических, программных ошибок. Если при обращении в СФР для устранения неточностей или поиска пропавшего стажа причина будет техническая, не нужно паниковать. Стоит дождаться устранения неполадок, а сроки озвучат в СФР. В большинстве случаев все «встает на свои места» и такие сбои единичны», — уточнила эксперт.

По ее словам, за уточнениями необязательно являться в СФР лично — можно направить обращение через личный кабинет. Срок рассмотрения обращения и предоставления ответа — 10 дней.

«Причина пропажи стажа может быть более серьезной: недобросовестный работодатель мог не в полном объеме перечислять за работника страховые взносы или передавать неполные данные, а в худшем случае — вообще «не показывать» работника», — сказала Дайнеко.

По ее словам, сам работник не всегда осознает, что ему платят «черную» зарплату.

«Нужно понимать, что страховые отчисления за работника — зона ответственности работодателя и его денежные расходы, на которых недобросовестные компании пытаются сэкономить. От «серых» и «черных» схем в конечном итоге страдает работник», — пояснила Дайнеко.

Она привела пример. С работником формально заключен трудовой договор, но работодатель не подает по работнику сведения в СФР. Для пенсионного органа такой работник не работает, ему не начисляются стаж и баллы. Доказать свой стаж работы и принудить работодателя произвести страховые отчисления в Социальный фонд России можно будет только через суд—подается иск и предоставляются доказательства трудовой деятельности.

«Идти на переговоры с работодателем в такой ситуации бессмысленно — он осознавал свои действия и не планировал платить, поэтому с подачей иска тянуть не стоит. Прежде всего потому, что положительное решение суда, говоря юридическим языком, будет являться преюдицией (тем, что будет учитываться без проверки) в случае судебных разбирательств с СФР в дальнейшем», — пояснила она.

По ее словам, отдельное место в «потеряшках» занимает стаж, сформированный до 2002 года, то есть до периода регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, после которой россияне получили «зеленую карточку» СНИЛС. С 2002 по 2005 годы ПФР собирал от работодателей информацию о сформированном стаже работников (по состоянию на 31.12.2001 года).

«Но такую информацию передали не все работодатели, поэтому именно этот период чаще теряется или отражается с пробелами и неточностями. В подобной ситуации нужно обратиться в СФР и документально подтвердить «потерянные» периоды работы. Поскольку с момента получения СНИЛС все сведения о трудовой деятельности учитывались на основании трудовой книжки, она и будет главным подтверждающим стаж документом», — посоветовала эксперт.

По ее словам, нужно быть готовым к тому, что, если запись в трудовой книжке занесена с ошибками, исправлениями без подтверждения, нечитаемой печатью организации, период работы в страховой стаж не зачтут. Потребуются дополнительные документы (письменные трудовые договоры, приказы о приеме на работу, зарплатные ведомости и иные значимые кадровые или бухгалтерские документы), подтверждающие стаж, объяснила она.

Более простой способ вернуть стаж — обращение к работодателю для исправления записи, но это не всегда возможно в случае ликвидации организации, отметила эксперт.

«В исключительных случаях в качестве подтверждения трудового стажа принимаются свидетельские показания коллег. Но это делается при условии, что документов, подтверждающих трудовую деятельность, физически нет в связи со стихийным бедствием — землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром, и восстановить их невозможно. Например, в архиве сведения отсутствуют», — рассказала Дайнеко.

Если документов нет по другим причинам, но не по вине работника (небрежное отношение при хранении, порча, уничтожение), периоды работы подтверждаются показаниями двух и более свидетелей, которые знали этого работника, сказала эксперт.

«У свидетелей должны быть документы, подтверждающие трудовую деятельность у общего работодателя. Свидетельскими показаниями можно подтвердить не более половины требующегося страхового стажа», — подытожила Дайнеко.

По ее словам, если пенсионный орган примет мотивированное решение не учитывать заявленный стаж, подтверждение своей трудовой деятельности придется доказывать через суд.