«Дорога, которая давно требовалась». В России вспомнили о Северо-Сибирской магистрали

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Кабмин РФ обсудит это с правительством Кемеровской области — Кузбасса, РАН и РЖД. Железная дорога должна связать Ханты-Мансийский автономный округ — Югру с Байкало-Амурской магистралью. Протяженность магистрали составит 1,9 тыс. км. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в поручениях главы государства по итогам августовского совещания с членами правительства.

Дорога должна связать Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с Байкало-Амурской магистралью.

Кабмину РФ предстоит обсуждать вопрос с властями Кемеровской области, представителями Российской академии наук и РЖД. Доложить президенту о результатах они должны до 1 марта 2024 года.

Проект давно находится в разработке

Идея строительства Севсиба была прописана в стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года (утверждена еще в 2008 году). В документе говорится, что протяженность магистрали от Нижневартовска через Белый Яр до Усть-Илимска составит 1,9 тысячи километров. Проект предусматривает и дополнительное 110-километровое ответвление от будущей станции Ельчимо до Чадобецкого рудного залегания.

«Севсиб рассматривается в качестве параллельного Транссибу хода, пропускные способности которого сегодня ограниченны. К тому же проект позволит вовлечь в производственный оборот ресурсную базу Сибири», — объяснял на V Экономическом форуме в Красноярске в 2008 году министр транспорта России Игорь Левитин.

В Нижневартовске (ХМАО) Севсиб планируется соединить с Белкомуром — планируемой железнодорожной магистралью, которая соединит регионы Сибири и Урала с Северо-Западом страны.

Стоимость строительства Севсиба оценивалась ранее в 1,5 трлн рублей.

«Эта дорога, которая давно требовалась, — выход из ХМАО на Запсиб. Он нужен, чтобы везти грузы не только через Тюмень — через нее слишком длинный путь. Плюс это для всех угольных месторождений выход на арктическую зону, на Архангельск, на Мурманск. Если еще будет построен СШХ (Северный широтный ход, строится в ЯМАО – «Газета.Ru»)... В целом как бы это важнейший элемент на сегодня, потому что Дальний Восток бесконечно развивать тоже не получится», — заявил РИА Новости управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов.

Специалист добавил, что Севсиб необходим и для развития самого Крайнего Севера.

«Условно говоря, от ЯНАО до Мурманска надо построить все эти дороги. Тогда будет логично, все замкнуто», — резюмировал Безбородов.

Продолжится стройка Восточного полигона

Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и Западно-Сибирской железной дороги в рамках третьего этапа создания Восточного полигона.

Основные работы по второму этапу расширения Восточного полигона РЖД завершит в 2024 году. Ожидается, что прирост провозной способности на полигоне увеличится до 180 млн т. Его стоимость оценивается сейчас в 1,082 трлн руб. и предполагает строительство 280 объектов до конца 2025-го.

На третьем этапе — к 2032 году — провозная способность на Восточном полигоне возрастет до 255 млн тонн.