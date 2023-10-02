Доверяй, но проверяй: зачем нужен рейтинг LTL-компаний и улучшит ли он грузоперевозки

Объем грузоперевозок в 2023 году в целом по стране начал расти ¬ Not sign — перестроение логистических цепочек, развитие альтернативных транспортных коридоров и способов доставки грузов, о которых так много говорилось в прошлом году, принесли свои результаты. Но это не значит, что проблемы отрасли волшебным образом исчезли: по-прежнему далеко не все грузы прибывают в место назначения (во всяком случае, в товарном виде), водители получают «серые» зарплаты, а государство недополучает налогов на сотни миллиардов рублей. Чтобы решить хотя бы часть этих проблем, организация «Общественная потребительская инициатива» выпустила первый рейтинг LTL-компаний, занимающихся доставкой сборных грузов по территории России. Что из этого получилось и зачем такой рейтинг нужен — разбиралась «Газета.Ru».

«Утром — деньги, вечером — стулья»

Санкции, введенные в 2022 году в отношении России, привели к уходу из страны ряда авиакомпаний и морских перевозчиков, а затем и европейских автотранспортных операторов. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Центробанк, уже весной 2023 года объем грузовых перевозок восстановился до уровня конца 2021-го (по оценкам Банка России с исключением сезонности) — в значительной степени за счет морского и автотранспорта. По данным Росстата, за первые 7 месяцев 2023 года объем грузоперевозок автомобильным транспортом составил 3 525 297,4 тыс. тонн, из них 1 409 138,9 тыс. тонн – на коммерческой основе.

Однако объем перевозок и его восстановление — только одна сторона вопроса. В отрасли немало других важных тем и проблем, требующих решения. Например, далеко не все грузы добираются до своих адресатов. Как сообщает компания «Импакт» со ссылкой на анализ судебных дел, общая стоимость грузов, утраченных всего одним «профессиональным» водителем в период с марта по сентябрь 2022 года, превысила 60 млн рублей.

«Все грузовладельцы, которые уже познакомились с деятельностью данного «профессионала», ранее самостоятельно создали все необходимые условия в бизнес-процессах транспортной логистики для реализации успешного сотрудничества с ним и получили закономерный экономический эффект. Сколько известно в данный момент о подобных «профессионалах» в отрасли? На данный момент уже несколько тысяч, и число только продолжает увеличиваться», — полагают представители компании.

По словам представителей индустрии, с которыми поговорил «Коммерсантъ ФМ», в крупных транспортных компаниях наблюдается существенная нехватка кадров — несмотря на индексацию зарплат, часть подвижного состава продолжает простаивать, в том числе из-за сложности конкуренции с «серыми» предпринимателями.

«У нас большое количество частников-перевозчиков, кто сам за баранкой сидит, ездит на старенькой машине. Сегодня частники диктуют ценообразование. Он говорит: «А что мне? Вот я сделал пару «ходок» в неделю, и мне этого достаточно». А транспортные компании, которые платят налоги, соблюдают все российское законодательство, им надо, чтобы колеса постоянно крутились», — отметил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Все учтено

В «Общественной потребительской инициативе» считают LTL наиболее востребованным сегментом грузоперевозок. При этом, как указывают в объединении, значительное число игроков данной сферы находятся в «серой зоне», что влечет множество рисков для общества и государства.

«Неуплата налогов, снижение качества услуг, инциденты с грузами, рост числа ДТП, нарушение прав водителей — все это является прямым следствием недобросовестных практик на рынке. Ранее ОПИ уже указывала, что обеление отрасли грузоперевозок позволит государству получить до 300 млрд рублей налогов», — сообщили в ОПИ.

Решить эту проблему хотя бы отчасти призван рейтинг LTL-компаний, который представляет их комплексную оценку как с точки зрения качественных характеристик, так и на предмет юридических и финансовых рисков.

Каждой компании — участнице рейтинга было присвоено обозначение из двух букв. Первая из них отражает качественные характеристики: наличие собственного парка транспортных средств, позволяющего обеспечивать бесперебойную доставку грузов, география работы, обеспеченность кадровыми и финансовыми ресурсами, характер поисковых запросов и посещаемость сайта и др. Вторая буква рейтинга указывает на юридическую оценку деятельности компании, наличие налоговых и прочих рисков: длительность работы на рынке, достоверность сведений (о руководителе, учредителях, адресе), заблокированные счета, задолженность по налогам, соответствие уровня зарплаты средней по региону, признаки налоговой оптимизации и прочие факторы.

На основе произведенной оценки компании — участницы рейтинга разделили на три группы: качественные (AA, AB, BA), сомнительные (AC, BB, CA) и рисковые (BC, CB, CC).

Система координат

Высшему рангу АА на данный момент соответствует только одна транспортная компания, которая и заняла первое место в рейтинге, — это «Деловые линии». Это значит, что имеющиеся у компании ресурсы позволяют эффективно выполнять принятые на себя обязательства. При выручке свыше 52 млрд рублей и наличии 232 терминалов по стране она получила итоговую качественную оценку 3,87. Что касается второй буквы, то есть уровня рисков, то при расчете этого показателя учитывают и соответствие уровня средних зарплат в регионе тем доходам, которые своим сотрудникам обеспечивает компания. Для своего региона базирования, Санкт-Петербурга, «Деловые линии» предлагают заработок на 4,5 тысячи выше, чем другие игроки рынка.

Оценку АВ не получил никто, а показатель ВА — ТК «Кит». Это значит, что имеющиеся у компании ресурсы соответствуют среднему уровню и позволяют выполнять приятые на себя обязательства с определенными рисками для клиента. При этом компания с выручкой в 12,3 млрд рублей характеризуется высоким уровнем надежности, устойчивости и безопасности.

Рейтинг АС присвоен двум компаниям — ПЭК и «Норд Вил». Этот показатель свидетельствует, что ресурсы указанных компаний позволяют выполнять приятые на себя обязательства, но их характеризует низкий уровень финансовой надежности, устойчивости и безопасности и сопутствующие риски. В ПЭК при выручке в 25,6 млрд рублей итоговая качественная оценка составила 3,27, а у «Норд Вил» с доходом около 479 млн рублей — 2,04. Также во вторую группу надежности с оценкой СА вошла «Очаковская логистическая компания». У компании отсутствуют необходимые ресурсы для выполнения обязательств по перевозке или их количество минимально, однако в целом она характеризуется достаточным уровнем юридической стабильности.

В общей сложности на данный момент в рейтинг включены 30 компаний. 25 участников, помимо перечисленных, были включены в «рисковую» группу. Из них 12 компаний получили самый низкий рейтинг — СС. Согласно описанию в рейтинге у таких организаций отсутствуют необходимые ресурсы для выполнения обязательств по перевозке или их количество минимально. Компании характеризует низкий уровень финансовой надежности, устойчивости и безопасности и сопутствующие риски, говорится в документе.

«Для потенциальных клиентов транспортных компаний рейтинг является надежным и объективным ориентиром по выбору контрагента. Для государственных органов — это удобный инструмент принятия необходимых регуляторных и административных решений. Владельцам компаний рейтинг дает возможность независимой оценки их бизнеса и добросовестности менеджмента», — считают в ОПИ.

Рейтинг обещают постоянно обновлять и дополнять, чтобы информация в нем сохраняла актуальность.