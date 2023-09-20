Оптовые цены на топливо в России резко упали

В среду стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже резко упала. Это следует из данных торговой площадки.

Бензин АИ-95 подешевел сразу на 5,06%, до 69 272 рублей за тонну. Цена 92-го бензина снизилась на 3,98% и составила 65,51 тыс. рублей за тонну, а летнего дизельного топлива — на 2,12% (73 447 рублей).

При этом для дизеля это первое с конца августа падение, до этого топливо обновляло исторические рекорды каждый день.

Снижение цен на топливо в России наблюдается на фоне информации о возможном введении заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов в размере $250 за тонну (сейчас для светлых нефтепродуктов она находится на уровне $6,4). Не исключен и вариант полного временного запрета поставок нефтепродуктов за рубеж.

В среду первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на пленарном заседании Госдумы заявил, что в ближайшее время со стороны российского правительства последуют радикальные шаги для борьбы с высокими ценами на топливо и его дефицитом, на который в последний месяц жалуются в регионах. Сорокин уточнил, что с точки зрения объемов перебоев с топливом нет, а ситуация нормализуется в течение нескольких дней. Что именно задумали власти, замминистра не уточнил. В конце августа Минэнерго РФ заявляло, что ситуация исправится за две недели.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, какие у государства есть рычаги для влияния на стоимость нефти.