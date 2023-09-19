Путин поручил укрепить рубль. Что могут сделать ЦБ и правительство

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы поручил правительству и Центробанку принять меры по укреплению рубля. В аппарате правительства России «Газете.Ru» сообщили, что работа над поручением главы государства уже началась. Какие решения могут быть приняты и к чему они приведут – в материале «Газеты.Ru».

Путин на совещании подчеркнул, что сейчас одна из основных проблем в российской экономике связана с ускорением инфляции. «Главный фактор здесь <...> — это ослабление рубля», — уточнил глава государства.

По словам президента, нужно четко понимать причины ослабления рубля, чтобы своевременно принимать все необходимые решения по стабилизации экономической ситуации.

«Уверен, что правительство и Центральный банк сработают профессионально и <...> согласованно», — отметил Путин.

Какие меры могут быть приняты

В аппарате правительства России «Газете.Ru» сообщили, что «необходимые для выполнения поручения президента решения в настоящий момент прорабатываются». В Центробанке и Минфине РФ на момент публикации заметки на запрос не ответили.

На Восточном экономическом форуме помощник президента РФ Максим Орешкин говорил о том, что правительство и ЦБ прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала, часть решений уже принимается. Кроме этого, глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на вывод денег в рублях из России. Зампред ЦБ Алексей Гузнов подтвердил, что дискуссия о трансформации валютного регулирования началась, обсуждаются разные элементы. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что справедливым курсом доллара можно считать диапазон 80-85 рублей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко сказал «Газете.Ru», что наиболее эффективным для укрепления курса рубля было бы наращивание объемов несырьевого российского экспорта и, соответственно, увеличение продажи валютной выручки в стране.

«Речь идет фактически обо всех категориях несырьевого экспорта, включая зерно, машины», — объяснил он.

По словам Савченко, запретительные меры, в том числе ограничения на снятие валюты со счетов в российских банках и ограничения на вывод капитала за рубеж кажутся менее эффективными.

Экс-зампред Центробанка РФ Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что вопрос продажи валютной выручки будет решаться на уровне договоренности властей с экспортерами, то есть обязательных нормативов для компаний вводиться не будет.

«Уже есть договоренность об увеличении объемов продажи выручки. На мой взгляд, будет новая договоренность о наращивании продаж», — сказал он.

Экс-зампред Центробанка Дубинин также не исключил, что регулятор введет ограничения по выводу капитала за рубеж.

Он отметил, что российские экспортеры сейчас получают большую часть валютной выручки в рублях и юанях, поэтому в долгосрочной перспективе наращивание продаж валютной выручки не столь эффективно. В том числе поэтому обе меры были бы действенны до следующего налогового периода, то есть на горизонте полугода, уточнил Дубинин.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев согласился, что власти могут неформально договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, чтобы стабилизировать курс рубля в некотором диапазоне. По его мнению, это может быть диапазон 90-100 рублей за доллар.

По статистике ЦБ, экспортеры продают порядка 80% валютной выручки на внутреннем рынке.

«Увеличение этой доли до 100% скорее даст минимальный эффект. Возможно, более действенным являлось бы установление обязательного объема продажи валюты для крупнейших экспортеров в зависимости от уровня цен на энергоносители», — отметил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Впрочем, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что ограничения на вывод капитала и нормативы по валютной выручке не укрепят курс рубля.

По словам Дубинина, власти вряд ли вернутся к фиксированному курсу российской валюты для его стабилизации.

При этом курс рубля могут поддержать валютные интервенции ЦБ (покупки и продажи валюты на внутреннем рынке), считает доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Сейчас сложно найти рыночные меры, которые увеличат продажи валютной выручки экспортерами и снизят отток капитала. Поэтому для укрепления рубля понадобится какой-то микс мер. Например, введение обязательной продажи до 80% объема валютной выручки, какие-то меры по ограничению рублевого кредитования экспортеров и снижение лимита в $1 млн на переводы физлиц за рубеж», — подытожил руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса Банка ДОМ.РФ Виктор Тунев.

Могут дополнительно ограничить уходящим иностранным компаниям условия по выводу капитала, снизить физлицам лимиты на вывод средств, вновь ограничить иностранным компания условия на выплату дивидендов, добавил Кошелев.

По словам Дубинина, повышение ключевой ставки ЦБ сейчас опосредованно влияет на курс рубля.

«Рост ключевой ставки напрямую на курс рубля влияет не значительно в силу отсутствия фактора керри-трейдеров, что продемонстрировали уже два последних повышения ставки», — согласился директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Что будет с рублем

По словам Васильева, сейчас неизвестно, какой уровень курса рубля является комфортным для российских властей. Например, Минэкономразвития в свои прогнозы до конца года закладывает средний курс на уровне 94 рублей за доллар. Поэтому, по его мнению, поручения президента РФ могут быть направлены на стабилизацию курса рубля, то есть остановку ослабления российской валюты, а не на его укрепление.

Банк России выступает против административных мер регулирования курса, считая их неэффективными.

«Степень влияния на курс рубля будет зависеть от тех мер, которые в итоге будут приняты. Учитывая то, что президент РФ сказал, что «резких движений» в области мер валютного контроля не будет, мы полагаем, что меры будут носить скорее стабилизирующий характер для рубля», — сказал Васильев.

В базовом сценарии курс рубля до конца года останется в диапазоне 90-100 рублей за доллар, добавил он. В свои прогнозы на четвертый квартал Васильев закладывает средний курс на уровне 98 рублей за доллар, 106 рублей за евро и 13,3 рубля за юань.