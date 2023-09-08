Новая экономика для моногородов. В Мурманской области потратят 10 млрд рублей на улучшение качества жизни

Президент «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обновили соглашение об инвестициях в социально-экономическое развитие региона. С 2023 по 2025 год планируется вложить 10 млрд рублей, инвестиции «Норникеля» составят более шести млрд рублей. Это в три раза больше, чем было вложено в 2020-2022 годах. Как все это отразится на положении всемирно известной «Кольской сверхглубокой скважины» и во что именно вкладывает деньги «Норникель» – в материале «Газеты.Ru».

У компании «Норильский никель» и Мурманской области есть общий интерес – Кольская горно-металлургическая компания (ГМК). Это стопроцентное дочернее предприятие и второе сердце «Норникеля» (после комбината в самом Норильске).

Кольская ГМК управляет производственными площадками в трех населенных пунктах региона, суммарно в них проживает около 65 тысяч человек. Все это моногорода, для которых металлургические предприятия являются градообразующими. Самый крупный из них – город Мончегорск, расположен за Полярным кругом в 115 км к югу от Мурманска, в нем проживает около 40 тысяч человек. Поселки Заполярный и Никель входят в состав Печенгского округа, который находится на западе области и граничит с Норвегией.

Инвестиционное соглашение с «Норникелем» самое крупное в истории Мурманской области.

Кольская ГМК – входит в число флагманов экономики Мурманской области. «Норникель» исторически является одним из крупнейших налогоплательщиков, обеспечивая более 25% собственных доходов региона. По итогам 2022 года, налоги и прочие выплаты со стороны компании в Мурманской области составили 13,8 млрд рублей. Еще около миллиарда рублей компания направила на социальные программы для сотрудников, всего на предприятиях Кольской ГМК работает более 12,1 тысяч человек.

Повысить качество жизни

Суть нового соглашения в том, чтобы повысить качество жизни в городах, где работают предприятия «Норникеля», сделать их более привлекательными для молодежи. В каждом из них планируется улучшить состояние городской среды, жилищные условия и работу ЖКХ, создать новые возможности для интересного досуга.

Среди проектов, которые будут реализованы в ближайшие годы, модернизация дворцов культуры в Мончегорске, Никеле и Заполярном, строительство и реконструкция жилья и спортивных учреждений, обновление Мончегорской центральной районной больницы, ремонт жилья для врачей, приезжающих на работу в регион, проектирование визит-центра Лапландского заповедника и будущего туристического кластера Печенгского муниципального округа, в который войдут «Кольская сверхглубокая скважина», «Плавильный цех» и «Шахта Каула-Котсельваара».

«Кольская сверхглубокая скважина» войдет в состав туристического кластера.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, это социально-экономическое соглашение стало самым крупным в истории региона с точки зрения привлечения частных инвестиций. «Вместе с «Норникелем» мы направим свыше 10 млрд рублей на реализацию более 50 мероприятий в Мончегорске и Печенгском округе. При этом, разумеется, мы также включены в софинансирование: 40 процентов от всей суммы — это консолидированный бюджет области. Для нас крайне важно и ценно, что со всеми ключевыми предприятиями заключаются договоренности на социальную поддержку для территорий их присутствия», – заявил Андрей Чибис.

По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, Мурманская область — один из важнейших регионов для компании. «Мы не просто продолжаем взаимодействие, но и выводим его на качественно новый уровень. Реализация нашей инвестиционной программы, а также запуск новых проектов неизменно приводят к появлению новых социальных программ. Они направлены на повышение комфорта жителей, привлечение в регион молодых специалистов, развитие арктического туризма. Активное сотрудничество крупного бизнеса и правительства области в этих важнейших вопросах дает максимальную эффективность, а значит, лучший результат для жителей региона и наших сотрудников», – заявил Владимир Потанин.

Драгоценная компания

Кольский дивизион добывает медно-никелевые сульфидные вкрапленные руды, содержащие никель, медь и другие полезные компоненты на месторождениях Западного рудного узла, расположенных в 25-километровой полосе между поселками Никель и Заполярный. После переработки на обогатительной фабрике сульфидный концентрат отправляют на пирометаллургический передел в Норильск. Здесь он превращается в еще один промежуточный продукт переработки – файнштейн, который возвращается обратно в цеха Кольской ГМК. Далее в Мончегорске из него делают конечную продукцию никелевой цепочки «Норникеля» – катодный и карбонильный никель, электролитный кобальт и кобальтовый концентрат. Кольская ГМК производит также медный и никелевый концентраты, продукцию с повышенным содержанием драгоценных металлов, медесодержащие полуфабрикаты, дробленый штейн и серную кислоту.

Роль Кольской ГМК в экономике Мурманской области будет расти.

Компания планирует реализовать несколько масштабных инвестиционных проектов в Мончегорске. А в начале 2023 года совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома» получило право пользования крупнейшим в России месторождением лития – Колмозерским, которое также расположено на Кольском полуострове. Выход на проектную мощность нового горнодобывающего производства запланирован на 2030 год, здесь появится около тысячи новых рабочих мест.

Развитие производства означает рост корпоративной ответственности и расширение социальных программ. В Мурманской области, как и в других регионах присутствия, «Норникель» реализует множество самых разных проектов. Расширяя производственные мощности Кольской ГМК и создавая транспортную инфраструктуру в Арктике, компания развивает кооперацию с местным бизнесом, обеспечивает занятость населения и платежи в региональный бюджет. За счет модернизации улучшаются технологические и экологические характеристики предприятий, совершенствуются условия труда. Кроме того, строится жилье, социальные и спортивные объекты, идет благоустройство территорий. «Норникель» помогает формированию новой экономики, способствуя развитию туризма и сопутствующих ему предприятий общепита и гостиничного бизнеса.

Для Мончегорска, Никеля и Заполярного это имеет особое значение. «Изначально эти города строились для того, чтобы существовали предприятия. Поэтому социальная ответственность для «Норникеля» – это не просто слова, мы подтверждаем это делом», - подчеркивает заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов.

«Я хочу поблагодарить компанию за то, что она инвестирует в модернизацию производства, создает новые рабочие места, поддерживает социальные проекты. «Норильский никель» сотрудничает с областью на принципах абсолютной добросовестности и высокой ответственности, это делает наше партнерство эффективным», – отметил в этой связи губернатор Андрей Чибис.

Что уже было сделано

В октябре 2019 года правительство Мурманской области и «Норникель» заключили базовое соглашение о сотрудничестве, а в феврале 2020 года компания взяла на себя обязательства по поддержке в 2020-2022 годах сфер здравоохранения, культуры, образования и спорта, а также проектов по улучшению городской среды в Мончегорске, Заполярном и Никеле на общую сумму 2,3 млрд рублей.

В рамках соглашения было реализовано 36 проектов. «Благодаря совместной работе с правительством Мурманской области и Администрациями муниципалитетов мы ремонтируем квартиры для врачей, это позволяет привлекать специалистов в Мончегорск и города Печенгского округа. За счет средств компании закуплено медицинское оборудование, в Мончегорске построен современный МРТ-центр, что позволит обеспечить потребности города в этой важной медицинской услуге», – рассказал Максим Иванов. По его словам, в перспективе «Норникель» планирует открыть в городе и Центр корпоративной медицины, аналогичную клинику компания уже запустила в Норильске.

Только в 2022 году «Норникель» вложил 145 млн рублей в благоустройство общественных пространств в Мончегорске и еще 35 млн потратил на реновацию спортивных объектов. В школах и детских садах Мончегорска, Никеля и Заполярного за счет компании были заменены старые деревянные окна.

Компания активно помогала региону в период пандемии: на борьбу с коронавирусом в Мурманской области «Норникель» выделил 474 млн рублей. Эти средства были направлены на оснащение больниц, помощь учреждениям образования, городским организациям, предпринимателям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как помочь Никелю

«Норникель» финансирует проекты, направленные на развитие Печенгского муниципального округа. Это делается, в том числе, помимо обязательств по соглашению с правительством Мурманской области. Дело в том, что в конце 2020 года в Никеле был полностью закрыт устаревший плавильный цех, а на момент подготовки статьи компания готовилась к консервации старейший в регионе «Шахты Каула-Катсельваара».

После закрытия предприятий в Никеле ближайшими профильными работодателями становятся рудник «Северный» и обогатительная фабрика, расположенные в поселке Заполярный. Возникает вопрос, что делать жителям, оставшимся без работы?

Для поддержки населения Никеля в 2021 году была разработана Программа социально-экономического развития Печенгского округа, рассчитанная до 2025 года. Она включает в себя около 50 мероприятий, направленных на развитие малого бизнеса, создание новых рабочих мест, благоустройство, модернизацию социальной инфраструктуры и ЖКХ.

В «Норникеле» считают развитие туризма одним из наиболее перспективных, хоть и долгосрочных направлений, способных сформировать новые рабочие места в моногородах. Например, закрытые «Плавильный цех» и «Шахта Каула-Котсельваара» продолжат свое существование в качестве местных достопримечательностей. Еще одним объектом промышленного туризма станет «Кольская сверхглубокая скважина», которая также находится на территории Печенгского округа.

Несмотря на пандемию и все геополитические изменения программа развития округа реализуется: к осени 2023 года главный показатель – уровень безработицы в Никеле удалось снизить.

Стартовал даже снос ветхих домов. «Это очень важно для поселка – давно расселенные, они на протяжении многих лет стояли, зияя пустыми окнами. В прошлом году при участии компании удалось снести четыре дома. Сейчас разрабатывается проектная документация на демонтаж еще нескольких строений. Благоустраивается и площадь Металлургов, на которой в Никеле с большим успехом проходит фестиваль Gastro Industry», – рассказал Максим Иванов.

Вложения в людей

Развитие человеческого капитала – одно из главных направлений социальных инвестиций «Норникеля». Во всех регионах присутствия компания реализует корпоративную благотворительную программу «Мир новых возможностей». Только в 2022 году в ней приняли участие около 40 тысяч человек, а на реализацию мероприятий было выделено 382,6 млн рублей. По словам Максима Иванова, около 55 млн из этой суммы пришлось на Кольский дивизион, и это без учета других социальных проектов «Норникеля».

У программы «Мир новых возможностей» множество направлений: от грантов на реализацию общественно-полезных инициатив до проектов, нацеленных на популяризацию науки и техники. «Главный принцип – равноправное партнерство. Это помогает развивать территории именно в тех направлениях, в которых считают нужным, важным, необходимым не столько органы власти, сколько сами жители, включая наших сотрудников и членов их семей. Мы даем удочку, чтобы они могли поймать рыбу», – объясняет Максим Иванов.

Более 800 млн рублей направил «Норникель» на гранты для социальных проектов.

На ежегодные конкурсы социальных проектов за все годы их проведения было подано 2 885 заявок, компания поддержала 749 из них, а общая сумма грантов составила 822,5 млн рублей.

Только в 2022 году «Норникель» отобрал 106 общественно полезных инициатив, в том числе из Мончегорска и Печенгского округа. Это самые разные проекты – от открытия интерактивного детского скалодрома до мероприятий по сбору и переработке отходов и мусора в тундре. На реализацию этих инициатив «Норникель» потратит 154 млн рублей, они будут реализованы в 2023-2024 годах.

За счет таких грантов, в Никеле уже был модернизирован краеведческий музей Печенгского округа, а в Мончегорске появился сафари-парк для детей – с анимированными фигурами тропических животных и зимним садом. «Некоммерческие организации, которые участвуют в нашей программе, развивают свои компетенции и потом пишут заявки на другие грантовые конкурсы, например, тех же президентских грантов», – рассказывает Максим Иванов.

Еще одно направление благотворительной программы – поддержка социального предпринимательства. «Предприятия компании работают в моногородах, где важно развитие альтернативной экономики, малого и среднего бизнеса, который будет обеспечивать в том числе качественным товарами и услугами наших работников, будет развивать территорию», – говорит Иванов. С 2014 года «Норникель» поддержал в регионах присутствия 43 бизнес-проекта на общую сумму 158,1 млн рублей – в результате было создано более 170 рабочих мест.

«Норникель» помогает предпринимателям не только деньгами. Более 40 бизнес-проектов стартовали самостоятельно после того, как начинающие бизнесмены прошли обучение на курсе «Социальное предпринимательство» и интенсивной программе «Акселератор бизнес-проектов», которые организовала компания. «Нам важно не только поддерживать действующий бизнес на территории, но и помогать предпринимателям начинать с нуля», – поясняет директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.

«Норникель» помогает развивать «новую экономику» в моногородах.

В июне 2023 года «Норникель» провел очередной конкурс и выделил на реализацию восьми бизнес-идей 20 млн рублей в виде беспроцентных займов сроком до двух лет. Все эти проекты направлены на повышение качества жизни людей, в их числе, например, открытие станции технического обслуживания «Автомагия», студии красоты «Магия SPA» и культурного гастробара «Ремарка» в Заполярном, появление магазина мужской одежды «Магнит» в Никеле, развитие мастерской арктического мыла и станции проката в Мончегорске. «Это возвратные займы, но они беспроцентные. Фактически, «Норникель» работает как банк, для которого важно не заработать на кредитовании, а сделать так, чтобы новый бизнес появился на территории», – объясняет Максим Иванов.

Одновременно «Норникель» наращивает закупки продукции и услуг у действующих предприятий Мурманской области. Только в 2022 году на эти цели было потрачено 5 млрд рублей. «В результате интеграции местных предприятий в производственную цепочку компании и заключения долгосрочных контрактов возникает синергетический эффект от развития кооперационных связей. Это в свою очередь способствует экономическому развитию регионов, поддержке малого и среднего бизнеса», – объясняют в «Норникеле». Потенциал у этого направления огромный: например, в Красноярском крае почти половина конкурсов на закупку товаров и услуг завершается победой местных предпринимателей, в Мурманской области данный показатель пока что составляет 27 процентов.

Со школьной скамьи

Инвестиций в человеческий капитал невозможны без образовательных проектов. «Норникель» начинает вкладывать в подготовку будущих специалистов со школьной скамьи. Компания стремится вызвать у детей и подростков интерес к науке и технике, стимулировать появление новых инженерных идей и инноваций. Для этого компания реализует несколько федеральных проектов: инженерный марафон IMAKE, салон инноваторов IN-HUB, фестиваль научных открытий и изобретений Arctic Wave. Во всех этих мероприятиях участвует молодежь из Мурманской области.

«При поддержке компании активно развивается робототехника: в Мончегорском политехническом колледже, например, создана лаборатория, оснащенная 3D-принтерами и различными станками. На ее базе развиваются робототехнические кружки. Это профориентация, причем с заделом на близкое будущее – уже сейчас наши производства активно модернизируются, на них используются и промышленные роботы. Нужно, чтобы дети как можно раньше осваивали современные специальности, которые в перспективе будут востребованы на предприятиях компании», – говорит Максим Иванов.

Школы Мончегорска и Печенгского округа подключили к олимпиадам.

Если в Норильске «Норникель» инвестирует в модернизацию Заполярного госуниверситета, то в Мончегорске и Печенгском округе – в школы и учреждения СПО. В 2022 году компания поддержала крупный проект – 15 образовательных учреждений Мончегорска и Печенгского округа были подключены к цифровой образовательной платформе, нацеленной на углубленное изучение отдельных предметов и подготовку к экзаменам и олимпиадам. На оборудование для компьютерных классов и лицензионное ПО было выделено 35,5 млн рублей. Педагоги уже отмечают, что новые технологии помогают, с одной стороны, упростить образовательный процесс, а с другой, обеспечить индивидуальный подход и заинтересовать учеников.

Мончегорский политехнический колледж и Печенгский политехнический техникум стали победителями федерального проекта «Профессионалитет» и теперь будут готовить кадры для самых современных производств «Норникеля». В партнерстве с Мурманским техническим университетом на базе колледжа уже организована подготовка по двум специальностям – металлургия цветных металлов и автоматизация технологических процессов производства. «Видим большой спрос среди наших работников на обучение по этим специальностям, они готовы учиться в вечернем и заочном формате. А высшего образования в Мончегорске не было с конца 1990-х. Возможность получить образование по этим направлениям позволит сократить отток молодежи, который характерен для всего Севера», – отметил заместитель генерального директора – директор департамента по персоналу и социальной политике Кольской ГМК Руслан Ильясов.

Мончегорский политехнический колледж был отремонтирован и оснащен современным оборудованием. Кроме того, в регионе реализована масштабная программа по повышению энергоэффективности зданий образовательных учреждений. Среди проектов на перспективу – реновация школы №5 в Мончегорске. Благодаря соглашению «Норникеля» и правительства области в 2022 году в ней уже был отремонтирован и заново открыт после 30-летнего простоя плавательный бассейн. В ближайшее время модернизировать планируется остальные помещения школы.

Агент развития

«Норникель» стал соучредителем двух агентств развития – АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» и АНО «Агентство городского развития Мончегорска». «Они нацелены на развитие городов присутствия компании в направлении альтернативной экономики, в том числе туризма. Они занимаются проектами благоустройства территорий, привлечением инвесторов, образованием предпринимателей, а также туристическими и социо-культурными проектами», — говорит Максим Иванов.

Агентства развития работают на повышение социальной активности населения и формирование нового образа региона. Некоторые из их инициатив уже получили всероссийское признание. Так, мончегорский проект Imandra Viking Fest 2023 вошел в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив.