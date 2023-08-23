У крупнейшей судостроительной компании России сменился директор

Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков назначен генеральным директором «Объединенной судостроительной корпорации». Об этом сообщили в Минпромторге России.
«Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, вкупе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга», — сказал зампред правительства РФ – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Распоряжения об утверждении нового гендиректора (а также нового состава совета директоров АО «ОСК») подписаны Росимуществом.
«Чего контрактов-то убыточных назаключали?»
Андрей Пучков сменил на посту гендиректора АО «ОСК» Алексея Рахманова, он руководил компанией с 2014 года.
«Под его руководством корпорация вышла на ритмичный темп работы, — отметил Мантуров. — Главное, Рахманову удалось сохранить трудовые коллективы верфей и конструкторских бюро, что позволило реализовать ряд масштабных государственных проектов в военном кораблестроении и гражданском судостроении и, в том числе возобновить строительство атомного ледокольного флота».
До назначения в ОСК Рахманов был заместителем министра промышленности и торговли России. В ведомстве он курировал судостроение, автопром, сельхозмашиностроение, транспортное и машиностроение.
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал Алексея Рахманова.
«Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали?» — обратился президент к нему во время совещания по судостроению 18 августа.
«Эта проблема касается головных заказов, когда мы начинаем строительство, практически не имея до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будут состоять», — отвечал глава ОСК.
По его словам, корпорация «слишком пошла в сторону заказчика». Цена при обсуждении контракта с частниками называется примерная, проект доделывается по ходу строительства. Потом получается, что иногда затраты верфи превышают оговоренную сумму.
«Посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», — продолжил Рахманов.
На это Путин ответил, что «интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной».
«И наоборот — нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. Я обращаю на это ваше внимание», — сказал президент.
«Блестящий юрист, мозговой центр проектов»
В ВТБ сообщили, что Пучков отработал в компании более 20 лет.
Он занимал должности замначальника юридического управления, начальника этого управления, члена правления. В 2018 году Наблюдательный совет утвердил его на пост первого заместителя президента – председателя правления. В сферу ответственности Пучкова входили работа с непрофильными и проблемными активами группы, а также юридическое и административное направления.
«Андрей – блестящий юрист, мозговой центр многих наших проектов, человек, который умеет работать четко, филигранно, без лишних слов, при этом нести ответственность и быть тактичным с людьми. Уверен, что специалист такого уровня способен обеспечить реализацию крупных проектов», — так отозвался о бывшем коллеге президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Ранее сообщалось, что «Объединенная судостроительная корпорация» перейдет в доверительное управление ВТБ. Председателем совета директоров станет глава банка Андрей Костин. Сейчас совет директоров ОСК возглавляет экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.