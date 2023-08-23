У крупнейшей судостроительной компании России сменился директор

Новым генеральным директором «Объединенной судостроительной корпорации» стал Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда ВТБ. На посту он сменил Алексея Рахманова, которого подверг критике президент Путин за убыточные контракты.

Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков назначен генеральным директором «Объединенной судостроительной корпорации». Об этом сообщили в Минпромторге России.

«Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, вкупе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга», — сказал зампред правительства РФ – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Распоряжения об утверждении нового гендиректора (а также нового состава совета директоров АО «ОСК») подписаны Росимуществом.

Объединенная судостроительная корпорация АО «ОСК» — крупнейшая судостроительная компания России. Читать дальше

«Чего контрактов-то убыточных назаключали?»

Андрей Пучков сменил на посту гендиректора АО «ОСК» Алексея Рахманова, он руководил компанией с 2014 года.

«Под его руководством корпорация вышла на ритмичный темп работы, — отметил Мантуров. — Главное, Рахманову удалось сохранить трудовые коллективы верфей и конструкторских бюро, что позволило реализовать ряд масштабных государственных проектов в военном кораблестроении и гражданском судостроении и, в том числе возобновить строительство атомного ледокольного флота».

До назначения в ОСК Рахманов был заместителем министра промышленности и торговли России. В ведомстве он курировал судостроение, автопром, сельхозмашиностроение, транспортное и машиностроение.

На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал Алексея Рахманова.

«Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали?» — обратился президент к нему во время совещания по судостроению 18 августа.

«Эта проблема касается головных заказов, когда мы начинаем строительство, практически не имея до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будут состоять», — отвечал глава ОСК.

По его словам, корпорация «слишком пошла в сторону заказчика». Цена при обсуждении контракта с частниками называется примерная, проект доделывается по ходу строительства. Потом получается, что иногда затраты верфи превышают оговоренную сумму.

«Посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», — продолжил Рахманов.

На это Путин ответил, что «интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной».

«И наоборот — нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. Я обращаю на это ваше внимание», — сказал президент.

«Блестящий юрист, мозговой центр проектов»

В ВТБ сообщили, что Пучков отработал в компании более 20 лет.

Кто такой Андрей Пучков Андрей Сергеевич Пучков родился 23 января 1977 года в Москве. Читать дальше

Он занимал должности замначальника юридического управления, начальника этого управления, члена правления. В 2018 году Наблюдательный совет утвердил его на пост первого заместителя президента – председателя правления. В сферу ответственности Пучкова входили работа с непрофильными и проблемными активами группы, а также юридическое и административное направления.

«Андрей – блестящий юрист, мозговой центр многих наших проектов, человек, который умеет работать четко, филигранно, без лишних слов, при этом нести ответственность и быть тактичным с людьми. Уверен, что специалист такого уровня способен обеспечить реализацию крупных проектов», — так отозвался о бывшем коллеге президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Ранее сообщалось, что «Объединенная судостроительная корпорация» перейдет в доверительное управление ВТБ. Председателем совета директоров станет глава банка Андрей Костин. Сейчас совет директоров ОСК возглавляет экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.