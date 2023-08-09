Переводы по номеру телефона за границу. Как это работает сейчас

Система быстрых платежей – самый популярный способ переводов денег по номеру телефона внутри России. В феврале этого года появилась возможность отправлять таким образом деньги за границу. В чем плюсы, минусы и риски трансграничных переводов с помощью СБП – в материале «Газеты.Ru».

С момента основания Системы быстрых платежей (СБП) – 28 января 2019 года – по 1 июля 2023 года россияне совершили 6,9 млрд переводов по номеру телефона более чем на 32,7 трлн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Центробанка РФ.

Чтобы перечислить деньги по телефону, нужно зайти в приложение банка, выбрать опцию «Система быстрых платежей» и ввести номер получателя. Затем – указать банк, куда необходимо отправить деньги и подтвердить операцию. Средства зачислятся на счет получателя мгновенно. Через СБП можно переводить деньги как себе, так и другим лицам.

По данным регулятора, в апреле-июне переводами по номеру телефона через СБП воспользовался каждый второй житель России, оплатой товаров и услуг – каждый четвертый. По оценкам ВТБ, сегодня на СБП приходится 80% от всех переводов по России.

Как перевести деньги по телефону за границу

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По прогнозам ВТБ, переводы по номеру телефона за границу станут такими же популярными, как и по России, по мере развития сервиса.

«Сегодня пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП с участием их зарубежных банков-партнеров. Таких иностранных партнеров сейчас 14 из трех стран. Названия стран мы не раскрываем. При этом развивается взаимодействие как между аналогичными платежными системами разных стран, так и через отдельные зарубежные банки», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

«Газета.Ru» на основании ответов на запросы в топ-50 по активам банков и анализа их сайтов выяснила, что услугу переводов по номеру телефона за границу предлагают ВТБ и банк «Тинькофф». А МТС-банк сейчас ведет переговоры с 40 банками-партнерами из СНГ, чтобы стать для российских банков посредником при трансграничных переводах через СБП. Как уточнил руководитель стрима «Денежные переводы» «МТС Банка» Кирилл Пальчун, сейчас кредитная организация уже выполняет эту роль для нескольких кредитных организаций.

В Новикомбанке и Почта-банке собираются запустить трансграничные переводы через СБП в 2023 году, а в «Уральском банке реконструкции и развития» – в 2024-м. «Ренессанс кредит» также собирается запустить сервис, но пока сроки кредитная организация не называет. Новикомбанк сейчас прорабатывает вопрос запуска переводов из-за рубежа в Россию через СБП.

«Сейчас с использованием Системы быстрых платежей доступны переводы из России за границу, но банки со своими зарубежными партнерами работают и над возможностью переводов из-за рубежа в Россию», — подтвердили в пресс-службе ЦБ.

Перевод совершается по такому же принципу, что и по России. Лучше также выяснить заранее, есть ли банк-партнер в стране получателя и какие комиссии за операции предусмотрены. ЦБ установил комиссию за трансграничные переводы через СБП на уровне 6 рублей. Отправить деньги по номеру телефона за рубеж можно только в рублях, они конвертируются в местную валюту на стороне банка-получателя.

Куда можно перевести деньги

Пока россияне могут перевести деньги по номеру телефона через СБП в ограниченный круг стран, причем их список лучше предварительно уточнять.

«Сервис трансграничных переводов через СБП мы запустили в марте этого года, клиенты могут перевести деньги в три страны СНГ. За это время объем переводов превысил 150 млн рублей. В перспективе мы планируем расширять географию сервиса», — отметил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

На сайте ВТБ говорится, что переводы по номеру телефона сейчас доступны в Армению, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, скоро будут доступны в Азербайджан, Белоруссию и Казахстан.

«Тинькофф» на сайте сообщил, что сейчас перевести деньги по номеру телефона можно в Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. «Газета.Ru» убедилась, что сейчас «Тинькофф» позволяет переводить деньги по номеру телефона в казахстанский «Фридом банк». Однако «Тинькофф» уже уведомил клиентов, что с 15 августа этот сервис станет недоступен.

Источник на рынке пояснил «Газете.Ru», что в текущих геополитических условиях список стран-получателей может быстро меняться, «банки держат руку на пульсе». Поэтому проверять список доступных стран и банков, куда можно отправить перевод, нужно постоянно как на сайте, так и в приложении банков.

«В большинстве случаев количество банков и стран сокращается, а не растет, и причиной тому, разумеется, выступают санкции», — указал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Что важно учесть при переводах

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отметил, что при переводах за границу через СБП всегда видишь имя получателя, что снижает риски ошибочной операции. При отправке на карту или электронный кошелек такая возможность есть не всегда.

«Важное преимущество перед переводами через систему межбанковских платежей SWIFT – более высокая скорость. Технически процесс организован с минимальным участием финансовых организаций из недружественных стран, прежде всего – международных платежных систем. Сейчас это существенный плюс, так как ниже вероятность блокировки операций», — добавил эксперт.

Ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова отметила, что, если банк-партнер попал под вторичные санкции, могут быть отказы в проведении перевода.

Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета ТПП РФ Тимур Аитов обратил внимание на то, что в схеме трансграничных переводов через СБП непонятно, кто будет заниматься расследованием возникающих инцидентов – например, если мошенники перехватили платеж.

«Нет ответа на вопрос, это должно делать наше МВД или, например, аналогичное ведомство Армении? Или они должны работать совместно? Если силовики одной стороны не смогут выехать в другую страну, как быть?», — подчеркнул эксперт.

По его словам, что делать клиенту, если перевод заблокирован или исчез, тоже пока непонятно.

Аитов обратил внимание на еще один риск — высокую волатильность рубля. По словам эксперта, клиент может потерять часть денег на конвертации валют при переводе.