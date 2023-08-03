«Мы вышли из кризиса». В Кремле увидели перспективу развития страны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия вышла из кризиса. По его мнению, у страны есть перспективы на «достаточно быстрое» развитие. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин также отмечал, что экономика России вышла на «траекторию роста», а президент России Владимир Путин сообщил, что рост ВВП составит более 2% в текущем году. Экономист Никита Кричевский же предупреждает, что ослабление российской валюты может негативно сказаться на темпах развития экономики. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Россия уже вышла из кризиса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Свое мнение он высказал на форуме «Территория смыслов».

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», — приводит ТАСС цитату Пескова.

Обращаясь к слушателям лекции, он добавил, что им еще предстоит изучить, «как так произошло и откуда взялись такие силы» у России и ее народа.

По мнению Пескова, сейчас важным смыслом для страны является патриотизм, «который помогает нам идти в условиях войны».

«Это смыслы гордости за нашу страну, которая, по всем прогнозам, должна была провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие, через несколько месяцев после того, как по отношению к нам ввели совершенно беспрецедентные санкции. И гордость того, что мы не то чтобы провалились, мы сейчас обсуждаем, как мы будем развиваться», — добавил пресс-секретарь президента.

Путин ждет роста ВВП на 2%

Экономика России в 2023 году, как ожидается, вырастет более чем на 2%, заявил президент РФ Владимир Путин на недавнем совещании правительства по экономическим вопросам.

«Если за весь период, за весь 2022 год, ВВП сократился на 2,1%, то за январь-май текущего года вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая до 5,4%. Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%», — сказал президент.

В лидерах роста сейчас — обрабатывающая промышленность, строительство и розничная торговля.

Выступая в июне на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что экономическая стратегия, выбранная властями и бизнесом в условиях санкций, оказалась верна и дала хороший результат.

«Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу», — заверил Владимир Путин.

Из-за черты бедности в прошлом году вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности составил 9,8%. Безработица в России сейчас составляет 3,3%.

«Такой низкой она еще никогда не была!» — отметил президент.

Нефтегазовая отрасль России, по мнению президента, находится «в хорошем состоянии». За январь—май доходы от нее выросли на 9,1%, что «заметно выше прогнозов». В мае темп составил +28,5%.

«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?» Ну вот постепенно эта тенденция набирает оборот», — при этом сказал президент.

«Вернули экономику на траекторию роста»

То, что российская экономика справилась с последствиями санкций, считает и премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы вернули экономику на траекторию роста, — сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в марте. — Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году», — сказал он.

По мнению Мишустина, в стране остается умеренная инфляция.

«С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении не превышает 3,5%. Это, кстати, один из самых сегодня низких показателей в мире», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в июле.

На совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства в мае Мишустин заявил, что в марте заработные платы жителей России в реальном выражении выросли в среднем на 3% год к году. В номинальном выражении рост составил около 13%.

«Говорить о блестящих перспективах я бы поостерегся»

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в разговоре с «Газетой.Ru» признал последние достижения правительства России под руководством Мишустина.

«Да, действительно экономические показатели хорошие, чего не ожидали. Постаралось правительство Мишустина. В первую очередь, конечно, это меры господдержки. А самое главное, что рост реальных зарплат составил 5,4% (Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в 2023 году на уровне 5,4%. — «Газета.Ru»). Это вообще прорывной рост. Аналогичный был в нулевых», — отметил он.

При этом он обращает внимание на слабеющий рубль: «У нас курс с каждым днем слабеет. Неделю назад он был 90 рублей за доллар, сегодня — уже 94. Когда будет преодолена символическая цифра 100, скорее всего, это произойдет осенью, это отразится на комплектующих, на промежуточных товарах, которые поставляются по параллельному импорту».

Кроме того, Кричевский напомнил, что есть факторы, влияющие на экономику России, которые «не зависят от действий ЦБ и правительства», а связаны с геополитикой. «В этих условиях говорить о блестящих перспективах я бы поостерегся», — сказал экономист.