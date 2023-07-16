Банкноты номиналом в 5 и 10 рублей скоро поступят в оборот

Кассово-инкассаторские центры Сбербанка Москвы и Подмосковья начали получать пяти- и десятирублевые банкноты. В кредитной организации отметили, что дополнительные партии банкнот поступят в ближайшее время, а затем их направят для работы в отделения банка и клиентам, которые получают услуги по доставке размена. Центробанк вернул в обращение купюры 5 и 10 руб. в марте в связи с ростом цен на металл для чеканки. В апреле 2022 года банки попросили ЦБ отложить выпуск новых купюр в связи с санкциями, — поставщики банковской техники покинули российский рынок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Банкноты номиналом 5 и 10 рублей поступили в кассово-инкассаторские центра Сбербанка в Москве и Московской области, однако пока в небольшом объеме. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на банк.

«В ближайшее время мы ожидаем дополнительные партии, после чего новые банкноты будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена», — сообщили изданию в банке.

Ранее 16 июля об этом сообщал Telegram-канал Mash. Кроме того, по их информации, Центробанк включил пяти- и десятирублевые банкноты в памятку о проверке на подлинность: «По сути правила те же, что и для остальных бумаг: на просвет видны водяные знаки и защитные нити, под углом можно увидеть буквы «РР», а у самих цифр номинала повышенный рельеф на ощупь».

5 и 10 рублей

Пятирублевую банкноту ввели в обращение в 1998 году, заменив старую банкноту номиналом 5000 рублей, а затем вывели в 2001 году из-за быстро снизившейся покупательной способности и высокой себестоимости. Металлические пять рублей оказались предпочтительнее в денежном обращении.

Основным изображением лицевой стороны был памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Новгороде – на оборотной стороне изображена стена Новгородского кремля.

Десятирублевая банкнота выпускалась с 1997 года и пережила две модификации. На ней была изображалась Красноярская ГЭС, часовня Параскевы Пятницы и Коммунальный мост в Красноярске. С 2009 года ЦБ начал выпускать 10-рублевые монеты, чтобы впоследствии полностью вытеснить банкноты, их перестали производить в 2013 году.

Известно, что основным отличием новой десятирублевой банкноты станет лаковое покрытие и ультрафиолетовая защита на оборотной стороне.

Возобновление печати

В июле 2022 года зампред Банка России Сергей Белов заявил о планах регулятора возобновить выпуск пяти- и десятирублевых банкнот. По его словам, в 2000-е годы эти банкноты были в активном обращении и быстро изнашивались, поэтому их было решено заменить на более дорогие в производстве монеты. Белов отметил, что сейчас технологии изменились, и теперь банкноты можно лакировать, когда как из-за повышения стоимости металла выросла стоимость чеканки. Также он рассказал, что от увеличения срока службы десятирублевых банкнот будет экономический эффект.

По словам зампредседателя ЦБ, в обращении будут находиться монеты и купюры номиналом 5 и 10 рублей.

Согласно данным Центробанка, доля монет в обращении по количеству составляет почти 91%, а по сумме ее вес — всего 0,8%. В общей сумме обращающихся банкнот доля купюр номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей составляет менее 0,5%.

Проблемы с выпуском

В конце апреля 2022 года в связи с введением санкций и массовым уходом зарубежных компаний из России российские банки обратились в ЦБ с просьбой отложить ввод новых банкнот из-за сложностей с поставками и техподдержкой зарубежного оборудования. В письме Ассоциации банков России заместителю председателя ЦБ Михаилу Алексееву указывалось, что из страны ушли Diebold Nixdorf и NCR, чья доля на российском рынке превышала 60%. Кроме того, АБР отмечала, что 100% кассового оборудования для обработки банкнот была импортной.

В ассоциации также заявили, что невозможным стало обновление программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции и приема наличных банкоматов, а также кассовой техники и терминалов. АБР отмечала, что банки не могли добавлять или изменять шаблоны новых купюр, и на доработку ПО без участия поставщиков импортного оборудования потребуется не менее шесть месяцев.

ЦБ еще в марте 2021 года запланировал на 2022–2025 годы поэтапный выпуск модернизированных банкнот номиналом 100, 1000 и 5000 рублей в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 руб. — в 2025 году.