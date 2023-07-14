Ставка на цифровизацию. Почему российские банки технологичнее зарубежных

В 2022 году большинство системно значимых российских банков оказалось в санкционных списках США и Евросоюза. Однако несмотря на жесткий удар и полный одномоментный разрыв экономических отношений с западными партнерами отечественная банковская система смогла устоять. Оглядываясь назад, представители банковского сектора отмечают, что все оказалось не так страшно, как выглядело на первый взгляд. Почему — в материале «Газеты.Ru».

Российский банковский сектор продемонстрировал адаптивность к санкциям и готовность к трансформациям под влиянием внешних шоков. Во многом этому способствовали цифровизация и курс на технологический суверенитет, тренд на которые крупнейшие представители индустрии считали еще до санкционной воронки 2022 года. А также планомерная работа Центробанка, который быстро реагировал на вызовы и принимал превентивные меры для стабилизации рынка.

Об этом говорили участники пленарной сессии «Структурная трансформация экономики и финансовых рынков», которая состоялась в рамках Финансового конгресса. Это мероприятие традиционно организовывает Банк России. В числе спикеров были заявлены представители крупнейших банков и регулятора, что позволило услышать мнение сторон, от диалога которых зависит устойчивость банковской системы и ее перспективы.

С технологиями нет проблем

Устоять перед санкциями и опереться на собственные разработки российским банкам позволили технологии. Еще в допандемийный период финансовые организации выделяли значительные бюджеты на разработку и внедрение цифровых инструментов. Эксперты ТМТ-Консалтинг подсчитали, что общий объем затрат российских банков на IT в последние несколько лет поступательно увеличивался на 12-14%. Так, в 2021 году этот показатель составил 514 млрд руб., что на 58 млрд превысило показатель предыдущего периода.

Тот факт, что с технологиями в России все в порядке, отметили многие участники дискуссии. Более того, по их оценкам, банкинг в РФ опережает классический банкинг на западе.

«Еще год назад я говорил, что в России осталось семь банков, это те игроки, кто по-настоящему задает тренды, развивает конкуренцию, перераспределяет к себе рынок, теперь таких банков вообще пять. Каждый из них на голову выше любого европейского и американского банка. Такая конкуренция и для клиентов хороша, и для бизнеса. Я считаю, что половина успеха текущей макроэкономической стабильности – как раз в продвинутых решениях пяти основных банков и безусловно, в инициативах Банка России», – отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

close 100% РБК Конференции/YouTube

Герман Греф, председатель правления Сбербанка, напомнил, что в 2022 году не обрушился ни один банк и не пострадали инвесторы и вкладчики. Это было обеспечено в том числе за счет технологий и продвинутого российского банковского сектора, в сравнении с которым европейский, по оценкам Грефа, находится на «пещерном» уровне.

Цифровая траектория

Ранее об успехах в цифровизации отечественной банковской системы говорили эксперты аналитической компании Делойт. Согласно их исследованию, по пяти ключевым показателям из шести российские банки превосходят среднемировой уровень. Это позволило РФ войти в топ-10 стран мира по объемам цифровизации банков.

Эксперты считают, что в высоком уровне цифровизации нет ничего удивительного. Крупные развивающиеся страны, прежде всего Россия, Индия и Китай являются флагманами в применении и внедрении финансовых технологий (хотя сами технологии зачастую появляются на Западе). В этих странах высока доля безналичного оборота, популярны платежные сервисы, использование криптотехнологий, а также одни из самых удобных и продвинутых мобильных приложений, говорит Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций.

Кроме того, исторически сложилось так, что российский банковский сектор перепрыгнул через уходящие технологические эпохи сразу к более новым, отмечает Леонид Делицын, аналитик ФГ Финам. К примеру, в России платежная система Apple Pay распространялась быстрее, чем в США, поскольку американские магазины хотели отбить затраты на аппараты, принимающие пластиковые карты, Индия высокими темпами внедряет мобильный стандарт 5G и т. п.

close 100% РБК Конференции/YouTube

Конечно, технологии обеспечивают новые возможности и продолжат делать это и дальше. Простой пример: в Альфа-Банке пересмотрели свой взгляд на привычные банковские отделения и вместо них открывают офисы в виде Phygital пространство, без привычных окошек и перегородок. Такой формат позволит банку до конца года удвоить число отделений по стране.

«Phygital офисы Альфа-Банка — это сочетание современных технологий с физическим сервисом: клиента на входе узнает Face ID, и сотрудники получают о нем необходимую информацию. Кроме того, документы подписываются и хранятся на смартфоне. Поэтому каждое отделение Phygital ежегодно экономит 10 тыс. тонн бумаги. В отделениях Phygital открытые пространства и нет «окошек», стоек и перегородок — банковский офис воспринимается как коворкинг или кафе. Более того, посетители могут привести с собой домашних животных – так банковские отделения вносят вклад в устойчивое развитие городской среды», – рассказал Владимир Верхошинский. По его словам, в Альфа-Банке уже более 300 таких офисов, их число активно растет.

Что беспокоит?

Несмотря на устойчивость банковской системы и ее переход к более прогнозируемому курсу развития на ближайшую перспективу, регулятор видит необходимость в дальнейшей структурной трансформации экономики. Об этом говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Гордиться тем, что есть, можно, а вот что делать дальше? Мы не прошли окончательно структурную трансформацию, мы не можем сказать, что мы дошли до какого-то этапа и дальше можем расслабиться», – сказала Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

close 100% РБК Конференции/YouTube

В число задач регулятора она включила создание условий для долгосрочного планирования, что делает бизнес более конкурентоспособным. «Нас беспокоит, что у бизнеса в силу различных обстоятельств может сужаться горизонт планирования, что опасно для долгосрочных трендов, и важно себя из этого вытаскивать. Мы все делаем, чтобы бизнес расширял свой горизонт планирования», – отметила глава Центробанка.

В Альфа-Банке отметили, что не меняли горизонт планирования и продолжают активно инвестировать в IT в расчете на 3-5 лет. «Мы работаем вдолгую», – заметил Владимир Верхошинский.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что проблемы банковского сектора выходят за границы локального рынка. По его мнению, цели должны быть глобальнее, на уровне построения новой системы международных платежей и инфраструктуры мирового рынка капитала. Опираясь на уверенный уровень цифровизации, развитие дистанционных сервисов и современных технологичных отделений, российский банковский сектор при участии регулятора может начать глубокую трансформацию в мировом масштабе и за счет кардинальных реформ создать альтернативу SWIFT, выстраивать горизонтальные связи между локальными банками, запустить международный депозитарный ХАБ в обход действующей инфраструктуре и новые инструменты для привлечения капитала.

Эксперты сходятся во мнении, что традиционный путь развития банковского сектора в России в основном пройден. Леонид Делицын полагает, что банкам для развития потребуется выходить в другие отрасли. Например, возможна такая перестройка отрасли, при которой, по словам эксперта, один-два крупных банка будут одновременно разработчиками IT-платформ, а остальные банки и IT-компании будут играть роль разработчиков решений на этих платформах.