Приглашают в Центробанк. Мошенники придумали новую схему для получения денег

Мошенники стали приглашать россиян на «личный прием в Центробанк». Об этом регулятор сообщил в своем Teleram-канале. Теперь, отмечает ЦБ, злоумышленники не только представляются его сотрудниками, но и высылают на электронную почту «приглашения» на личный прием в Банк России. Из-за большого количества мошенников на сайте ЦБ есть целый раздел, посвященный способам обмана граждан РФ и методам, как не попасться на уловки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мошенники начали высылать на электронные почты россиян «приглашения» на личный прием в ЦБ. Соответствующее предостережение опубликовано в Telegram-канале регулятора.

«Мошенники усовершенствовали свою схему, в которой они представляются сотрудниками ЦБ. Теперь они не только звонят людям от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России»,

— говорится в публикации.

Так, ЦБ приводит схему, по которой мошенники пытаются обмануть россиян:

— в письме, которое начинается с обращения к получателю обращаются по имени и отчеству, указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания «жертвы»;

— в качестве отправителя сообщения с помощью подмены электронного адреса указывается домен ЦБ cbr.ru;

— после отправки письма мошенники связываются с «жертвой» и под разными предлогами пытаются «вытянуть» данные его банковской карты и SMS-код либо уговаривают перевести деньги.

Регулятор напоминает, что не приглашает по личной инициативе граждан на личный прием, его сотрудники не звонят людям, не направляют копии каких-либо документов и не предлагают перевести деньги.

Противодействие мошенникам

На сайте регулятора борьбе с подобными схемами посвящен целый раздел, в котором рассказывается, как не попасться на «уловки» мошенников. Отмечается, что главным инструментом воздействия на потенциальную жертву является психологическое давление: «злоумышленники пытаются вывести человека из спокойного состояния и отключить у него логическое мышление». Так, отмечает ЦБ, зачастую россиян пытаются запугивать или обрадовать внезапной выгодой.

В разделе подчеркивается: чтобы избежать обмана, нельзя никому сообщать или публиковать в социальных сетях паспортные данные и какие-либо финансовые сведения (данные владельца карты, CVV-код и SMS-код). Также ЦБ просит россиян не совершать онлайн-покупки на непроверенных ресурсах и не вступать в контакт с представителями «банков», которые сообщают о тех или иных финансовых операциях, которые якобы проводятся с вашими банковскими счетами. В таком случае, если есть опасения, следует обратиться в службу поддержки банка по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

Рекомендации ЦБ помогают не всем

В феврале 2022 года в полицию обратилась 39-летняя женщина, главный экономист Центрального банка РФ. Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников и отдала им крупную сумму денег — 3 млн 141 тыс. рублей. По ее словам, вечером ей позвонил мужчина, представившийся сотрудникам правоохранительных органов, и рассказал, что на ее имя неизвестные пытаются оформить крупный кредит. После этого сотрудница ЦБ сообщила аферистам все необходимые им данные, а на следующий день перевела средства на некий «безопасный счет».

В июне 2022 года в полицию обратился гендиректор охранной фирмы, который рассказал, что утром ему позвонил неизвестный, представившийся следователем МВД РФ, и сообщил, якобы мошенниками производится снятие денег с его банковского счета.

Тот отметил, что не совершал никаких операций, после чего «правоохранитель» переключил его на «сотрудника» Центробанка. Женщина сообщила бизнесмену, что ему необходимо обналичить имеющиеся средства и внести их на «резервный счет». Также с ним беседовал лже-сотрудник ФСБ. Всего, отмечает мужчина, он перевел мошенникам около 6,5 млн рублей. По его словам, он понял, что его обманывают, когда во время разговора услышал, что на заднем фоне «усмехаются какие-то люди».

В ноябре того же года бывший инспектор Счетной палаты РФ перевела мошенникам, которые представились сотрудниками Банка России, 30 млн рублей. Злоумышленники сообщили женщине, что ее персональные данные были «слиты» из базы данных, и кибермошенники могут украсть ее сбережения. Они попросили инспектора снять все свои деньги со счетов и положить их на виртуальную карту, после чего перевести по якобы указанному Центробанком резервному счету. После того, как женщина сделала это, мошенники убедили ее продать свою недвижимость, напугав тем, что она могла стать залогом в банках для получения кредита. После того, как она сделала требуемое, спустя некоторое время она поняла, что ее обманули.