«Поможет накопить на первоначальный взнос». Молодежи компенсируют часть аренды жилья

«Известия» со ссылкой на Минстрой сообщают, что власти планируют компенсировать половину стоимости аренды жилья молодежи до 35 лет при условии, что они будут копить на первый взнос по ипотеке. Пока известно, что планируется запустить специальную программу совместно с «Росмолодежью и ДОМ.РФ, в которой смогут поучаствовать 310 тыс. человек ежегодно. Целевая аудитория программы — молодые люди 23–27 лет — те, кто закончил вузы, создает семью и уже начал работать. Накануне в Институте социально-экономических исследований заявили, что в России сократилась прослойка людей, способных купить жилье.

В России планируют запустить программу поддержки молодежи, которая стимулировала бы к накоплению первоначального взноса по ипотеке на квартиру в новостройке.

Так, Минстрой предлагает субсидировать половину стоимости аренды жилья людям до 35 лет, но участники программы будут должны копить на ипотечный взнос. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что ежегодно программа будет охватывать около 310 тыс. человек. Разработкой программы Минстрой занимается совместно с «Росмолодежью» и ДОМ.РФ.

«Государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — рассказал «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин.

По его словам, детали будущей программы станут известны в течение ближайших нескольких месяцев. Сроки старта пока неизвестны. По словам Стасишина, программа не потребует существенных затрат бюджета.

В министерстве также отметили, что подобное субсидирование позволить не только накопить на первоначальный взнос (от 1,5 года), но и подготовит молодежь к исполнению обязательств по будущей ипотеке, сформировав платежную дисциплину. Там полагают, что целевая аудитория программы – молодежь 23—27 лет – те, кто закончил вузы, хочет создать семью и уже начал работать.

Плюсы программы

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, программа может положительно повлиять и на демографическую ситуацию, и на повышение уровня жизни. Он также отметил, что программа подтолкнет спрос на рынке строящегося жилья, однако вместе с тем есть опасность, что это приведет к росту цен на квартиры. В этом случае, подчеркнул Якубовский, нужно предусмотреть механизм сдерживания роста цен.

Он также отметил, что необходимо предъявлять высокие требования к финансовой устойчивости банков, в которых участники программы будут копить средства на ипотечный взнос. В том числе средства должны быть застрахованы, подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Якубовского, чтобы не ограничивать число регионов, участвующих в программе (из-за дефицита на рынке аренды), главным условием для арендодателей будет официальная регистрация договоров найма и выплата соответствующих налогов.

По мнению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, инициатива актуальна в удаленных регионах страны. Он считает, что программа поможет решить вопрос с оттоком населения, особенно молодых специалистов.

Кроме того, первый вице-президент GloraX Александр Андрианов заявил «Известиям», что, помимо адресной помощи молодым специалистам, программа сделает рынок аренды жилья более прозрачным. То же мнение высказал девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин, по его словам, данная инициатива поможет расширить «белый» сектор арендного рынка, поскольку владельцы квартир будут заинтересованы в сдаче жилья участникам программы – получение субсидии «делает квартиросъемщиков более надежными».

Ситуация с ипотеками

Накануне экономист, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что в России сократилась прослойка способных купить жилье.

«Количество людей, которые в принципе могут взять ипотеку, у нас практически исчерпано. Без ипотеки просто взять и купить жилье могут там 5% населения страны. С ипотекой — 10%. Платежеспособный слой россиян, которые могут купить жилье, уже исчерпан», — считает Зубец.

По его словам, негатива добавляет нестабильная перспектива экономической ситуации. Кроме того, Зубец указал на ужесточение требований от Центробанка по кредитам, независимо от застройщиков.

18 июня «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи» сообщила, что лимиты по ипотеке с господдержкой израсходованы на 86% по объему выделенных денег и на 96% по количеству выданных кредитов, при сохранении объемов выдачи лимитов должно хватить до конца 2023 года.

По словам руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяны Решетниковой, такая ситуация приводит к росту цен на рынке новостроек. Так, по ее словам, в некоторых крупных городах за последние месяцы стоимость особо востребованных квартир выросла на 10-15%.

Кроме того, с 1 мая Центробанк повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Также еще в декабре прошлого года глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила отмену ипотечных программ от застройщика, поскольку они связаны с завышением цен на жилье. Кроме того, в связи с высокими кредитными рисками для заемщиков Набиуллина высказала то же мнение в адрес траншевой ипотеки, когда банк выдает заемщику деньги в несколько этапов.