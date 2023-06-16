Минтруд не поддержал предложение о шестидневной рабочей неделе

Шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе не будет, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, работодатели и работники могут самостоятельно регулировать продолжительность рабочей недели с соответствующей оплатой. Ввести шестидневку предлагала ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Министерство труда и социальной защиты не поддержало установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Об этом руководитель ведомства Антон Котяков заявил агентству ТАСС.

По словам министра, трудовое законодательство в России позволяет гибко формировать рабочий график, согласовывая рабочие часы между работодателями и сотрудниками. Это касается как введения шестидневки, так и четырехдневной рабочей недели, ввести которую предлагали ранее.

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — отметил Котяков.

Глава Минтруда призвал уделять приоритетное внимание регулированию этих отношений с точки зрения «персонального диалога работодателя и работника». Министр подчеркнул, что работа за пределами стандартных 40 часов должна оплачиваться как сверхурочная.

Кому нужна шестидневка

22 мая Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила Котякову ввести шестидневную рабочую неделю. Представители ассоциации сослались на советский опыт времен Великой Отечественной войны, когда работники предприятий трудились по шесть и семь дней в неделю.

По мнению «бизнес-патриотов», увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях санкций против РФ из-за военного конфликта на Украине.

В Кремле заявили, что не имеют позиции по этому вопросу, однако идею раскритиковал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, инициатива не соответствует принципу социального государства.

В свою очередь Российский союз промышленников и предпринимателей назвал 40-часовую пятидневную рабочую неделю научно обоснованной нормой. В РСПП предположили, что увеличение количества рабочих часов не только снизит производительность труда, но и повлечет ухудшение здоровья трудящихся.

«Неясно, что предлагается: ввести укороченный рабочий день или увеличить совокупную продолжительность рабочего времени. В целом инициатива является непродуманной и несвоевременной», — считают в организации.

Россияне готовы, если поднять зарплату

Тем не менее, более 60% россиян оказались готовы к переходу на более загруженный график, если им будут платить больше. Это следует из данных опроса сервиса «Авито Работа», который цитируют «Известия».

Две трети всех опрошенных (64%) примерно в равных долях (29% и 35%) назвали условием для перехода на шестидневку повышение зарплаты на 10–30% и 30–50%.

Только 13% участников исследования согласились на шестидневную рабочую неделю в обмен на бонусы: различные льготы, оплату проезда и питания. При этом 23% опрошенных не согласны на дополнительный рабочий день ни при каких условиях.

Обсуждение продолжительности рабочей недели ведется не первый год. Различные организации и общественные деятели предлагали как увеличить число рабочих дней, так и сократить его. В частности, в конце марта Федерация независимых профсоюзов России предлагала ввести в стране сокращенную рабочую неделю. В организации подчеркивали, что такая мера будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда.