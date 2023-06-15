Торфяники в России защитят от пожаров. РУСАЛ открывает новый фронт борьбы с парниковыми газами

Пилотный проект по обводнению осушенных торфяных болот запустит РУСАЛ совместно с правительством Ленинградской области и Центром технологий устойчивого развития при поддержке Газпромбанка. Они подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Изменение климата стало одной из важнейших проблем нашего времени. В борьбе с глобальным потеплением человечество ищет как способы максимально снизить выбросы парниковых газов, так и способы увеличить их поглощение. Как известно, главная причина парникового эффекта — это насыщение атмосферы углекислым газом (CO2).

Огромное количество углерода хранят торфяные болота, миллионами лет поглощая его из атмосферы. Но в ХХ веке по всему миру началось масштабное осушение болот. За счет мелиорации получали новые земли для сельского хозяйства, для посадки лесов, обеспечивали добычу торфа, который служил топливом для электростанций. Мало того, что в результате поглощение углекислого газа естественным путем уменьшилось — сухие торфяники начали гореть, выбрасывая в атмосферу огромное количество CO2. Не так давно, в 2010 году, столицу страны так затянуло дымом с горящих торфяников Шатуры, что москвичи были вынуждены надевать респираторы, а в аэропортах отменяли рейсы.

Поэтому новым направлением декарбонизации — снижения парниковых газов в атмосфере — стало восстановление торфяных болот.

Проекты по обводнению осушенных торфяных болот активно реализуются в Белоруссии, Индонезии, Малайзии, Ирландии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Финляндии, Канаде и США.

В России в 2021 году была принята Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Она предусматривает расширение мер по обводнению ранее осушенных болот, а также обеспечение их пожарной безопасности. Крупнейшие российские промышленные компании создали консорциум и приняли решение о реализации таких проектов: РУСАЛ – в Ленинградской области, Северсталь – в Вологодской области, Сибур – в Тверской и Нижегородской областях. Реализация проектов в консорциуме позволяет оптимизировать затраты и более эффективно продвигать проекты на национальном и международном уровнях.

Экологический прорыв

Что символично, соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории Ленинградской области подписано между РУСАЛом и правительством региона в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Компания обязуется профинансировать пилотный климатический проект по обводнению ранее осушенных торфяных болот. Такой проект в России впервые будет реализован на подобном уровне. Два предприятия РУСАЛа, входящего в число мировых лидеров по производству алюминия, расположены как раз в Ленинградской области — Бокситогорский и Пикалевский глиноземные заводы.

Партнером проекта выступит научно-исследовательский Центр технологий устойчивого развития (ЦТУР), один из разработчиков национальной методологии вторичного обводнения торфяников. Ее планируют представить на публичное обсуждение уже во второй половине 2023 года.

Экспертно-методическую поддержку ЦТУРу планирует оказывать Газпромбанк, в том числе предоставить финансирование для разработки соответствующей методологии, а также поддержать в проведении необходимых мероприятий в соответствии с подходами российского реестра углеродных единиц.

«Традиционно мы уделяем большое внимание вопросам борьбы с изменением климата и признаем свою ответственность за охрану окружающей среды. Климатической стратегией РУСАЛа предусмотрена долгосрочная цель достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году, и мы последовательно реализуем масштабный комплекс инициатив по экологической модернизации и развитию производств», — заявил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

По словам Евгения Никитина, руководство компании считает крайне важной климатической инициативой проект по восстановлению водно-болотных угодий и видит большой потенциал от его реализации для экологии всего Северо-Западного региона. В Ленинградской области насчитывается около 2300 торфяных месторождений общей площадью 646,7 тыс. гектаров. Их обводнение позволит сократить выбросы и увеличить поглощение парниковых газов, повысит пожарную безопасность в регионе, улучшит экологическую обстановку и благотворно повлияет на биологическое разнообразие.

Углеродная нейтральность

Проект по восстановлению торфяных болот в Ленинградской области рассчитан на долгий срок, который может составить до 45 лет. Его длительность будет зависеть от результатов оперативного мониторинга и полученных результатов. Отработанные методики могут стать основой для тиражирования в других регионах страны.

Благодаря климатическим проектам производственная компания получает в свое распоряжение углеродные единицы, чтобы компенсировать выбросы парниковых газов.

На добровольном углеродном рынке обращаются специальные углеродные единицы, под названием углеродные кредиты или офсеты (carbon credits, offsets). Они подтверждают сокращение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов, достигнутое в результате реализации климатических проектов. Одна углеродная единица равна 1 тонне СО2.

Без таких углеродных единиц производственная компания просто не сможет добиться углеродной нейтральности, поскольку существует технический предел возможного уровня снижения выбросов парниковых газов, так называемый неснижаемый объем. Новый климатический проект РУСАЛа позволит компании снизить свой углеродный след, а в перспективе лишние углеродные единицы можно будет продавать другим компаниям. Тем самым сохранение ленинградских болот станет важной частью климатической повестки и в России, и в мире.