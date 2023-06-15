Необходимый уровень. Как россияне заботятся о своих финансах

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский рассказал «Газете.Ru» о том, как людям получать максимальную выгоду от банковских продуктов.

— Руслан, на Петербургском международном экономическом форуме вы участвовали в сессии «Формирование финансовой культуры как фактор роста». Расскажите, пожалуйста, как Сбер понимает роль финансовой культуры, оценивает ее состояние?

— Если оценивать уровень финансовой грамотности россиян, можно сказать, что у нас достаточно хороший уровень базовых знаний. В то же время на практике эти знания применяют далеко не все.

Согласно нашим исследованиям, финансово грамотными себя считают в среднем 47% россиян, а повысить уровень своих знаний хотели бы 39% жителей страны. Две трети опрошенных (65%) уверены, что умеют распоряжаться бюджетом. В то же время о том, что не разбираются в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах, говорят 77% опрошенных и почти столько же (76%) — не умеют читать финансовые документы.

Проводя мероприятия по финграмотности, мы часто сталкиваемся с заблуждением о том, что заботиться о своих финансах нужно только тогда, когда у человека уже есть сбережения. Но если не беспокоиться о финансах, то эти самые сбережения могут и не сформироваться. А если и сформируются, то надолго не сохранятся, поскольку нужно грамотно ими управлять.

У Сбера — 107 млн клиентов, большинство взрослых жителей страны. И наша цель — научить людей грамотному финансовому поведению: эффективно управлять личными финансами, ориентироваться в многообразии финансовых продуктов, делать первые шаги в инвестициях и, в конечном счете, повышать свое благосостояние.

— Какие ключевые проекты Сбера по повышению финансовой культуры россиян?

— Один из основных проектов блока «Управление благосостоянием» Сбербанка — СберСова, ресурс для развития финансовой грамотности. СберСова родилась 1 сентября 2021 года и уже набрала 4 млн пользователей.

На СберСове есть короткие инструкции, статьи, видеоролики и мультфильмы, подкасты и полноценные обучающие онлайн-курсы по ключевым аспектам финграмотности и отдельным финансовым продуктам и сервисам. Там все — от основ экономики до цифровых финансов, от составления семейного бюджета до инвестиций, от выбора банковской карты и страхового полиса до планирования пенсионных накоплений.

Наша задача — объяснить клиентам, как получать максимальную выгоду от продуктов Сбера. Это касается не только финансовых продуктов и услуг, которыми клиент уже пользуется, но и тех, которые он только планирует оформить.

Отдельное направление — развитие инвестиционной грамотности. Поэтому в приложении «Сбербанк Инвестор» у нас размещен учебник по грамотному инвестированию.

Кроме того, в июле мы запустим в «СберБанк Онлайн» автоматизированный сервис оценки инвестпортфеля SberInvestScore. В нем любой сможет оценить, насколько сбалансирован и диверсифицирован его инвестиционный портфель, а главное — соответствует ли он его целям и инвестпрофилю. Аналогичных сервисов в России нет, а в мире аналоги есть только у некоторых крупнейших финансовых компаний.

— Каким образом Сбер стимулирует формирование позитивных моделей финансового поведения?

— Любое обучение должно заканчиваться практикой — только так можно сформировать и закрепить полезные привычки. Практиковаться учат наши сервисы PFM — персональный финансовый менеджмент.

PFM — это система сервисов, которые помогают управлять личными финансами: отслеживать расходы и доходы, вести бюджет, формировать и защищать капитал и достигать финансовых целей.

Сейчас ежемесячная аудитория сервисов PFM в «СберБанк Онлайн» достигла 60 млн человек, а год назад она составляла 50 млн. Ежедневно этими сервисами пользуется 12 млн человек.

Всего PFM включает в себя 8 сервисов. Их ключевая задача — внедрить комплексный подход для управления личными финансами. Мы планируем объединить продукты блока «Управление благосостоянием» в систему, которая соответствует риск-профилю, задачам и менталитету клиента, исходя из трех аспектов. Во-первых, это грамотное распределение и оптимизация расходов, ведение личного бюджета. Во-вторых — формирование и приумножение капитала (создание подушки безопасности, балансирование инвестиционного портфеля, работа с пенсионными накоплениями и так далее). И в-третьих — минимизация рисков непредвиденных расходов и защита капитала с помощью страховых программ.

Все вместе это называется финансовым здоровьем. И в этом году мы запустим новый сервис — индекс финансового здоровья. Индекс объединит разрозненные пока инструменты по управлению личными финансами, а также накопительные, страховые и инвестиционные продукты блока «Управление благосостоянием».

Индекс финансового здоровья будет комплексно оценивать состояние финансов клиента, поможет поддерживать желаемый уровень жизни и сформировать полезные финансовые привычки. Мы встроим сервисы управления личными финансами в ежедневные задачи. Например, в покупку продуктов и лекарств, обслуживание авто или планирование путешествия. Бесшовное объединение продуктов Сбера и экосистемы под «зонтиком» PFM даст клиенту уверенность, что из всех решений и предложений он выбирает наиболее выгодное и полезное.