Дефицит кадров, активность кибермошенников. О чем говорила Набиуллина

Центробанк в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что несмотря на это решение, проинфляционные риски в стране растут, спрос на товары — тоже. А значит в будущем ставку могут поднять. По ее прогнозам экономика России вернется к докризисному уровню в 2024 году, но восстановлению, в первую очередь, мешает дефицит сотрудников в некоторых отраслях. Председатель ЦБ также обратила внимание на риски вторичных санкций для торговых партнеров РФ: из-за них может усложниться расчет, а также еще больше увеличатся сроки поставок товаров.

Ожидания оправдались

Как и предсказывало большинство экспертов, Банк России 9 июня объявил о сохранении ключевой ставки на ее текущем уровне в 7,5%. Это уже шестой раз подряд, когда ЦБ не меняет параметры ставки на заседании совета директоров.

Свое решение регулятор объяснил тем, что темпы прироста цен продолжают увеличиваться, инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне, а экономическая активность растет быстрее, чем прогнозировалось весной.

В этих условиях ЦБ не исключает, что в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку, чтообы вернуть показатель инфляции к плановым 4%. Но в любом случае регулятор будет исходить из текущих инфляционных процессов, внешних и внутренних рисков для экономики.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

После объявления о сохранении параметров ключевой ставки председатель Центробанка Эльвира Набиуллина дала пресс-конференцию. «Газета.Ru» собрала самые значимые заявления главы регулятора.

О вероятности повышения ключевой ставки

Ключевая ставка — а значит, и стоимость кредитов, и доходность банковских вкладов — может повыситься в ближайшее время. Причина — увеличившиеся проинфляционные риски.

«С нашего апрельского заседания проинфляционные риски возросли, а значит, увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки. Мы допускаем возможность ее повышения на ближайших заседаниях. Масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданий, совокупного спроса», — заявила Набиуллина.

Она констатировала, что в последние месяцы розничное кредитование оживилось, у населения выросли доходы, а значит — и потребительский спрос. Однако дальнейший рост этого спроса упирается в нехватку сотрудников в ряде отраслей.

О восстановлении экономики

Российская экономика продолжает восстанавливаться, отметила глава ЦБ. По ее словам, в базовых отраслях деловая активность увеличилась. В мае, правда, ее индекс, несколько просел, но все равно остается вблизи десятилетних максимумов.

«По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году», — добавила Набиуллина. Она подчеркнула, что одной из новых точек роста экономики сейчас является внутренний туризм.

В то же время председатель Центробанка констатировала растущее давление на рынке труда — в мае показатели обеспеченности предприятий рабочей силой продолжили снижаться. Сильнее всего дефицит кадров затронул машиностроение, металлургию и добычу полезных ископаемых.

О мировом банковском кризисе

По мнению Набиуллиной, наиболее острая фаза банковского кризиса в мире миновала. И сейчас глобальная экономика возвращается к своей доковидной модели — когда спрос на услуги сильнее, чем спрос на товары.

«Для России все эти тенденции означают дальнейшее сжатие торгового профицита, что при прочих равных через курс может действовать как проинфляционный фактор», — объяснила она.

По словам председателя ЦБ, напряженная геополитическая ситуация влияет на торговых партнеров РФ, которые опасаются вторичных санкций. Из-за этого в будущем сроки поставок могут еще больше увеличиться, а порядок расчетов с поставщиками — усложниться.

О роли рубля в экспорте и сбережениях

Чуть менее половины российского экспорта к апрелю 2023 года оплачивалось в рублях.

«Переход на национальные валюты в торговле продолжается, на апрель 41% российского экспорта оплачивалось в рублях. В настоящее время ЦБ РФ видит некоторые проблемы с расчетами в рупиях, но признаков их нарастания нет», — рассказала Набиуллина.

По ее словам, проблемы с рупиями связаны с трудностями их конвертации, а также с вывозом самой валюты с азиатского рынка — там действуют определенные ограничения.

Для рядовых россиян, которые хотят сохранить свои деньги, глава ЦБ посоветовала исключительно национальную валюту.

«Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения», — сказала Набиуллина.

Она объяснила, что делая рублевые вклады, россияне будут сохранять покупательскую способность российской валюты, а значит — в перспективе позволить себе купить на нее больше товаров и услуг. В то же время Набиуллина пообещала, что регулятор будет и дальше проводить мероприятия по сохранению покупательской способности рубля.

О мошенниках и кредитах эвакуированных граждан

Набиуллина предупредила, что несмотря на усилия ЦБ и правительства, в России остается высокой активность кибермошенников. Ущерб от их действий значительный, что вызывает тревогу у регулятора.

«Мы применяем меры и банки применяют меры. Они разрабатывают достаточно продвинутые антифродовые решения. Тем не менее, ущерб остается достаточно высоким, хотя доля успешных атак и операций сокращается», — сообщила председатель Банка России.

Одной из мер борьбы с кибермошенниками она видит законопроект, по которому банк был бы обязан полностью компенсировать клиенту сумму, которую тот перевел на счет аферистов, если этот счет есть в «черном списке» ЦБ. Кроме того, Набиуллина предложила ввести так называемый двухдевный «период охлаждения» — время, в течение которого человек мог бы одумать и не переводить деньги, если у банка есть подозрения на счет их получателя.

Кроме того, глава Центробанка напомнила, что эвакуированные из приграничных с зоной спецоперации районов жители России могут реструктуризировать свои кредиты. А если банки отказывают в этом — то обращаться в ЦБ.