«У других ситуация не лучше». «ЮТэйр» прогнозирует остановку трети вертолетного парка

Почти треть вертолетного парка «ЮТэйр» может прекратить полеты уже в этом году, предупредил глава крупнейшего оператора вертолетов Андрей Мартиросов. По его словам, на рынке ощущается острая нехватка комплектующих. Из-за кризиса запчастей другие перевозчики тоже будут вынуждены сократить полеты, уверен он. Помимо санкций Запада, ситуацию ухудшают и внутренние ограничения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Гендиректор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов заявил о возможной остановке 30% вертолетного парка авиакомпании, если не удастся решить проблемы с запчастями.

«Мы делаем прогноз по своему парку — если ситуация не изменится, то будет остановка 30%. Я думаю, у других операторов ситуация не лучше», — сказал он на выставке вертолетной индустрии HeliRussia (цитата по РИА Новости).

Как уточнил Мартиросов, самый острый дефицит ощущается с вертолетными двигателями.

«И для вертолетов иностранного производства, и для отечественных вертолетов, на которых двигатели производства не отечественного», — добавил он.

Из-за нехватки агрегатов и комплектующих компания теряет выручку, а «заказчики находят другие решения», посетовал глава «ЮТэйр».

Парк «дочки» компании «ЮТэйр» — «ЮТэйр-вертолетные услуги» — насчитывает более 300 вертолетов. Сред них 158 из семейства Ми-8 и семь штук Ми-26Т.

Принудительный ремонт

Ранее холдинг «Вертолеты России» запретил продление сроков эксплуатации старых вертолетов Ми-8 и Ми-26, из-за чего в течение следующих двух-трех лет списать могут более 1 тыс. воздушных судов.

«Сейчас идея «Вертолетов России» — это при достижении определенного налета семейства Ми-8 менять им хвостовые концевые балки. То есть «Вертолеты России» как считают? Если поставить вот такой заградительный барьер, то мы все бросим летать на старых вертолетах и побежим покупать новые. В частности, вертолеты Ми-26, которые они нам продают за $40 млн или даже дороже», — отметил Мартиросов (цитата по «Интерфаксу»).

Глава «ЮТэйр» выразил уверенность, что из-за запретов себестоимость нового Ми-26 в итоге увеличится в 2–2,5 раза, и вертолетные компании будут вынуждены повысить стоимость своих услуг. «Налет сократится сразу же в 2,5–3 раза. Вертолеты Ми-26 в год летали по России около 5 тыс. часов — сразу все упадет до 1,5–2 тыс. часов в год», — считает он.

Санкции против РФ

После начала военной операции России на Украине США и ряд других стран ввели санкции против России, которые, среди прочего, ограничивали российский импорт оружия, компьютерных чипов, авиазапчастей и других товаров. 3 апреля Министерство торговли США продлило экспортные ограничения для российских авиакомпаний Utair и AzurAir еще на полгода.

Тем не менее New York Times со ссылкой на таможенные документы сообщает, что в прошлом году, когда уже действовали ограничительные меры, в Россию ввезли запчасти для самолетов производства Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов. Конечными покупателями стали «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», S7 и «ЮТэйр», утверждает издание. Товары переправляли через посредников, в том числе на Ближнем Востоке и в Азии, утверждает NYT.