«Механизм не работает». Москва и Дели не смогли договориться о торговле в рупиях

Индия и Россия приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что Москве оказалось невыгодно торговать в индийской валюте из-за невозможности полностью конвертировать ее. Сейчас стороны вернулись к оплате в долларах США, но ищут альтернативы. Из-за отсутствия стабильного механизма оплаты могут пострадать индийские импортеры энергоресурсов из РФ.

Москва и Нью-Дели приостановили работу по переводу торговли между странами в рупии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на индийских чиновников, участвующих в процессе обсуждения.

Собеседник Reuters из правительства рассказал, то Москва не хочет, чтобы у нее скопилось более 40 млрд рупий — не полностью конвертируемой валюты. Такая сумма может оказаться у России из-за дисбаланса в торговле в ее пользу.

Другой индийский чиновник отметил, что России хотелось бы получать оплату в юанях или других валютах.

Третий источник Reuters заявил, что Нью-Дели, вероятно, откажется от варианта с рупиями, поскольку не удается наладить эффективный и взаимовыгодный механизм оплаты:

«Мы больше не хотим добиваться решения по рупиям. Этот механизм просто не работает. Индия попробовала все, что могла, чтобы это было эффективно, но ничего не помогло».

Отмечается, что стороны ищут альтернативные варианты оплаты в торговле, подробности не раскрываются.

Reuters пишет, что отсутствие стабильного механизма оплаты повлияет на индийских импортеров нефти и угля из России, поскольку постоянная схема оплаты в рупиях им важна для снижения затрат на конвертацию.

Пока стороны продолжают торговать друг с другом в основном в долларах, частично – в дирхамах ОАЭ. Также один из чиновников рассказал, что «третьи страны тоже задействованы». В числе таких третьих стран он назвал Китай.

«Третьи стороны используются для урегулирования торговых отношений с Россией. Запрета на осуществление операций с другими странами через SWIFT нет. Платежи производятся третьей стране, которая направляет их [в РФ] или компенсирует за счет своей торговли с Россией», — рассказал он.

Покупка валюты

2 мая агентство Bloomberg сообщило, что РФ может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, это может случиться в мае. По его данным, рост российских доходов от нефти «стабилизирует государственные финансы», поэтому о возобновлении покупки валюты Минфин может объявить уже на этой неделе. Агентство предполагает, что первоначальные объемы закупок составят эквивалент $200 млн в юанях ежемесячно.

По информации издания, Россия в течение двух последних месяцев сокращала продажи юаней, которые используются для покрытия дефицита бюджета. Однако в апреле объем продаж уменьшился вдвое по сравнению с февралем. Bloomberg назвал юань активом, который Москва использует, чтобы проводить транзакции для Фонда национального благосостояния, размер которого оценивается в $154 млрд.

Аналитики агентства считают, что Москва за счет пополнения валютных запасов подчеркнет способность стабильно поставлять энергоресурсы в условиях санкций.

Отказ от доллара

Последние несколько лет в России обсуждалась программа дедолларизации экономики. В 2018 году в правительство внесли соответствующий план, предусматривавший перевод внешней торговли на российский рубль и нацвалюты других стран. В 2022 году ситуация обострилась после введения антироссийских санкций в связи со спецоперацией на Украине, и президент Владимир Путин поручил применять новую схему оплаты газа – через открытие счета в рублях. Так, за прошедший год доля рубля в экспортных расчетах в РФ выросла до 34% (было 12%), а китайского юаня — до 16% (с 0,5%), сообщал Банк России.

Наиболее активно в направлении отказа от доллара движутся страны Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки: Индия, Китай, Бразилия, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие. Россия уже перешла на торговлю нацвалютой с Китаем, Арменией, Ираном и другими странами.