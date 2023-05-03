Перспективы туманны. «Норникель» отказался от дивидендов за 2022 год

Совет директоров «Норникеля» впервые с 2008 года рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды. Комментируя это решение, представители крупнейшего в мире производителя никеля и палладия сослались на экстраординарные обстоятельства, которые привели к сокращению свободного денежного потока и двукратному росту долговой нагрузки. Почему рынок отреагировал на негативные новости от ГМК достаточно сдержанно и при каких условиях владельцы бумаг эмитента могут рассчитывать на возобновление практики дивидендных выплат, в материале «Газеты.Ru».

Совет директоров «Норникеля» рекомендовал годовому собранию не выплачивать дивиденды за 2022 год. Менеджмент обратил внимание на ряд факторов, оказавших беспрецедентное давление на бизнес. Ключевыми стали усилившиеся геополитические риски и неблагоприятная ценовая конъюнктура на корзину металлов из-за замедления мировой экономики, что нашло отражение в финансовых результатах «Норникеля» за прошлый год.

Выручка «Норникеля» по МСФО снизилась на 5%, до 16,9 млрд долл., EBITDA — на 17%, до $8,7 млрд. Свободный денежный поток сократился в десять раз, до 437 млн долл., что стало самым низким результатом за последние пять лет, а чистый долг, напротив, вырос вдвое, на 4,9 млрд долл. Также «Норникель» принимает в расчет ожидаемое увеличение налоговой нагрузки и рост стоимости обслуживания долгового портфеля в этом году и рассматривает в качестве вероятного сценария возможное усиление санкционного давления.

Старший вице-президент, финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев, комментируя решение совета директоров об отказе от дивидендов, назвал его непростым.

Однако, по его словам, менеджмент вынужден действовать в «экстраординарных обстоятельствах», а компания продолжает работу «в условиях высокой степени неопределенности». При этом он не исключил, что «Норникель» сможет выплатить промежуточные дивиденды в 2023 году при условии, что компания заработает денежный поток и обеспечит комфортный уровень долговой нагрузки.

«Менеджмент «Норникеля» неоднократно публично заявлял о предпочтении перейти на выплату дивидендов в привязке к свободному денежному потоку после окончания срока действия акционерного соглашения», — добавил Малышев.

«Львиной» долей бумаг ГМК владеют принадлежащая Владимиру Потанину компания «Интеррос», у которой 37% акций «Норникеля», и «Русал» Олега Дерипаски (26,4%). Потанин не единожды озвучивал мнение, что дивидендные выплаты должны быть привязаны к free cash flow, что позволит учитывать объемы инвестиционной программы. В «Русале» эту точку зрения не разделяли.

Нет FCF — нет дивидендов

Ухудшение финансовых показателей, которое продемонстрировал ГМК «Норникель» в 2022 год, можно назвать характерным для большинства представителей горно-металлургической отрасли. Советы директоров Северстали и ММК, крупнейших металлургических компаний страны, также пошли по пути пересмотра дивидендной политики и рекомендовали акционерам отказаться от выплат за 2022 год.

В этих условиях менеджмент ГМК сделал выбор в пользу поддержания финансовой устойчивости компании и высокого уровня кредитоспособности. По заявлению Сергея Малышева, это «является несомненным приоритетом в целях соблюдения обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая государство, сотрудников компании, местные сообщества и акционеров».

Уже предыдущие дивиденды «Норникеля» были выплачены компанией за счет кредитных средств.

«Выполнение обязательства по выплате дивидендов перед акционерами привело к удвоению размера чистого долга с 4,9 млрд долл. на конец 2021 года до 9,8 млрд долл. на конец 2022 года. Соотношение чистого долга к EBITDA за этот период также удвоилось до 1,1х», — сообщили в компании.

Однако решения об отмене дивидендов всегда болезненно воспринимаются акционерами, особенно с учетом того, что хотя бы небольших выплат «Норникеля» рынок все-таки ожидал. «Мы допускали, что «Норникель» по итогам 2022 г. выплатит около 750 руб. на акцию. Такие выплаты, с одной стороны, не привели бы к значительному росту долга, а с другой порадовали бы акционеров в эти непростые времена», — комментирует Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

«В качестве причин невыплаты дивидендов за 2022 г. «Норникель» выделяет геополитические риски, низкий свободный денежный поток, масштабную инвестиционную программу, возросшую долговую нагрузку, возможное усиление санкционного давление и потенциальное падение мировых цен на цветные металлы», — напоминает эксперт. Однако, по его мнению, ключевым фактором стал именно скромный объем FCF. «Ранее руководство «Норникеля» и «Интерроса» предлагало привязать дивиденды к свободному денежному поток, чтобы избежать наращивания долга ради высоких выплат акционерам. Так как FCF «Норникеля» по итогам 2022 года составил лишь 437 млн долл. (против 4 404 млн долл. в 2021 году), сработала логика «нет FCF — нет дивидендов», — заключил Данилов.

Новые реалии

По оценкам Минпромторга, отрасли понадобится еще несколько лет, чтобы адаптироваться к санкциям. Только на горизонте 2030 года компании смогут в полной мере переориентировать свою логистику и закрепиться на новых рынках, дорогу на которые еще только предстоит проложить. Что касается «Норникеля», то, по мнению аналитиков, бизнес компании помимо санкций как таковых столкнется с несколькими вызовами, способными доставить его менеджменту достаточно головной боли.

Прежде всего, полагает Данилов из ИК «ВЕЛЕС Капитал», «Норникелю» предстоит распродать избыточные запасы готовой продукции, накопленные в прошедшем году, в условиях, когда продажи отчасти затруднены как нежеланием клиентов из недружественных стран развивать сотрудничество, так и непростыми условиями освоения новых рынков Азии.

Ахмед Алиев, аналитик БКС Мир инвестиций, среди рисков, актуальных для «Норникеля», выделил также дополнительное налоговое давление и замедление мировой экономики, оказывающее давление на спрос и цены на цветные металлы.

Однако несмотря на неоднозначные перспективы 2023 года, менеджмент «Норникеля» не исключил вариант выплат промежуточных дивидендов при выполнении ряда условий для этого. «Если денежный поток компании будет положительный, а уровень долговой нагрузки, измеряемый как соотношение чистого долга к EBITDA, — комфортный, у совета директоров будет возможность рекомендовать общему собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды», — сообщили в компании.

«В случае распродажи накопленных в 2022 году запасов готовой продукции и распределении на выплаты акционерам 50% свободного денежного потока дивиденд «Норникеля» за 1-е полугодие 2023 года может составить 621 руб. на акцию (доходность 4,3% к текущим котировкам)», — отмечает Данилов.

Ахмед Алиев и вовсе расценивает рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год как их перенос на более поздний срок.

«Ничего критичного для акций компании в среднесрочной перспективе мы не видим. Свободный денежный поток «Норникеля» оказался под давлением во многом из-за существенного роста чистого оборотного капитала, который, как мы полагаем, в значительной степени высвободится в течение года благодаря нормализации логистических маршрутов и роста спроса на металлы в Азии», — прокомментировал эксперт. Он ожидает дивдоходность по бумагам «Норникеля» в районе 11-13% в ближайшие несколько лет, что послужит сильным триггером для котировок акций.