Глава МВФ Георгиева: В мире наблюдается постепенный отказ от доллара США

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в мире фиксируется постепенный отказ от американского доллара. Однако, по ее словам, этот вопрос не вызывает беспокойства, потому что в ближайшей перспективе альтернативы американской валюте нет. За прошедший год на фоне финансового кризиса некоторые страны отказались от использования доллара и перешли на национальные валюты в торговле. Подробнее – в нашем материале.

В мире фиксируется постепенный отказ от доллара в международной торговле, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне. По ее мнению, этот вопрос в ближайшей перспективе не вызывает озабоченности.

«Наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время»,

— заявила она.

5 апреля американский экс-президент Дональд Трамп, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, заявил, что экономка США скоро потерпит крах, а доллар перестанет быть главной валютой международной торговли.

«Экономика рушится, инфляция вышла из-под контроля <...>, наша валюта разрушается, и вскоре больше не будет доллара как стандарта при расчетах. Это станет нашим крупнейшим провалом за 200 лет», — подчеркнул он.

Последние несколько лет в РФ обсуждалась программа дедолларизации экономики и в 2018 году в правительство внесли соответствующий план, предусматривавший перевод внешней торговли на российский рубль и нацвалюты других стран. В 2022 году ситуация обострилась после введения антироссийских санкций в связи с спецоперацией на Украине, и президент Владимир Путин поручил применять новую схему оплаты газа – через открытие счета в рублях. Так, за прошедший год доля китайского юаня в экспортных расчетах в РФ высорла до 16% (с 0,5%), а рубля – до 34% (было 12%), сообщал Банк России.

24 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия сейчас переходит на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы и продолжит реализовать эту тенденцию.

Отказ от доллара

Наиболее активно в направлении отказа от доллара движутся страны Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Так, на национальные валюты перешли Бразилия и Китай, однако пока контуры договора не ясны, поскольку объем и предмет контрактов в реалах и юанях не разглашались. Сейчас товарооборот составляет $150 млрд в год.

Кроме того, бразильская администрация запустила проект общей бразило-аргентинской валюты «сур», которая ходила бы в двух странах и использовалась в торговле друг с другом. Страны пока изучат возможности перехода на новую валюту и призывают другие страны Латинской Америки присоединиться к проекту.

На Ближнем Востоке главной сделкой прошедшего года стал переход на юань в торговле Китая и Саудовской Аравии. О переходе на торговлю в нацвалюте с Китаем сообщили и в ОАЭ, однако пока только по контракту на сжиженный природный газ. О намерениях перехода на юань также заявляли в Ираке. В Багдаде существует физическая нехватка долларов на рынке, что привело к девальвации национальной валюты, и было решено перейти на юань с главным поставщиком потребительских товаров.

Переходить на юань не спешит Индия из-за непростых отношений между странами, и пока в Дели решили торговать нефтью с ОАЭ в дирхамах. В свою очередь с ЦБ Индии ведутся переговоры о торговле в рупиях со стороны Мальдив, Мьянмы, России, Великобритании, Германии и Новой Зеландии.

Кроме того, 14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запланировали уйти от доллара во взаиморасчетах.

В ЕАЭС входят Армениия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Наблюдатели — Молдавия, Узбекистан, Куба.