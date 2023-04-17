Вассерман предложил штрафовать за хранение дома более 1 млн безотчетных рублей

Анатолий Вассерман предложил обязать граждан отчитываться перед налоговой за наличные на сумму более 1 млн рублей. Депутат объяснил, что на идею его натолкнул случай с Ксенией Собчак 11-летней давности, когда у той дома при обысках нашли €1,5 млн. Вассерман считает, что инициатива позволит эффективнее бороться с теневой экономикой. Коллеги по Госдуме с ним не согласились, подчеркнув, что граждане по закону вольны выбирать, в какой форме хранить деньги. А уследить за происхождением накоплений всех россиян невозможно.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, обязывающий граждан отчитываться перед налоговой службой, если они хранят дома наличные деньги на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей 1 миллион рублей, без уведомления налогового органа, включая указание происхождения средств, наказывается штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств», — говорится в проекте документа.

В пояснительной записке предложение объясняется тем, что большие суммы наличности дома у граждан, как правило, появляются в результате деятельности «в теневом или даже «черном» секторе экономики». В связи с этим они требуют особенного внимания и контроля, поскольку сейчас хранение денег дома никак не регулируется в правовом поле.

Уточняется, что налоговые резиденты в течение недели после появления у них крупной суммы денег должны будут уведомить налоговые органы по месту учета по форме ФНС.

«Уведомление может быть подано разными способами по выбору граждан: непосредственно через налоговую инспекцию путем подачи лично; по почте с уведомлением о вручении и описью вложения; онлайн с использованием электронной подписи; через личный кабинет налогоплательщика», — говорится в пояснительной записке.

Внедрить инициативу предлагается при помощью поправок в Уголовный кодекс. В частности, в него могут внести новую статью 187.1 «Неправомерный оборот денежных средств».

Сам Вассерман объяснил свое предложение тем, что запрет на безотчетное хранение налички объемом более 1 млн рублей будет эффективной мерой борьбы с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности.

Как рассказал депутат изданию SHOT, на разработку законопроекта его подтолкнул случай с журналисткой Ксенией Собчак.

«В очередную волну массовых беспорядков у Ксении Анатольевны Собчак обнаружили расфасованные по конвертам суммы — в общей сложности там было что-то порядка полутора миллионов евро. Эти деньги изъяли, и волна беспорядков пошла на спад. Есть основания полагать, что через нее финансировали массовые беспорядки», — сообщил Вассерман.

Он добавил, что существует множество примеров финансирования разного рода незаконных акций с помощью наличных средств. Сам парламентарий признался, что хранит дома не больше 50-100 тысяч рублей.

Случай с Ксенией Собчак, о котором рассказал Вассерман, произошел в июне 2012 года после протестных акций на Болотной площади в Москве. В тот период Собчак поддерживала протесты, а в связи с беспорядками на Болотной было возбуждено уголовное дело. В рамках него у журналистки в апартаментах на Тверской-Ямской улице проходили обыски. Сотрудники следственных органов тогда нашли в сейфе €1,5 млн.

СМИ тогда сообщали, что валюта была разложена по конвертам. На части из них были подписи вроде «За мероприятие в Казани». Сама Собчак тогда объясняла, что это ее личные деньги. Впоследствии их ей вернули.

Нынешнее российское законодательство не предусматривает никаких ограничений на хранение дома или в других помещениях наличных денег: ни по объему, ни по типу валюты. То есть, человек может хранить «под матрасом» любую сумму. Раскрывать их происхождение он также не обязан, если эти средства не являются частью уголовного дела или налоговой (или другой надзорной) проверки.

Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что он не поддерживает идею Вассермана.

«Однозначно отношусь к этому отрицательно. Потому что это право граждан — выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги. Не вижу причин, по которым нужно это право ограничить», — пояснил депутат.

Парламентарий Николай Арефьев рассказал, что проследить за тем, как именно граждане формируют свои накопления, практически невозможно. И они имеют право хранить деньги в любой форме, и никто не вправе их принуждать.

«Даже не знаю, откуда такая идея. За прошлый год физлица вывезли из страны три триллиона рублей и правительство никак не ограничивало их в вывозе. Сейчас даже норма вывоза валюты выросла до 1 миллиона долларов ежемесячно. Получается, государству эти деньги не нужны, так зачем ограничивать физлиц рамками?» — сказал Арефьев.