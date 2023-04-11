Платить или не платить? Комиссии за перевод денег между своими счетами отменили, но не везде и не для всех

Россияне оказались в ловушке ложного выбора. С одной стороны, предложений на рынке финансовых услуг очень много. Банки дают возможность открыть самые разные счета и карты, получать кэшбэк, взять кредит на выгодных условиях. С другой – далеко не всегда все самые интересные предложения можно найти именно в том банке, куда приходит зарплата. И тогда встает вопрос о комиссиях за переводы самому себе: они съедают кэшбек и увеличивают процент по кредитам. Получается, что выбора на самом-то деле нет. Национальное агентство финансовых исследований выяснило, как именно россияне пользуются различными финансовыми продуктами и как относятся к банковским комиссиям. А мы задались вопросом, можно ли эти комиссии не платить вообще? Об этом – в материале «Газеты.Ru».

Только 9% участников исследования, организованного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), никогда не переводили деньги между своими картами или счетами. Для большинства россиян (80%) переводы средств самому себе являются рядовой практикой. Каждый десятый житель России (11%) делает это ежедневно, почти каждый третий (30%) – несколько раз неделю, а 39% – несколько раз в месяц.

Россияне переводят деньги со счета на счет и внутри одного банка – 83%, и между разными кредитными организациями – 70%. «Пользуясь различными финансовыми продуктами, россияне зачастую переводят деньги между своими счетами, чтобы вывести деньги с зарплатной на более выгодную по условиям банковскую карту для повседневных трат (49%), погасить кредит (28%) или пополнить вклад (25%)», – отмечают эксперты НАФИ. В каждом из этих случаев наличие комиссии может, в зависимости от конкретных условий, свести на нет выгоду от пользования продуктами другого банка.

Исследование НАФИ показало, что подавляющее большинство жителей страны считает, что переводы самому себе в разные банки должны быть бесплатными – вне зависимости от суммы перевода. С этой точкой зрения согласны многие эксперты и финансисты.

Как отменить комиссию

В декабре 2022 года Госдума приняла законопроект об отмене комиссии в первом чтении. Нижняя палата собиралась повторно обсудить документ до конца марта 2023 года, но все пошло не по плану. Против законопроекта выступили крупные банки, для которых принятие законопроекта равнозначно потере выручки.

Согласно опросу Ассоциации банков «Россия», кредитные организации оценивают потери от неполученных комиссионных доходов за проведение таких переводов в размере от 300 млн до 90 млрд руб. в год.

Однако Центробанк все же высказался за отмену комиссии. «Мы понимаем, что некоторые банки против, но считаем важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы (1,4 миллиона рублей – прим. ред.) переводить из одного банка в другой свободно», – заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка.

Тем не менее в истории с рассмотрением законопроекта возникла пауза, которую неожиданно в начале апреля прервал Альфа-Банк, входящий в десятку крупнейших системообразующих кредитных организаций России.

Альфа-Банк отменил комиссию за все платежи и переводы на любую сумму

Альфа-Банк первым в России отменил все комиссии за платежи и переводы для владельцев дебетовых карт. Теперь бесплатно можно переводить деньги с карты на карту, по реквизитам в приложении и «Альфа-Онлайн», через СБП по номеру телефона. Отменены комиссии за переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и за рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков. Кроме того, без комиссии можно оплачивать такие сервисы и услуги, как ЖКУ, налоги и штрафы, электричество, ТВ, интернет и другие.

«Мы в Альфа-Банке отменили комиссию за все платежи и переводы на любую сумму. Аналогов этому предложению нет ни у кого на рынке», – отмечает директор розничного бизнеса Иван Пятков. По его словам, идея в том, чтобы люди могли решать, где и как им удобно платить, и заботились о сумме платежа или перевода, а не о величине комиссии.

Как пояснили «Гезете.Ru» в пресс-службе банка, чтобы воспользоваться бесплатными платежами и переводами, нужно стать клиентом кредитной организации, заказав Альфа-Карту. Причем за ее обслуживание не нужно платить.

У клиентов с ранее оформленными дебетовыми картами Альфа-Банка в ближайшее время появится опция подключения услуги, кроме того, они могут подключить ее через чат в приложении. Все клиенты «Альфа-Премиум» и «А-Клуба» могут совершать платежи и переводы без комиссии с 3 апреля 2023 года.

Кому это выгодно

Альфа-Банк не случайно оказался первой ласточкой в отказе от комиссий за межбанковские переводы и платежи. Ведь дискуссия вокруг принятия законопроекта разделила российский финансовый сектор на два лагеря. Против отмены комиссии, как мы уже сказали, высказались крупные банки. Поддержали снятие барьеров маркетплейсы и так называемые банки роста – структуры, активно осваивающие новые платежные системы, цифровые сервисы и услуги.

Альфа-Банк, несмотря на его величину и системную значимость, смело можно отнести к первой категории – банкам роста. «Он активно развивает сервисы для платежей и переводов, в свое время первым на рынке реализовал возможность покупки по QR-коду через СБП в интернет-банке», – напомнили в пресс-службе.

Согласно статистике Альфа-Банка, с 2022 года число переводов по номеру телефона и через сервис СБП выросло более чем в два раза. Ежемесячно клиенты совершают более 50 миллионов переводов по номеру телефона, из них более 50 % через СБП, в том числе, и в сторонние банки. В топ-5 самых популярных операций входят переводы между своими счетами, платеж за мобильный и перевод по номеру телефона.

Клиентам Альфа-Банка не нужно платить на сайтах и в приложениях поставщиков услуг. Благодаря удобству сервиса, число платежей в начале 2023 года выросло на 58% в сравнении с аналогичным периодом 2022, а число оплат ЖКУ – на 57%.

Если услуга бесплатных переводов и платежей окажется востребованной, банк планирует сохранить ее в качестве постоянной для всех клиентов.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, полная отмена комиссий за переводы между своими счетами – это логично. «Такие переводы являются одной из базовых финансовых услуг, и снятие барьеров на их проведение позволит гражданам более свободно распоряжаться своими средствами. Это также должно будет повысить доступность цифровых банковских услуг для населения, способствовать усилению конкуренции на рынке», – говорит аналитик.

По его мнению, принятие закона приведет к снижению комиссий банков за переводы. «Они могут попытаться компенсировать это увеличением стоимости других услуг, но это будет сложно в условиях высокой конкуренции. В целом, давление на комиссионные доходы банков в ближайшие годы, по-видимому, будет нарастать, в том числе в связи с дальнейшим ростом популярности продвигаемой Центробанком СБП. Банкам придется реагировать расширением спектра предоставляемых услуг и более активной конкуренцией за клиентов за счет предоставления индивидуальных сервисов и других услуг,» – считает Игорь Додонов.