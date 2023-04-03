«Менять планы – это нормально». Как «Норникель» адаптируется к вызовам времени

Российские компании уже четвертый год работают в непростых обстоятельствах — в 2020-2021 годах весь мир столкнулся с воздействием пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничительных мер, а затем Россия оказалась под санкционным давлением Запада, вынудившим перестраивать едва успевшие восстановиться бизнес-процессы. Это касается даже тех компаний, которые не попали под ограничения напрямую, однако все же чувствуют их давление. Одним из таких примеров является «Норильский никель», который продолжает работать над ключевыми проектами своей инвестиционной стратегии, такими как реновация Норильска и «Серная программа», адаптируя их к изменившейся реальности.

Ответ на вызовы

Для обеспечения устойчивости работы «Норильского никеля» в условиях санкционного режима и разрыва существовавших ранее деловых связей был сформулирован четкий план, связанный с дальнейшим развитием программы эффективности. Как сообщил в ходе рабочей поездки в Норильск президент компании Владимир Потанин, он затрагивает и повышение производительности труда, и сокращение различного рода простоев, и ускорение ремонтов, которые при этом не должны наносить ущерб безопасности и функциональности оборудования. В частности, особое внимание будет уделяться бережному отношению к горной технике и другому дефицитному оборудованию, которое в случае утраты будет сложно заменить.

Перемены затронули и инвестиционную программу «Норникеля», однако это совсем не значит, что компания намерена от нее отказаться.

«Мы пересматриваем наши инвестиционные обязательства не в сторону их бездумного сокращения или обрезания, а в сторону их переосмысления: что сейчас наиболее целесообразно делать? Что приведет к большему вкладу в доходы компании, в том числе с учетом изменения конъюнктуры цен на мировом рынке. Менять планы – это нормально. Плохо – не реагировать на те внешние вызовы, внешнюю информацию, которая прилетает», — сообщил Владимир Потанин.

close 100% «Интеррос»

По его словам, компания достаточно адекватно реагирует на внешние вызовы, что позволяет ей выполнять обязательства перед всеми заинтересованными сторонами: это касается и обеспечения устойчивости работы компании в целом, рабочих мест и заработной платы.

«Мы продолжаем следить за тем, чтобы заработная плата росла и даже в такие моменты, когда нам не удается ее опережающим образом повышать по отношению к инфляции, мы делаем серьезную индексацию. Так, за последние несколько лет вознаграждение сотрудников выросло порядка на 75%. Мы также привержены к продолжению программы создания благоприятный условий труда на наших предприятиях, и сейчас реализуется программа дополнительного повышения качества медицинского обслуживания», — отметил он.

Строительство с опережением

Проектный офис Заполярного филиала «Норникеля» по развитию Норильска, созданный для реализации соглашения о социально-экономическом развитии заполярного города, представил первые проекты программы реновации в сентябре 2021 года. А уже в апреле 2022 года красноярский подрядчик «СК Град» начал возводить первые несколько домов в рамках программы реновации стоимостью почти в 2 млрд рублей. Ожидается, что две первые монолитные девятиэтажки по программе обновления Норильска будут построены к концу 2024 года.

close 100% Алексей Майшев/РИА «Новости»

В 2023 году по соседству появится еще одна строительная площадка. Рядом начнется возведение современной инновационной школы на 1 100 мест. Кроме того, в районе появится кампус Заполярного госуниверситета, который займет участок почти в 15 000 м2. На этот проект «Норникелем» выделяется дополнительное финансирование.

Среди других проектов компании по программе реновации в ближайших планах — строительство жилья в Оганере на участке в 12 га, где возведут восемь домов, детский сад и школу.

Сейчас в Оганере проводят инженерные изыскания, уже в 2025 году появятся первые жилые дома.

Строительство ведется в рамках четырехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2035 года, подписанного в феврале 2021 года федеральными, краевыми, муниципальными властями и «Норникелем». Общая стоимость программы оценивается в 120 млрд руб., из которых две трети — 81,3 млрд руб. — выделено «Норникелем».

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин во время недавней поездки в Норильск заявил, что компания выполняет взятые на себя обязательства по реновации Норильска в рамках комплексного плана развития заполярного года, причем делает это с опережением, несмотря на сложности.

«Мы свои обязательства по тому соглашению с краем и государством по реновации Норильска выполняем. В основном выполняем его с опережением. Только люди, которые не были в Норильске или аналогичных суровых условиях, не могут оценить то, что в течение двух лет появится первое новое здание в Норильске», — сказал Потанин.

Он добавил, что, к сожалению, «остальные наши партнеры по соглашению не спешат выполнять обязательства». Потанин не конкретизировал, о каких партнерах идет речь, и в чем заключается невыполнение данных соглашений.

Экологическая повестка

Президент «Норникеля» Владимир Потанин подчеркнул, что у компании есть система обязательств и перед государством, правительством и регуляторами, причем в первую очередь это касается экологических программ.

«Серная программа» — крупнейшая и наиболее важная экологическая инициатива «Норникеля», предусматривающая утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал компании, что позволит кардинально сократить выбросы диоксида серы в Норильске.

close 100% Марина Пешкова

«Я был сегодня на объекте нейтрализации серы на Надеждинском заводе, порядка 75% готовность строительная, уже в ближайшее время будем приступать к пуско-наладочным работам и рассчитываем, что в 4-м квартале сможем выполнить обещание и до конца 2023 года этот объект ввести в эксплуатацию. С этого момента начнется реальное сокращение выбросов серы в атмосферу, и я уверен, что все это здесь почувствуют», — сообщил глава компании.

По его словам, экологическая программа по «Медному заводу» будет также продолжена и выполнена, но с учетом имеющихся сложностей – отказ многих подрядчиков, отказ в поставке оборудования, то есть технологий, на базе которых планировалось реализовать этот проект – пришлось искать альтернативные решения.

«Мы чувствуем себя уверенными в том, что мы все эти обязательства можем выполнить и выполняем. Но мы реалистично подходим к срокам и, так сказать, интенсивности движения, и адаптируем свою инвестиционную и операционную деятельность к внешним условиям», — заключил Потанин.