«Менять планы – это нормально». Как «Норникель» адаптируется к вызовам времени

Ответ на вызовы
Для обеспечения устойчивости работы «Норильского никеля» в условиях санкционного режима и разрыва существовавших ранее деловых связей был сформулирован четкий план, связанный с дальнейшим развитием программы эффективности. Как сообщил в ходе рабочей поездки в Норильск президент компании Владимир Потанин, он затрагивает и повышение производительности труда, и сокращение различного рода простоев, и ускорение ремонтов, которые при этом не должны наносить ущерб безопасности и функциональности оборудования. В частности, особое внимание будет уделяться бережному отношению к горной технике и другому дефицитному оборудованию, которое в случае утраты будет сложно заменить.
Перемены затронули и инвестиционную программу «Норникеля», однако это совсем не значит, что компания намерена от нее отказаться.
«Мы пересматриваем наши инвестиционные обязательства не в сторону их бездумного сокращения или обрезания, а в сторону их переосмысления: что сейчас наиболее целесообразно делать? Что приведет к большему вкладу в доходы компании, в том числе с учетом изменения конъюнктуры цен на мировом рынке. Менять планы – это нормально. Плохо – не реагировать на те внешние вызовы, внешнюю информацию, которая прилетает», — сообщил Владимир Потанин.
По его словам, компания достаточно адекватно реагирует на внешние вызовы, что позволяет ей выполнять обязательства перед всеми заинтересованными сторонами: это касается и обеспечения устойчивости работы компании в целом, рабочих мест и заработной платы.
«Мы продолжаем следить за тем, чтобы заработная плата росла и даже в такие моменты, когда нам не удается ее опережающим образом повышать по отношению к инфляции, мы делаем серьезную индексацию. Так, за последние несколько лет вознаграждение сотрудников выросло порядка на 75%. Мы также привержены к продолжению программы создания благоприятный условий труда на наших предприятиях, и сейчас реализуется программа дополнительного повышения качества медицинского обслуживания», — отметил он.
Строительство с опережением
Проектный офис Заполярного филиала «Норникеля» по развитию Норильска, созданный для реализации соглашения о социально-экономическом развитии заполярного города, представил первые проекты программы реновации в сентябре 2021 года. А уже в апреле 2022 года красноярский подрядчик «СК Град» начал возводить первые несколько домов в рамках программы реновации стоимостью почти в 2 млрд рублей. Ожидается, что две первые монолитные девятиэтажки по программе обновления Норильска будут построены к концу 2024 года.
В 2023 году по соседству появится еще одна строительная площадка. Рядом начнется возведение современной инновационной школы на 1 100 мест. Кроме того, в районе появится кампус Заполярного госуниверситета, который займет участок почти в 15 000 м2. На этот проект «Норникелем» выделяется дополнительное финансирование.
Среди других проектов компании по программе реновации в ближайших планах — строительство жилья в Оганере на участке в 12 га, где возведут восемь домов, детский сад и школу.
Сейчас в Оганере проводят инженерные изыскания, уже в 2025 году появятся первые жилые дома.
Строительство ведется в рамках четырехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2035 года, подписанного в феврале 2021 года федеральными, краевыми, муниципальными властями и «Норникелем». Общая стоимость программы оценивается в 120 млрд руб., из которых две трети — 81,3 млрд руб. — выделено «Норникелем».
Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин во время недавней поездки в Норильск заявил, что компания выполняет взятые на себя обязательства по реновации Норильска в рамках комплексного плана развития заполярного года, причем делает это с опережением, несмотря на сложности.
«Мы свои обязательства по тому соглашению с краем и государством по реновации Норильска выполняем. В основном выполняем его с опережением. Только люди, которые не были в Норильске или аналогичных суровых условиях, не могут оценить то, что в течение двух лет появится первое новое здание в Норильске», — сказал Потанин.
Он добавил, что, к сожалению, «остальные наши партнеры по соглашению не спешат выполнять обязательства». Потанин не конкретизировал, о каких партнерах идет речь, и в чем заключается невыполнение данных соглашений.
Экологическая повестка
Президент «Норникеля» Владимир Потанин подчеркнул, что у компании есть система обязательств и перед государством, правительством и регуляторами, причем в первую очередь это касается экологических программ.
«Серная программа» — крупнейшая и наиболее важная экологическая инициатива «Норникеля», предусматривающая утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал компании, что позволит кардинально сократить выбросы диоксида серы в Норильске.
«Я был сегодня на объекте нейтрализации серы на Надеждинском заводе, порядка 75% готовность строительная, уже в ближайшее время будем приступать к пуско-наладочным работам и рассчитываем, что в 4-м квартале сможем выполнить обещание и до конца 2023 года этот объект ввести в эксплуатацию. С этого момента начнется реальное сокращение выбросов серы в атмосферу, и я уверен, что все это здесь почувствуют», — сообщил глава компании.
По его словам, экологическая программа по «Медному заводу» будет также продолжена и выполнена, но с учетом имеющихся сложностей – отказ многих подрядчиков, отказ в поставке оборудования, то есть технологий, на базе которых планировалось реализовать этот проект – пришлось искать альтернативные решения.
«Мы чувствуем себя уверенными в том, что мы все эти обязательства можем выполнить и выполняем. Но мы реалистично подходим к срокам и, так сказать, интенсивности движения, и адаптируем свою инвестиционную и операционную деятельность к внешним условиям», — заключил Потанин.