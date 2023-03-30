«Сложные рыночные условия». Raiffeisen Bank определился, что сделает с российской «дочкой»

Raiffeisen Bank International (RBI) по итогам собрания акционеров решил снизить деловую активность в России и избавиться от российской «дочки» — либо продать ее, либо вывести из состава банковской группы, сообщила газета Der Standard со ссылкой на заявление главы RBI Йоханна Штробля. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба банка.
«Группа RBI продолжит осуществлять сделки, которые приведут к продаже или выделению Райффайзенбанка России и выведению Райффайзенбанка России из состава Группы. <…> Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в России»,
— говорится в заявлении пресс-службы.
Снижение деловой активности группы будет заключаться в сокращении объемов кредитования в РФ и общего объема операций в иностранной валюте, что приведет к уменьшению платежного бизнеса RBI. Часть банковских операций в стране продолжат выполняться в соответствии с условиями банковской лицензии: банк продолжит поддерживать клиентов, пострадавших от снижения деловой активности RBI в России.
«Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям», — отметили в RBI.
В организациях RBI в России трудоустроены более 9 тыс. человек. В компании заявили, что позаботятся о своих сотрудниках.
Raiffeisen Bank — один из старейших банков в новой истории России и первый европейский банк в Москве — в 1996 году банк начал работать с корпоративными клиентами, а с 1999 — с частными. По данным Reuters, это один из важнейших европейских банков в России, на него приходится порядка четверти всех переводов в евро в РФ. В 2022 году чистая прибыль Raiffeisen Bank на российском рынке составила €2 млрд — это более половины прибыли (54%) всей банковской группы до уплаты налогов — €3,8 млрд.
В заявлении подчеркивается, что, кроме «законодательной волатильности», главная причина отказа от российских активов — спецоперация ВС РФ на Украине. Однако Минфин США в прошлом месяце потребовал от Raiffeisen Bank «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы», поддерживаемые банком, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». Эксперты и австрийское правительство утверждали, что подобные проверки американского Минфина не несут прямых санкций или каких-либо штрафов.
Уже 24 марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от банковской группы закрыть свой бизнес в России – ЕЦБ не настаивал на немедленном уходе группы из России, но попросил предоставить план по уходу. Тогда же Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны» в связи с тем, что компания продолжает свою работу в России, «признание так называемых ДНР и ЛНР», а также предоставление российским военным выгодных условий кредитования.
Но есть нюанс
Однако RBI, возможно, придется внести «добровольный взнос» в российский бюджет в связи с продажей активов, поскольку Австрия входит в список «недружественных» для России стран.
21 декабря 2022 года подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из недружественных стран приняла критерии, которыми теперь будет руководствоваться при одобрении сделок по продаже иностранцами активов в России. Один из них — это согласие на рассрочку платежа за актив или уплата добровольного взноса в федеральный бюджет.
Всего есть четыре критерия, на которые будет опираться Минфин при принятии решений по сделкам иностранных компаний из недружественных стран.
— Наличие независимой оценки стоимости активов;
— Наличие рассрочки платежа для покупателя на один-два года либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет не менее 10% от суммы сделки;
— Продажа актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки;
— Установление ключевых показателей эффективности (KPI) для новых акционеров (собственников).
Затем, 27 марта Минфин скорректировал добровольный взнос в бюджет со сделок по продаже активов компаний из «недружественных» стран, он составит от 5% рыночной стоимости бизнеса. Подкомиссия при выдаче разрешения на такие сделки решила «исходить, как правило, из целесообразности» установления следующих условий:
— Обязательство по «добровольному направлению в федеральный бюджет» денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости активов, в соответствие с независимой оценкой (т.е. не менее 5% от рыночной стоимости);
— Обязательство по «добровольному направлению в федеральный бюджет» денежных средств в размере не менее 10% от рыночной стоимости активов, если их продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.
Тогда же РБК уточнили в Минфине, что критерий о взносе от 5% рыночной стоимости применяется, когда дисконт менее 90%.
Кто должен платить взнос – Минфин не уточняет.
30 декабря 2022 года дисконт к рыночной оценке российских активов «недружественных» нерезидентов был установлен подкомиссией официально — 50%.