«Сложные рыночные условия». Raiffeisen Bank определился, что сделает с российской «дочкой»

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) по итогам собрания акционеров решила продать или вывести из своего состава российскую дочернюю компанию, сообщил глава RBI Йоханн Штробль газете Der Standard. По его словам, RBI находится в беспрецедентной ситуации, когда «очень сложно» вести бизнес в России из-за законов и нормативных актов, деловая активность в стране будет снижена. Однако RBI придется заплатить перед уходом из России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Raiffeisen Bank International (RBI) по итогам собрания акционеров решил снизить деловую активность в России и избавиться от российской «дочки» — либо продать ее, либо вывести из состава банковской группы, сообщила газета Der Standard со ссылкой на заявление главы RBI Йоханна Штробля. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба банка.

«Группа RBI продолжит осуществлять сделки, которые приведут к продаже или выделению Райффайзенбанка России и выведению Райффайзенбанка России из состава Группы. <…> Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в России»,

— говорится в заявлении пресс-службы.

Снижение деловой активности группы будет заключаться в сокращении объемов кредитования в РФ и общего объема операций в иностранной валюте, что приведет к уменьшению платежного бизнеса RBI. Часть банковских операций в стране продолжат выполняться в соответствии с условиями банковской лицензии: банк продолжит поддерживать клиентов, пострадавших от снижения деловой активности RBI в России.

«Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям», — отметили в RBI.

В организациях RBI в России трудоустроены более 9 тыс. человек. В компании заявили, что позаботятся о своих сотрудниках.

Raiffeisen Bank — один из старейших банков в новой истории России и первый европейский банк в Москве — в 1996 году банк начал работать с корпоративными клиентами, а с 1999 — с частными. По данным Reuters, это один из важнейших европейских банков в России, на него приходится порядка четверти всех переводов в евро в РФ. В 2022 году чистая прибыль Raiffeisen Bank на российском рынке составила €2 млрд — это более половины прибыли (54%) всей банковской группы до уплаты налогов — €3,8 млрд.

В заявлении подчеркивается, что, кроме «законодательной волатильности», главная причина отказа от российских активов — спецоперация ВС РФ на Украине. Однако Минфин США в прошлом месяце потребовал от Raiffeisen Bank «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы», поддерживаемые банком, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». Эксперты и австрийское правительство утверждали, что подобные проверки американского Минфина не несут прямых санкций или каких-либо штрафов.

Уже 24 марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от банковской группы закрыть свой бизнес в России – ЕЦБ не настаивал на немедленном уходе группы из России, но попросил предоставить план по уходу. Тогда же Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны» в связи с тем, что компания продолжает свою работу в России, «признание так называемых ДНР и ЛНР», а также предоставление российским военным выгодных условий кредитования.

Но есть нюанс

Однако RBI, возможно, придется внести «добровольный взнос» в российский бюджет в связи с продажей активов, поскольку Австрия входит в список «недружественных» для России стран.

21 декабря 2022 года подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из недружественных стран приняла критерии, которыми теперь будет руководствоваться при одобрении сделок по продаже иностранцами активов в России. Один из них — это согласие на рассрочку платежа за актив или уплата добровольного взноса в федеральный бюджет.

Всего есть четыре критерия, на которые будет опираться Минфин при принятии решений по сделкам иностранных компаний из недружественных стран.

— Наличие независимой оценки стоимости активов;

— Наличие рассрочки платежа для покупателя на один-два года либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет не менее 10% от суммы сделки;

— Продажа актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки;

— Установление ключевых показателей эффективности (KPI) для новых акционеров (собственников).

Затем, 27 марта Минфин скорректировал добровольный взнос в бюджет со сделок по продаже активов компаний из «недружественных» стран, он составит от 5% рыночной стоимости бизнеса. Подкомиссия при выдаче разрешения на такие сделки решила «исходить, как правило, из целесообразности» установления следующих условий:

— Обязательство по «добровольному направлению в федеральный бюджет» денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости активов, в соответствие с независимой оценкой (т.е. не менее 5% от рыночной стоимости);

— Обязательство по «добровольному направлению в федеральный бюджет» денежных средств в размере не менее 10% от рыночной стоимости активов, если их продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

Тогда же РБК уточнили в Минфине, что критерий о взносе от 5% рыночной стоимости применяется, когда дисконт менее 90%.

Кто должен платить взнос – Минфин не уточняет.

30 декабря 2022 года дисконт к рыночной оценке российских активов «недружественных» нерезидентов был установлен подкомиссией официально — 50%.