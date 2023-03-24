Уход «Леруа Мерлин» после 18 лет работы в России. Магазины продадут, но не закроют

Сеть Leroy Merlin перейдет под контроль российского менеджмента. Об этом заявила французская группа Adeo, владеющая строительными гипермаркетами. В компании подчеркнули, что на деятельность магазинов смена руководства не повлияет, а все 45 тысяч сотрудников сохранят работу. Leroy Merlin через Adeo принадлежит одной из самых богатых семей Франции Мюлье. Они также контролируют продолжающий работать в России «Ашан» и ушедший из страны Decathlon.

Французская группа компания Adeo, владеющая строительной сетью Leroy Merlin, сообщила, что передаст российский бизнес местному менеджменту. Об этом говорится в заявлении на сайте группы.

«После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и сделать так, чтобы деятельность компании продолжала работать на благо населения», — говорится в сообщении.

В Adeo пояснили, что переход магазинов Leroy Merlin под контроль российского руководства прорабатывался несколько месяцев. И является продолжением процессов, в рамках которых в 2022 году группа приостановила все инвестиции в Россию после объявления западных санкций.

В заявление говорится, что сделка будет осуществлена с одобрения российских надзорных органов, а Adeo будет действовать исходя из ответственности перед своими сотрудниками.

В беседе с РБК представитель французского холдинга подчеркнул, что переход к местному менеджменту не отразиться на деятельности строительной сети гипермаркетов, а все сотрудники сохранят свои рабочие места.

Сеть Leroy Merlin в России насчитывает 111 магазинов в 65 городах. По оценке «InfoLine-Аналитика», она входит в топ-10 крупнейших ритейлеров страны. В 2022 году выручка сети составила почти 530 млрд рублей, что на 15% выше, чем годом ранее.

В марте 2022-го французские власти рекомендовали своим компаниям не торопиться покидать российский рынок, несмотря на объявленные санкции. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр говорил, что компании должны самостоятельно определять свою стратегию, но подчеркивал, что «во время кризиса представляется более разумным приостановить свою деятельность, чем покинуть страну поспешно, в одностороннем порядке и никого не предупредив».

После этого Leroy Merlin сообщила, что продолжит рааботать на российском рынке. В январе 2023 года Adeo сообщала, что после начала спецоперации на Украине прекратила все инвестиции в свой российский сегмент бизнеса, выполняя предписания международных ограничений.

В течение последнего года неоднократно появлялась информация, что закрыть свои магазины в России может другая французская сеть — «Ашан». Впервые СМИ об этом сообщали в марте 2022-го. Однако тогда представители сети продуктовых гипермаркетов опровергли эти слухи, назвав их «попыткой дестабилизировать ситуацию».

Генеральный директор компании Ив Клод говорил, что продолжат работать на российском рынке, несмотря на критику украинских властей и призывы приостановить деятельность. Главной причиной сохрания позиций в России Клод называл желание сохранить штат сотрудников и выполнение основной своей миссии — «кормить население» страны.

В январе 2023 года об окончательном уходе из России сообщила французская сеть спортивных магазинов Decathlon. В прошлом году она приостановила поставки продукции, а позже закрыла все магазины.

При этом и «Ашан», и Decathlon, и Leroy Merlin фактически принадлежат одному собственнику — холдинговой компании AFM, которая контролируется кланом Мюлье, одной из самых богатых семей Франции.

«Ашан» и Leroy Merlin в большинстве крупных российских городов арендует торговые площади у шведской Ingka Group, владельца IKEA и сети моллов «Мега». IKEA с прошлого года закрыла все свои магазины. В феврале 2023-го года РБК и «Коммерсант «со ссылкой на источники сообщили, что Ingka Group намерена продать всю свою недвижимость в России и сейчас ищет покупателей на эти активы.

Ingka Group является крупнейшим собственником коммерческой недвижимости в стране, она владеет около 2 млн кв. м. в торговых центрах и занимает 2 млн кв. м арендных площадей. Эксперты оценивали эти активы в $5 млрд в нормальной рыночной ситуации. Но с учетом ухода многих компаний из России, скидка на площади шведского холдинга может составить не менее 50%, а расчет будет осуществляться в рассрочку.