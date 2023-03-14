«Мы ценим усилия, но ООН не пробила глухую стену». Зерновую сделку продлили на 60 дней вместо 120

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней. В Кремле пояснили, что так Москва продемонстрировала «жест доброй воли». На Украине считают, что эта договоренность нарушает заключенное в июле прошлого года соглашение в Стамбуле, так как оно предполагало продление сделки как минимум на 120 дней.

Продление сделки

Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил журналистам, что зерновую сделку удалось продлить на 60 дней.

«Наш заместитель министра (иностранных дел России Сергей Вершинин – «Газета.Ru»), который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», — сказал Грушко.

Он отметил, что при этом Москва будет добиваться, чтобы выполнялись данные в рамках соглашения обязательства снять санкции с поставок сельскохозяйственной продукции РФ на международные рынки.

«Речь идет не только о самой возможности перевозки, доступа наших кораблей в иностранные порты, (но и) о страховке, а также необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране. Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники и так далее», — пояснил дипломат.

По его словам, процесс по снятию ограничений на экспорт из России идет, «но очень медленно» — до сих пор в портах нескольких стран находятся удобрения из РФ, которые страна готова «поставить беднейшим странам бесплатно».

«Создаются искусственные препятствия, проволочки», — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что процесс, который ведет ООН, движется «крайне медленно», и он не может удовлетворить российскую сторону «ни с точки зрения тех результатов, которые были достигнуты сегодня на этом треке, но и с точки зрения тех обязательств, которые брала на себя ООН при подписании этого стамбульского пакета».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге назвал продление продуктовой сделки жестом доброй воли со стороны России. Сокращение срока пролонгирования соглашения со 120 до 60 дней он объяснил тем, что вторая часть сделки, касающаяся снятия санкций с сельскохозяйственной продукции РФ до сих пор не выполнена.

«Мы ценим усилия ООН, но Гуттеришу (генсеку ООН – «Газета.Ru») не удалось пробить глухую стену. В целом сделка не может стоять на одной ноге. Это своего рода жест доброй воли со стороны РФ в надежде, что по прошествии продолжительного времени все взятые обязательства сторон будут выполнены», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, в Москве надеются, что ограничения с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки все же снимут – контакты по этому вопросу продолжаются.

Реакция на продление сделки

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна состоялось в Стамбуле 22 июля 2022 года. Тогда документы подписали Россия, Турция, Украина и ООН.

Договор предполагал подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ. Кроме того, стороны соглашения гарантировали вывоз украинской сельхозпродукции из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. При этом Украина обязалась обеспечивать безопасность в территориальных водах и проводить разминирование. Соглашение было заключено на 120 дней, через три месяца его продлили на тот же срок.

Кроме того, в Стамбуле начал работу четырехсторонний центр, созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН, который был образован для досмотра судов с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков резко осудил нынешнее продление сделки на 60 дней вместо 120.

«Соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН», — написал он в своем Twitter.

Министр уточнил, что Киев ждет реакцию Турции и ООН.

В ООН сообщили, что «приняли к сведению сделанное сегодня Москвой заявление о продлении черноморской зерновой инициативы на 60 дней». А в Министерстве обороны Турции заявили, что высоко оценивают шаги сторон для пролонгирования сделки.

«Мы высоко оцениваем шаги, предпринятые сторонами для расширения этой инициативы. Однако, в соответствии с поручениями президента Турецкой Республики, министр продолжает вести переговоры и координировать свои действия со своими собеседниками и соответствующими органами в целях продолжения деятельности зерновой инициативы, которая успешно осуществлялась в координации до сегодняшнего дня», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте военного ведомства.

В ведомстве уверены в важности продолжения реализации договора, а также считают, что она оказывает положительное влияние на человечество и доказывает, что все кризисы могут быть урегулированы путем доброй воли и диалога.

В Минобороны Турции пообещали, что Анкара и впредь будет вносить свой вклад в обеспечение мира и гуманитарной помощи.