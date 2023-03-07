«Европа собирается с силами». В ЕС придумали, как покупать газ не у России и без переплаты

В Евросоюзе в апреле будет организован «картель покупателей» газа, который призван объединить усилия европейских государств в покупке энергоресурсов у крупных поставщиков, исключая Россию, пишет Bloomberg. В него войдут как правительства стран, так и крупные предприятия. Первые сделки объединение может заключить уже в июне, чтобы заблаговременно обеспечить европейские хранилища запасами газа. Задача объединения — снизить ценовые издержки после отказа от российского газа. Что известно о картеле и его перспективах — в материале «Газеты.Ru».

Картель призван объединить правительства европейских стран и крупные предприятия, чтобы снизить цены на газ и закупать энергоресурсы в обход России, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Bloomberg

«Европа собирается с силами, стремясь снизить счета за электроэнергию и обеспечить стабильные поставки газа»,

— передает Bloomberg слова Шефчовича.

Регистрацию для компаний на энергетической платформе Евросоюз откроет 15 марта, а через несколько дней объявит централизованного закупщика и агентов. Первые будут «агрегировать спрос, искать наилучшие предложения от поставщиков и заключать контракты с конечными потребителями». Агенты будут выступать в сделках как посредники.

Картель — форма монополистического объединения или соглашения предприятий и/или государств, в котором его участники сохраняют финансовую и производственную самостоятельность. На энергетическом рынке картелем принято называть ОПЕК+, в который входят страны – экспортеры нефти.

По словам зампреда Еврокомиссии, картель начнет работу в апреле. В июне ожидается заключение первых сделок с поставщиками из США, Африки и Ближнего Востока, чтобы Европа смогла обеспечить свои хранилища достаточными запасами газа на зиму. Предварительно, общий спрос ЕС и трех соседних стран составит 24 млрд куб. м в течение следующих трех лет.

«Я категорически против любой самоуспокоенности или ощущения, что трудные времена прошлого года остались позади, потому что мы не знаем, что готовит нам этот год», — отметил Шефкович.

Он добавил, что заинтересованность в сотрудничестве выразили более 50 компаний со всего мира.

Само появление объединения Bloomberg связывает с прекращением поставок газа из РФ, а также торговым противостоянием с Китаем. Тем не менее агентство считает цели картеля в дальней перспективе труднодостижимыми.

Где газ?

После начала спецоперации России на Украине ЕС и страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили ограничение цены на российскую нефть, а Евросоюз также установил потолок цен на российский газ в размере €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). В результате действия санкций и планомерного отказа Европы от российских энергоресурсов, доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году до 7,5% в 2022.

Кроме санкций, одной из причин снижения поставок стали взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. В связи с этим газ в ЕС поступает через трубопроводы Ямал — Европа и «Турецкому потоку». ЕС удалось найти новых поставщиков и, в частности, заменить трубопроводный газ на СПГ – крупнейшими поставщиками в Европу по итогам января и февраля 2023 года стали США, Россия, Катар и Алжир. Если смотреть на показатели 2022 года, Европа по закупкам СПГ обогнала крупнейшего покупателя прошлых лет – Китай.

6 марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявила, что ЕС преодолел зависимость от российских нефти и газа. Тем не менее глава Минэнерго России Николай Шульгинов в сентябре заявлял, что Европа не сможет отказаться от российского газа, вероятно, даже к 2027 году.

Несмотря на заявление властей ЕС о сокращении зависимости от российского газа, РФ существенно увеличила объем СПГ, поставляемого в Европу. В середине декабря 2022 года вице-премьер Александр Новак утверждал, что к январю поставки СПГ в Европу достигнут 21 млн кубометров. С января по декабрь показатель составил около 18 млн кубометров.