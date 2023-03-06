«В связи с действующими санкциями». ЦБ объяснил продление ограничений на снятие валюты

Банк России продлил ограничения на снятие со счетов иностранной валюты наличными еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, говорится на сайте регулятора. Продление ограничения объяснили санкциями, которые запрещают российским организациям покупать наличную валюту западных стран. Также сохраняются лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам — не более $10 тыс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЦБ продлил ограничения на снятие со счетов иностранной валюты еще на полгода, говорится на сайте регулятора. Все действующие ограничения на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам сохраняются.

«Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро», — напоминает Центробанк.

Оставшиеся на счете после снятия средства можно будет получить в рублях по курсу банка.

То же касается получения валютных переводов – они по-прежнему будут выдаваться в рублях.

Центробанк продлил действующий режим в связи с экономическими санкциями против РФ, введенными после начала спецоперации на Украине.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится на сайте ЦБ.

Также регулятор продлил до 9 сентября запрет на взимание банками комиссии при выдаче иностранной валюты.

О продлении ограничений было известно заранее — меру анонсировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина 16 февраля в кулуарах уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы не видим возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений», — сказала она тогда.

По ее словам, продление ограничений важно для обеспечения финстабильности РФ.

В прошлый раз Банк России продлил ограничения на снятие валюты в августе — с 9 сентября по 9 марта.

Набиуллина тогда отметила, что планов запретить оборот доллара и евро в России нет, и они продолжат обращаться в России «даже в апокалиптическим сценарии».

Спрос и вывод за рубеж

С февраля 2022 года россияне начали активно скупать доллары и евро в банках. По данным ЦБ, с начала 2022 года на биржевом и внебиржевом рынках физлица приобрели долларов и евро на сумму ₽230,1 млрд., при этом с 24 февраля по 10 апреля чистые продажи иностранной валюты составили 539,9 млрд рублей.

С 20 сентября по 13 октября совокупный объем чистых продаж иностранной валюты населением составил ₽65 млрд.

По данным Центробанка и исходя из расчетов РБК, в июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах зарубежных банков валюту на 266,1 млрд руб. (при среднем курсе 57,2 руб. за доллар). В долларовом эквиваленте это $4,7 млрд — рекордная сумма с 2018 года, когда ЦБ начал публиковать такую статистику. На 1 июля российские домохозяйства хранили в зарубежных банках 2,29 трлн руб., или $44,7 млрд с учетом курса на отчетную дату.

Санкции

2 марта 2022 года Евросоюз в связи с началом спецоперации ВС РФ на Украине запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Так, ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центробанк России, или для использования в РФ. Запрет не коснулся для использования в личных целях туристами или для использования диппредставительствами.

9 марта на фоне высокого спроса со стороны населения на наличную валюту и ужесточения западных санкций ЦБ ввел действующие ограничения и лимиты. 10 марта этот порядок распространили для бизнеса.

Затем, 11 марта президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий экспорт, реэкспорт, продажу и поставку в Россию долларовых банкнот.

11 апреля ЦБ разрешил россиянам снимать наличные и в евро, но касалось это только тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов.

18 апреля ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. Однако там уточнили, что банки могут продавать лишь ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года.