«Таинственный флот помогает России перевозить нефть по всему миру. И он растет»

«Теневой» флот из примерно 600 судов помогает России обходить санкции и продавать нефть по всему миру, сообщает CNN. Согласно данным телеканала, около 10% от мирового количества крупных танкеров тайком содействуют экспорту нефти из РФ, и этот процент растет.

«Теневой» флот

Российская нефть по-прежнему находит покупателей по всему миру, сообщает телеканал CNN. Согласно его данным, те, кто «отслеживают ее перемещение через океаны, с трудом могут точно определить, кто ее перевозит».

«Поскольку западные санкции против России усилились из-за ее вторжения на Украину, к существующему флоту таинственных танкеров присоединилось больше судов, готовых содействовать экспорту российской нефти. По оценкам отраслевых инсайдеров, размер этого «теневого» флота составляет примерно 600 судов, или около 10% от мирового количества крупных танкеров. И цифры продолжают расти», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что «остается загадкой», кто владеет и управляет этими кораблями. Так как за минувший год из-за санкций многие западные грузоотправители отказались взаимодействовать с Россией, но появились «новые, малоизвестные игроки, в некоторых случаях были задействованы подставные компании в Дубае или Гонконге». При этом, согласно данным телеканала, некоторые из них покупали танкеры у европейцев, а другие использовали «старые суда», которым впору оказаться на свалке.

«Значение скрытого флота возросло, поскольку Москва пытается избежать сотрудничества с западными грузоотправителями, а клиенты в Китае и Индии вытесняют европейских, которым теперь запрещено покупать российскую нефть и продукты переработки, такие как дизельное топливо», — отмечается в материале.

Журналисты считают, что судовладельцы «готовы иметь дело с дополнительными сложностями и юридическими рисками», связанными с введением странами G7 потолка цен на российскую нефть.

В статье также говорится, что в своем стремлении продолжить работу «второй по величине экспортер нефти в мире» изменил сложившиеся за десятилетия торговые модели и «разделил мировую энергетическую систему на две части».

«Есть флот, который не ведет никакого российского бизнеса, а есть флот, который занимается почти исключительно российским бизнесом. Только несколько кораблей делают и то, и другое», — сказал CNN глава отдела исследований международного судового брокера EA Gibson Ричард Мэтьюс.

«Серые» корабли и «темные»

В материале также приводятся данные Международного энергетического агентства, согласно которым Китай увеличил импорт российской нефти в среднем до 1,9 млн баррелей в день в 2022 году — на 19% больше, чем в 2021 году. В свою очередь Индия увеличила закупки на 800% до среднего показателя в 900 000 баррелей в день.

«Экспорт российской нефти в Китай и Индию в январе достиг рекордно высокого уровня после вступления в силу европейского запрета на морскую транспортировку российской нефти <…> Экспорт в Турцию, еще одного крупного клиента, также продолжался быстрыми темпами», — привели авторы статьи данные аналитической компании Kpler.

Журналисты полагают, что для выполнения этих заказов требуются пригодные для плавания корабли, но национальному флоту России не хватает судов, поэтому на помощь пришел «теневой» флот.

Старший аналитик по грузоперевозкам в Kpler Мэтью Райт в разговоре с CNN поделил суда, перевозящие российскую нефть, на две категории – «серые» корабли и «темные». По его словам, «серые» суда были проданы после начала военной спецоперации на Украине владельцами в Европе фирмам на Ближнем Востоке и в Азии. А «темные» корабли – «ветераны кампаний Ирана и Венесуэлы, направленных на то, чтобы избежать западных санкций, которые недавно перешли на перевозку российской нефти».

«Часто есть некоторые свидетельства того, что они («темные» — «Газета.Ru») маскировали свою деятельность, отключая свой приемоответчик AIS», — заявил Райт, имея в виду технологию, которая помогает идентифицировать и определять местонахождение судов.

По мнению старшего аналитика консалтинговой компании Rystad Energy Дженива Шаха, «теневой» флот — это «то, чего мы все ожидали, и это произошло». В статье также приводятся данные, согласно которым этот флот ежемесячно пополняется 25-35 кораблями. А по оценкам некоммерческой организации Global Witness, «четверть продаж нефтяных танкеров в период с конца февраля 2022 года по январь этого года была связана с неизвестными покупателями, что примерно вдвое больше, чем в предыдущем году».

Глава отдела исследований EA Gibson Ричард Мэтьюз считает, что из-за появления в «теневом» флоте «старых судов, которые, вероятно, не поддерживаются на должном уровне», «вероятность крупного разлива или аварии растет с каждым днем».

«Считается, что у темного флота есть большой контингент судов старше 15 лет, возраста, в котором основные нефтяные компании обычно выводят их из строя из-за износа. Теперь все больше таких судов совершают рейсы по всему миру», — поясняется в статье.